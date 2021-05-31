Группа разбора: что бывает, если сбить ребенка во дворе

Но насколько оправданно возлагать ответственность на водителя, если ребенок вылетел под колеса из-за препятствия в столь внезапной манере? С точки зрения автомобилистов, это должно освобождать их от ответственности, но автоюрист Лев Воропаев говорит, что по дворовым ДТП с детьми в России сложилась специфическая практика.

— Я не могу даже вспомнить случая, чтобы суд оправдал водителя в подобной ситуации, — поясняет он. — В теории это возможно, если автотехническая экспертиза придет к выводу, что водитель не имел технической возможности остановиться, но если мы говорим об административных делах, экспертиза обычно не назначается, и судьи, как правило, встают на сторону детей.

Но чем это обосновано, если речь о действительно опасном поведении ребенка?

— Позиция судов такая: двор — это место, где появление детей на проезжей части вероятно, и они по своей природе непредсказуемы, поэтому водитель, двигаясь по проездам, должен выбирать такую скорость, чтобы иметь возможность остановиться даже при неожиданном возникновении ребенка, — поясняет автоюрист.