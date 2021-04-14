В России начался отлов машин с подпольным техосмотром. Их лишают и полиса ОСАГО

— Технадзор уже модерирует базу техосмотра, просматривая загруженные снимки, хотя активность зависит от региона: например, такие прецеденты уже есть в Новосибирске, Екатеринбурге, но не только, — рассказывает директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — При обнаружении нарушений не только аннулируется карта, но и возбуждается административное дело против сотрудников пункта техосмотра, допустивших подлог.



По словам специалиста, проверка идет по двум направлениям. Во-первых, сотрудники отделов технадзора ГИБДД ищут фотографии автомобилей с очевидными нарушениями, которые не позволяют пройти процедуру: это трещины на лобовом стекле, наличие фаркопа (если нет соответствующей отметки), разбитые или отсутствующие фары, демонтированные бамперы и так далее. Во-вторых, отсеву подлежат снимки крупным планом, на которых не видно ничего, кроме самой машины. Подобная практика была распространена и раньше, причем нередко база данных ЕАИСТО попросту взламывалась, и данные вносились помимо пунктов техосмотра (ПТО).