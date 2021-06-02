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Мойка за «сотку». В Новосибирске бум дешевых автомоек самообслуживания, но у многих есть одна серьезная проблема

Обзор автоматических моек — журналист НГС проехался по городу и сравнил цены

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Справочник 2ГИС насчитывает в Новосибирске 64 объекта в категории «Мойки самообслуживания»

Справочник 2ГИС насчитывает в Новосибирске 64 объекта в категории «Мойки самообслуживания»

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Новосибирск переживает бум дешевых автомоек самообслуживания

В Новосибирске продолжается бум на автоматические мойки самообслуживания, сейчас число таких объектов достигает 64. Цены на мойках отличаются — где-то предлагают более выгодную стоимость. На некоторых из них появилась возможность безналичной оплаты, впрочем, большинство по-прежнему работает за наличку, многим автомобилистам это неудобно. Подробнее о том, как работает безнал, и примеры нынешних цен на автоматическую мойку — в нашем обзоре.

Сеть «АкваService» обзавелась функцией безналичной оплаты

Сеть «АкваService» обзавелась функцией безналичной оплаты

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По данным сервиса 2ГИС, на 1 июня 2021 года в Новосибирске и ближайших пригородах насчитывается 64 объекта в категории «Мойки самообслуживания». Некоторые из них являются комбинированными комплексами — и автоматическая мойка, и обычная. Если поставить фильтр «Только мойки самообслуживания», мы получим 25 объектов. Впрочем, статистика не совсем верна: к примеру, в эту категорию почему-то не попадает сеть «АкваService», которая работает уже много лет на парковках супермаркетов «Лента».

Безнал гораздо удобнее возни с наличкой

Безнал гораздо удобнее возни с наличкой

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С нее и начнем — эта одна из немногих моек, где наконец появился безнал. Дело в том, что с наличкой (тем более если вы ее в принципе не носите) возиться на мойке совершенно неудобно: надо снять в банкомате деньги, потом разменять у администратора, потом пихать в автомат эти несчастные купюры и 10-рублевые монеты. Допустим, моешь машину, и тебе немного не хватило времени, а наличка кончилась — уезжаешь полупомытый.

Можно выбрать сумму, кратную <nobr class="_">10 рублям</nobr>

Можно выбрать сумму, кратную 10 рублям

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Другое дело — безналичный бесконтактный расчет: набираешь нужную тебе сумму, платишь и спокойно моешь. Не хватило — еще добавляешь. Стоимость мойки на «АкваService» — 35 рублей за минуту работы активной пеной, 25 рублей — все остальные режимы.

Мойка с безналом на Петухова

Мойка с безналом на Петухова

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Еще одна мойка, где есть безнал, — «Грязный Гарри» на улице Петухова, там такая функция есть с самого открытия в 2019 году.

«Мой Сам» с гибкими ценами

«Мой Сам» с гибкими ценами

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Недавно открывшийся комплекс — «Мой Сам», безнала нет, зато подход к ценам более гибкий: активная пена — 30 рублей, другие режимы — 25 рублей, ополаскивание чистой водой — 20 рублей.

Iself.sib безнал так и не ввел

Iself.sib безнал так и не ввел

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Комплекс Iself.sib пытался наладить систему выдачи и пополнения фирменных карт при помощи безналичной оплаты, но в итоге сейчас это все не работает.

Комплекс хвалят за химию и напор

Комплекс хвалят за химию и напор

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Зато клиенты хвалят густую активную пену и хороший напор воды, стоимость — от 15 до 30 рублей за минуту в зависимости от режима. И скидка целых 30% в ночные часы (с полуночи до 6 утра).

Закрытый круглогодичный комплекс

Закрытый круглогодичный комплекс

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А это закрытый автомоечный комплекс DIAE, такие хороши тем, что прекрасно работают и зимой, в отличие от открытых комплексов. Имеется бесконтактная безналичная оплата, вода — 20 рублей, активная пена — 38 рублей за минуту.

Самый минимум — 9 рублей за минуту

Самый минимум — 9 рублей за минуту

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Комплекс «Чистая Сибирь», безнала нет, но цены немного гибче. Вода — 15 рублей, активная пена — 30 рублей. При желании можно поискать мойки, где цены еще ниже, к примеру, комплекс при автосервисе «СТО лошадок», где минута стоит от 9 рублей.

Можно поддерживать чистоту за недорого

Можно поддерживать чистоту за недорого

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Вообще каждый, кто пользуется такими мойками, сам выбирает для себя стратегию мытья: кто-то платит сразу рублей 300 (сравнимо с ценами обычных моек) и пытается добиться полной чистоты. Кто-то просто поддерживает машину в относительно приличном состоянии, ополаскивая ее регулярно за 50–60 рублей. Я придерживаюсь последней стратегии, а как и за сколько моете автомобиль вы? Поделитесь полезным опытом в комментариях.

Кстати, в Новосибирске сформировался целый проспект для автомобилистов — автомойки и СТО тянутся на 1,5 км, заливая близлежащие дома на улице Жуковского водой с химикатами.

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автомойкимойки самообслуживания
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