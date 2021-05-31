Что важнее при покупке б/у авто — небитый кузов или живые мотор с коробкой. И как распознать ложь продавца

Покупка автомобиля с пробегом, несмотря на развитие сервисов проверки и системы трейд-ин, до сих пор является своего рода лотереей — не знаешь, куда и как придется вкладываться на следующий день после покупки. Конечно, основные нюансы машины можно и нужно выявлять на этапе осмотра, но не всегда так бывает, что всё в автомобиле хорошо. Допустим, машина в родной краске, но с масложором, брать такую? Или, наоборот, битая, но все агрегаты в порядке. Что важнее и как понять, что продавец в чем-то врет, — подробнее в нашем материале.
В последнее время просто мода на то, чтобы машина была обязательно «не бита, не крашена», даже если она далеко не нова. Первый вопрос, который задает покупатель при звонке продавцу, — какие ДТП, что красилось? Ну, допустим, была бита, нормально сделана и покрашена — и что теперь? Зато у нее с агрегатами и подвеской всё в порядке и салон неплох. Но многие сразу же отказываются от такой машины.
Так насколько важно состояние кузова — тут, как говорят эксперты, есть два нюанса: ремонт «оперения» (крылья, двери, капот) и ремонт после тяжелых ДТП с деформацией силовой клетки, лонжеронов. Во втором случае, конечно, стоит призадуматься, ведь кузов с критическими повреждениями даже после ремонта может потребовать потом больших вложений.
— Плохо, когда автомобиль попал в серьезное ДТП, где была деформация лонжеронов, деформация моторного щита, средней стойки, когда после ДТП там вырезали, варили. То есть восстановленный после хорошего удара автомобиль. Не факт, что второй раз он сможет столь же эффективно защитить людей, — говорит специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.
Кузовной ремонт — довольно дорогое удовольствие по сравнению с теми же деталями подвески. Базовые вещи — покраска одного элемента (двери, крыла) — это
С другой стороны, если в машине просто менялись/выправлялись/красились двери, крылья
— Ну я могу понять, когда машине
— Не всегда правильно думать, что надо выбирать небитый автомобиль, машины бывает так сделаны качественно, что и не видно, битая или нет. И если машина не кривая и не видно там шпаклевки, не видно шагрень, цвет не отличается, то, в принципе, если вам внешне машина нравится, устраивает, то не стоит задаваться вопросом, — объясняет гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Конечно, желание людей иметь небитую машину вполне понятно, в том числе и потому, что при дальнейшей продаже уже новые покупатели будут спрашивать, «что да как по кузову». Если всё сделано качественно, лучше озадачиться состоянием агрегатов и подвески — кузовщину-то вам уже не придется чинить, а техническая часть может выйти из строя.
— Если человек берет машину именно эксплуатировать, то здесь важно техническое состояние в первую очередь. Лучше машину показать в сервисе, причем желательно профильном. Человек, если смотрит BMW, Mercedes, «немцев», «французов», то лучше там, где занимаются только этими машинами, — отмечает Михаил Крылов.
Если вы упустите критическое состояние двигателя или коробки передач, то это будут более серьезные расходы по сравнению с небольшой кузовщиной. Капитальный ремонт двигателя — от
Далеко не всё можно выявить на диагностике, есть вещи, которые вы узнаете, только поездив на машине, например, масштабы масложора и расхода топлива. Можно, конечно, спросить у продавца, но не факт, что тот не соврет. Уход от прямого ответа о расходе масла — явно что-то не то, отказ от подробной диагностики — тоже.
— Как правило, звучит что-нибудь из серии «от замены до замены не доливаем». Как правило, если человек продает автомобиль, он в нем более-менее уверен, на предложение поехать продиагностировать машину не откажется, — объясняет специалист.
Сниженная цена, большое число записей в ПТС — факторы, тоже увеличивающие возможность обмана. Если продает перекупщик — тут вероятность еще выше, не враг же он себе.
— Естественно, если машина изначально дешево стоит, подозрительно. Должно насторожить отсутствие подлинника ПТС, если дубликат, если много собственников. Ну и еще момент: когда машина была приобретена, например, на юрлицо, это может быть машина из-под такси, со скрученным пробегом или что-то еще в таком духе, — заключает Геннадий Евграшин.
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