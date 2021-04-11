Черный «Лексус» врезался в фуру как будто специально — смотрим, автоподстава или нет (это сложный перекресток)

«Лексус» столкнулся с фурой в Октябрьском районе Новосибирска
В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» обсуждаем сомнительную аварию, похожую на автоподставу. На сложном перекрестке, где сходятся три улицы, в грузовик врезался легковой Lexus. По правилам он вроде как имел приоритет, но, судя по видео, не пытался избежать столкновения. Рассмотрим эту ситуацию вместе с экспертом.
Хитроумное пересечение улиц Автогенной, Панфиловцев и Дунайской в Октябрьском районе. Автогенная является главной и делает изгиб, к этому изгибу примыкают последние две улицы, они являются второстепенными. Вот по Дунайской на перекресток выезжает фура, по Панфиловцев вылетает седан Lexus GS и бьет грузовик. Судя по кадрам, особых мер к торможению водитель легковушки не предпринимал, смотрите запись.
Кто же тут какой приоритет имел? И на Панфиловцев, и на Дунайской стоят знаки «Уступи дорогу», при этом на Дунайской знак стоит в сочетании со знаком направления главной дороги. И машины, которые едут по этой улице, получают помеху справа от машин по Панфиловцев, а значит, должны уступать. Таким образом, формально Lexus имел приоритет перед фурой.
Но почему же он не тормозил, ведь пункт 10.1 ПДД гласит, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Ну уж такую-то фуру видно, наверное, было. Может, дело в намеренном столкновении?
— Помеха справа. Да, похоже на подставу, мог Lexus бы уйти вправо. Но по ПДД должен тормозить, возможно, не смог остановиться на скользкой дороге, — рассуждает руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Водителя фуры могло бы избавить от виновности то обстоятельство, что он уже находился на перекрестке и ему должны были дать закончить маневр. Но нет, в этой ситуации, по мнению эксперта, такое правило не действует.
— Это нерегулируемый перекресток. Фура не убедилась по помехе справа, «Лексус» двигался без остановки, — уточняет специалист.
Ситуация довольно коварная, вы уже выехали на перекресток, а вас могут подбить внезапно ускорившимся автомобилем. На таких сложных перекрестках остается только тщательно следить за автомобилями с других направлений и на всякий случай притормаживать «до нуля» — мало ли кто и как поедет с приоритетного направления.
Ранее мы сообщали, что на перекрестке улиц Толстого и Сакко и Ванцетти со странными знаками приоритета регулярно происходят ДТП, похожие на подставы (смотрите сами).