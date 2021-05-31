Группа разбора: что бывает, если сбить ребенка во дворе

Эта авария произошла в конце мая в Уфе: автомобилистка ехала по дворовому проезду мимо рядов припаркованных машин, когда справа вылетел ребенок. Случилось это весьма неожиданно. Многие водители считают, что в случае таких ДТП полиция и суд встанут на их сторону. Но мы поговорили с практикующим автоюристом, и оказалось, что дворовые наезды на детей — особый тип аварий.
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, но впоследствии его выписали: вероятно, вред здоровью будет квалифицирован как легкий или средний, а значит, автомобилистке грозит административная ответственность по
Но насколько оправданно возлагать ответственность на водителя, если ребенок вылетел под колеса из-за препятствия в столь внезапной манере? С точки зрения автомобилистов, это должно освобождать их от ответственности, но автоюрист Лев Воропаев говорит, что по дворовым ДТП с детьми в России сложилась специфическая практика.
— Я не могу даже вспомнить случая, чтобы суд оправдал водителя в подобной ситуации, — поясняет он. — В теории это возможно, если автотехническая экспертиза придет к выводу, что водитель не имел технической возможности остановиться, но если мы говорим об административных делах, экспертиза обычно не назначается, и судьи, как правило, встают на сторону детей.
Но чем это обосновано, если речь о действительно опасном поведении ребенка?
— Позиция судов такая: двор — это место, где появление детей на проезжей части вероятно, и они по своей природе непредсказуемы, поэтому водитель, двигаясь по проездам, должен выбирать такую скорость, чтобы иметь возможность остановиться даже при неожиданном возникновении ребенка, — поясняет автоюрист.
Кстати, речь не идет исключительно о соблюдении скоростного лимита, который во дворах составляет
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Впрочем, такая позиция судов не отменяет обязанности родителей смотреть за детьми и внушать им мысль о недопустимости резкого появления на проезжей части, в том числе во дворах.
В России проблема усугубляется манерой жильцов хранить автомобили во дворе даже при наличии поблизости отдельных парковок. Ребенка до пяти лет скрывает даже капот автомобиля, и при таком обилии машин заметить его в самом деле непросто.
Много спорных ситуаций во дворах возникает из-за пресловутого «правила правой руки»: вот пример аварии, где виновник совсем не тот, кто кажется.
СЮЖЕТ
Еще один популярный тип дворовых аварий: наезды задним ходом. Мы уже рассказывали, почему в этом случае водитель максимально «бесправен».
Запрещена во дворах и стоянка с включенным двигателем. Зимой это практикуется для прогрева машины, летом — для охлаждения от кондиционера. Но соседи зачастую считают такую практику свинством.