Черный «Лексус» врезался в фуру как будто специально — смотрим, автоподстава или нет (это сложный перекресток)

Но почему же он не тормозил, ведь пункт 10.1 ПДД гласит, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Ну уж такую-то фуру видно, наверное, было. Может, дело в намеренном столкновении?



— Помеха справа. Да, похоже на подставу, мог Lexus бы уйти вправо. Но по ПДД должен тормозить, возможно, не смог остановиться на скользкой дороге, — рассуждает руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Водителя фуры могло бы избавить от виновности то обстоятельство, что он уже находился на перекрестке и ему должны были дать закончить маневр. Но нет, в этой ситуации, по мнению эксперта, такое правило не действует.