Мойка за «сотку». В Новосибирске бум дешевых автомоек самообслуживания, но у многих есть одна серьезная проблема

С нее и начнем — эта одна из немногих моек, где наконец появился безнал. Дело в том, что с наличкой (тем более если вы ее в принципе не носите) возиться на мойке совершенно неудобно: надо снять в банкомате деньги, потом разменять у администратора, потом пихать в автомат эти несчастные купюры и 10-рублевые монеты. Допустим, моешь машину, и тебе немного не хватило времени, а наличка кончилась — уезжаешь полупомытый.