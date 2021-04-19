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Группа разбора: выясняем, кто больше виноват в столкновении двух черных «бумеров»

Один летел на желтый, второй очень странно крался

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Один из BMW пробил витрину здания и смял двух <nobr class="_">пешеходов —</nobr> оба в больнице

Один из BMW пробил витрину здания и смял двух пешеходов — оба в больнице

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Эта авария случилась в Новосибирске 12 апреля, и помимо двух участников на BMW X3 и BMW X5 в ней пострадали Toyota и два пешехода. Кто из двух водителей «бумеров» ответит за масштабные разрушения?

BMW X5, двигавшийся параллельно автору видео, проскакивает перекресток на большой скорости и на желтый сигнал светофора. Сигнал является запрещающим с одним исключением, прописанным в пункте 6.14 ПДД: если водитель не успевает остановиться на желтый перед стоп-линией без экстренного торможения, ему разрешается проехать перекресток.

Поведение второго водителя на BMW X3 (едет перпендикулярно), на первый взгляд, вызывает вопросы: на светофоре в этот момент горит красный, а он крадется мимо автомобилей, загромождающих пересечения, оказываясь на траектории «икс-пятого».

Проспект Красного Урала в Новосибирске имеет широкую разделительную полосу&nbsp;

Проспект Красного Урала в Новосибирске имеет широкую разделительную полосу 

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Однако пересечение улицы Державина и Красного проспекта имеет сложную конфигурацию. У проспекта есть широкая разделительная полоса, и, судя по всему, BMW X3 поворачивал налево, остановившись в разрыве полосы для пропуска встречных автомобилей. Такие перекрестки часто сбивают с толку, потому при повороте налево автомобиль оказывается на пересекаемой проезжей части и создается впечатление, будто он пытается проехать прямо на красный.

В любом случае при этом остается обязанность пропускать тех, кто движется прямо, и водитель BMW X3 явно не выполнил это требование. Возлагает ли это на него всю вину?

— Я бы так не сказал, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов. — На видео нельзя точно понять, какой именно была траектория BMW X3, но если он поворачивал налево, то проезда на запрещающий сигнал, скорее всего, не было — по крайней мере, мы не можем этого утверждать. Большие вопросы вызывает поведение BMW X5. Светофор оснащен обратным отсчетом, поэтому момент включения желтого был абсолютно предсказуем и ссылаться на пункт 6.14 ПДД водитель BMW X5 не может. Согласно пункту 10.1 ПДД, он обязан был выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы соблюдение правил, чего, очевидно, не было сделано. Водитель BMW фактически проскочил на запрещающий.

Столь широкие перекрестки часто создают проблемы. Но, если на них нет дополнительных светофоров <nobr class="_">со стоп-линией</nobr>, водитель имеет право проехать в намеченном направлении, если въехал на перекресток на разрешающий сигнал

Столь широкие перекрестки часто создают проблемы. Но, если на них нет дополнительных светофоров со стоп-линией, водитель имеет право проехать в намеченном направлении, если въехал на перекресток на разрешающий сигнал

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Эксперт также добавляет, что водитель BMW X3 мог по вполне объективным причинам не видеть летящий автомобиль.

— Он исходил из того, что на поперечном светофоре загорелся запрещающий сигнал, а видимость была ограничена, — поясняет Дмитрий Ларионов. — Многое будет зависеть от того, как именно он ехал и что написал в объяснениях.

Полоса, на которую выскочил BMW X5, предназначена для общественного транспорта, поэтому водитель <nobr class="_">BMW X3</nobr>, видимо, не предполагал появления на ней быстрой машины

Полоса, на которую выскочил BMW X5, предназначена для общественного транспорта, поэтому водитель BMW X3, видимо, не предполагал появления на ней быстрой машины

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Очевидцы отмечают очень агрессивную манеру езды водителя BMW X5, который перед ДТП лавировал по рядам, а на перекресток влетел по полосе для маршрутного транспорта. Что касается высокой скорости BMW X5, то этот фактор иногда исключают из рассмотрения.

Разбор аварий, в которых один из водителей летел на запрещающий, а второй завершал поворот налево, всегда осложнен тем, что нарушения есть в действиях каждого водителя. Два года назад Верховный суд РФ попытался внести ясность, постановив, что грубый нарушитель ПДД лишается приоритета. Например, это изменило судебную практику для ездоков на красный, которых чаще стали признавать виновными. Но с проездом на желтый ситуация всё так же неоднозначна из-за упомянутого пункта 6.14 ПДД. Мы уже писали, что в этом случае определить законность проезда можно разве что автоэкспертизой, а по легким ДТП она обычно не назначается.

Удар пришелся в заднюю часть BMW X3

Удар пришелся в заднюю часть BMW X3

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Впрочем, в нашем случае есть пострадавшие, поэтому при разборе этой аварии суд вполне может назначить автоэкспертизу и поставить вопрос: имел ли водитель BMW X5 возможность остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения?

Административную ответственность за ДТП с большой вероятностью возложат на водителя, действия которого автоэксперт и суд сочтут причиной ДТП. За легкий или средний вред здоровью ему грозит административная ответственность (штраф до 25 тысяч, лишение прав на срок до 2 лет). При тяжком вреде здоровью или гибели пешехода виновнику светит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

СЮЖЕТ

Группа разбора

Материальный ущерб может быть распределен между водителями и их страховыми в пропорции, если суд установит обоюдную вину, либо же возложен на кого-то одного. Что касается пешеходов, по статье 1079 ГК РФ они могут требовать компенсации с обоих водителей.

В рубрике «Группа разбора» мы регулярно анализируем спорные ДТП.

А в России тем временем начался отлов машин, владельцы которых «купили» техосмотр.

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«Группа разбора»ДТПавария
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