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В России начался отлов машин с подпольным техосмотром. Их лишают и полиса ОСАГО

Диагностическую карту аннулируют за покупку техосмотра или трещины на лобовом стекле

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Снимок автомобиля должен быть сделан на пункте техосмотра

Снимок автомобиля должен быть сделан на пункте техосмотра

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Госавтоинспекция начала активную проверку базы данных техосмотра, отыскивая диагностические карты, выданные незаконным путем. В распоряжении редакции оказался пример «обнуленной» записи: владелица вишневой Toyota прошла процедуру 30 марта в «заочном» режиме, но уже 5 апреля ее карта, а заодно и страховка ОСАГО, стала недействительной. Это одно из следствий большой реформы техосмотра, которая состоялась в марте 2021 года.

Пример записи об аннулированной карте техосмотра

Пример записи об аннулированной карте техосмотра

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Одно из новшеств реформы: обязательная фотосъемка автомобиля на въезде и выезде из пункта техосмотра с фиксацией координат и точного времени, причем интервал между первым и вторым снимком не может быть меньше времени, необходимого для техосмотра, — для легковушек это полчаса.

— Технадзор уже модерирует базу техосмотра, просматривая загруженные снимки, хотя активность зависит от региона: например, такие прецеденты уже есть в Новосибирске, Екатеринбурге, но не только, — рассказывает директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — При обнаружении нарушений не только аннулируется карта, но и возбуждается административное дело против сотрудников пункта техосмотра, допустивших подлог.

По словам специалиста, проверка идет по двум направлениям. Во-первых, сотрудники отделов технадзора ГИБДД ищут фотографии автомобилей с очевидными нарушениями, которые не позволяют пройти процедуру: это трещины на лобовом стекле, наличие фаркопа (если нет соответствующей отметки), разбитые или отсутствующие фары, демонтированные бамперы и так далее. Во-вторых, отсеву подлежат снимки крупным планом, на которых не видно ничего, кроме самой машины. Подобная практика была распространена и раньше, причем нередко база данных ЕАИСТО попросту взламывалась, и данные вносились помимо пунктов техосмотра (ПТО).

— Взломать новую базу данных ЕАИСТО-М, где карты заверяются электронными подписями, пока никому не удалось, поэтому речь в основном идет о сговоре между страховыми агентами и сотрудниками пунктов техосмотра, — поясняет Геннадий Безносов. — Клиент приезжает к агенту, его машину снимают так, чтобы не было видно места, а затем сотрудник ПТО оформляет карту, заведомо зная, что машина не проходила техосмотр. Естественно, это откровенное нарушение, и сейчас такие карты выявляются, аннулируются, а экспертов и юрлиц, которые их заверяют, наказывают по статье 14.4.1 КоАП.

Чем это грозит самому клиенту? Как такового штрафа за езду без техосмотра нет (он появится в марте 2022 года и составит 2000 рублей в сутки), но поскольку прохождение необходимо для покупки ОСАГО, недействительным становится и полис.

— Да, страховая компания имеет право аннулировать полис ОСАГО, купленный по заведомо подложному документу, причем в этом случае клиенту даже не возвращается сумма премии за страховку — его просто уведомляют заказным письмом, что страховка больше недействительна, — поясняет директор агентства «Центр страхования» Кирилл Смолин. — Даже если полис не аннулируют сразу, у страховой появляется возможность предъявить клиенту регресс за грубое нарушение правил страхования.

Регресс означает следующее: если после ДТП по вине клиента выяснится, что его диагностическая карта аннулирована, страховая заплатит пострадавшей стороне сумму компенсации, но затем истребует ее с самого клиента через суд. При этом проверка диагностической карты — секундное дело, поскольку база есть в открытом доступе. Можете проверить свой автомобиль, а заодно узнать срок действия карты.

Пример проверки диагностической карты на сайте Гибдд.рф. Требуется только VIN (вводится в верхней части страницы)

Пример проверки диагностической карты на сайте Гибдд.рф. Требуется только VIN (вводится в верхней части страницы)

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Если карта заканчивается в период до 30 сентября, ее действие автоматически продлевается на полгода, но минимум до 1 октября 2021 года — это последствия февральских послаблений, введенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Техосмотр не нужен новым автомобилям в возрасте до 4 лет. После этого до возраста 10 календарных лет диагностическая карта выдается сразу на два года.

А вот личный опыт автомобилиста, который пытался пройти техосмотр по новым правилам. Увы, засыпался на мелочах.

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