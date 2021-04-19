Группа разбора: выясняем, кто больше виноват в столкновении двух черных «бумеров»

Однако пересечение улицы Державина и Красного проспекта имеет сложную конфигурацию. У проспекта есть широкая разделительная полоса, и, судя по всему, BMW X3 поворачивал налево, остановившись в разрыве полосы для пропуска встречных автомобилей. Такие перекрестки часто сбивают с толку, потому при повороте налево автомобиль оказывается на пересекаемой проезжей части и создается впечатление, будто он пытается проехать прямо на красный.



В любом случае при этом остается обязанность пропускать тех, кто движется прямо, и водитель BMW X3 явно не выполнил это требование. Возлагает ли это на него всю вину?

