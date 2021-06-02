Мойка за «сотку». В Новосибирске бум дешевых автомоек самообслуживания, но у многих есть одна серьезная проблема

Новосибирск переживает бум дешевых автомоек самообслуживания
В Новосибирске продолжается бум на автоматические мойки самообслуживания, сейчас число таких объектов достигает 64. Цены на мойках отличаются — где-то предлагают более выгодную стоимость. На некоторых из них появилась возможность безналичной оплаты, впрочем, большинство по-прежнему работает за наличку, многим автомобилистам это неудобно. Подробнее о том, как работает безнал, и примеры нынешних цен на автоматическую мойку — в нашем обзоре.
По данным сервиса 2ГИС, на
С нее и начнем — эта одна из немногих моек, где наконец появился безнал. Дело в том, что с наличкой (тем более если вы ее в принципе не носите) возиться на мойке совершенно неудобно: надо снять в банкомате деньги, потом разменять у администратора, потом пихать в автомат эти несчастные купюры и
Другое дело — безналичный бесконтактный расчет: набираешь нужную тебе сумму, платишь и спокойно моешь. Не хватило — еще добавляешь. Стоимость мойки на «АкваService» — 35 рублей за минуту работы активной пеной, 25 рублей — все остальные режимы.
Еще одна мойка, где есть безнал, — «Грязный Гарри» на улице Петухова, там такая функция есть с самого открытия в 2019 году.
Недавно открывшийся комплекс — «Мой Сам», безнала нет, зато подход к ценам более гибкий: активная пена — 30 рублей, другие режимы — 25 рублей, ополаскивание чистой водой — 20 рублей.
Комплекс Iself.sib пытался наладить систему выдачи и пополнения фирменных карт при помощи безналичной оплаты, но в итоге сейчас это все не работает.
Зато клиенты хвалят густую активную пену и хороший напор воды, стоимость — от 15 до 30 рублей за минуту в зависимости от режима. И скидка целых 30% в ночные часы (с полуночи до
А это закрытый автомоечный комплекс DIAE, такие хороши тем, что прекрасно работают и зимой, в отличие от открытых комплексов. Имеется бесконтактная безналичная оплата, вода — 20 рублей, активная пена — 38 рублей за минуту.
Комплекс «Чистая Сибирь», безнала нет, но цены немного гибче. Вода — 15 рублей, активная пена — 30 рублей. При желании можно поискать мойки, где цены еще ниже, к примеру, комплекс при автосервисе «СТО лошадок», где минута стоит от 9 рублей.
Вообще каждый, кто пользуется такими мойками, сам выбирает для себя стратегию мытья: кто-то платит сразу рублей 300 (сравнимо с ценами обычных моек) и пытается добиться полной чистоты. Кто-то просто поддерживает машину в относительно приличном состоянии, ополаскивая ее регулярно за
Кстати, в Новосибирске сформировался целый проспект для автомобилистов — автомойки и СТО тянутся на 1,5 км, заливая близлежащие дома на улице Жуковского водой с химикатами.