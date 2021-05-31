Что важнее при покупке б/у авто — небитый кузов или живые мотор с коробкой. И как распознать ложь продавца

В последнее время просто мода на то, чтобы машина была обязательно «не бита, не крашена», даже если она далеко не нова. Первый вопрос, который задает покупатель при звонке продавцу, — какие ДТП, что красилось? Ну, допустим, была бита, нормально сделана и покрашена — и что теперь? Зато у нее с агрегатами и подвеской всё в порядке и салон неплох. Но многие сразу же отказываются от такой машины.

Так насколько важно состояние кузова — тут, как говорят эксперты, есть два нюанса: ремонт «оперения» (крылья, двери, капот) и ремонт после тяжелых ДТП с деформацией силовой клетки, лонжеронов. Во втором случае, конечно, стоит призадуматься, ведь кузов с критическими повреждениями даже после ремонта может потребовать потом больших вложений.

— Плохо, когда автомобиль попал в серьезное ДТП, где была деформация лонжеронов, деформация моторного щита, средней стойки, когда после ДТП там вырезали, варили. То есть восстановленный после хорошего удара автомобиль. Не факт, что второй раз он сможет столь же эффективно защитить людей, — говорит специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.