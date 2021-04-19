Группа разбора: выясняем, кто больше виноват в столкновении двух черных «бумеров»

Эта авария случилась в Новосибирске
BMW X5, двигавшийся параллельно автору видео, проскакивает перекресток на большой скорости и на желтый сигнал светофора. Сигнал является запрещающим с одним исключением, прописанным
Поведение второго водителя на BMW X3 (едет перпендикулярно), на первый взгляд, вызывает вопросы: на светофоре в этот момент горит красный, а он крадется мимо автомобилей, загромождающих пересечения, оказываясь на траектории «икс-пятого».
Однако пересечение улицы Державина и Красного проспекта имеет сложную конфигурацию. У проспекта есть широкая разделительная полоса, и, судя по всему,
В любом случае при этом остается обязанность пропускать тех, кто движется прямо, и водитель
— Я бы так не сказал, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов. — На видео нельзя точно понять, какой именно была траектория
Эксперт также добавляет, что водитель BMW X3 мог по вполне объективным причинам не видеть летящий автомобиль.
— Он исходил из того, что на поперечном светофоре загорелся запрещающий сигнал, а видимость была ограничена, — поясняет Дмитрий Ларионов. — Многое будет зависеть от того, как именно он ехал и что написал в объяснениях.
Очевидцы отмечают очень агрессивную манеру езды водителя
Разбор аварий, в которых один из водителей летел на запрещающий, а второй завершал поворот налево, всегда осложнен тем, что нарушения есть в действиях каждого водителя. Два года назад Верховный
Впрочем, в нашем случае есть пострадавшие, поэтому при разборе этой аварии суд вполне может назначить автоэкспертизу и поставить вопрос: имел ли водитель
Административную ответственность за ДТП с большой вероятностью возложат на водителя, действия которого автоэксперт и суд сочтут причиной ДТП. За легкий или средний вред здоровью ему грозит административная ответственность (штраф
СЮЖЕТ
Материальный ущерб может быть распределен между водителями и их страховыми в пропорции, если суд установит обоюдную вину, либо же возложен на кого-то одного. Что касается пешеходов,
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