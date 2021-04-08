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С кем потерять автомобильную девственность? Выбираем первую машину из трех вариантов

Плюсы и минусы разных стратегий покупки первого в жизни автомобиля

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Два самых очевидных кандидата на роль первой машины: «мотька» и «жига». Но далеко не единственные

Два самых очевидных кандидата на роль первой машины: «мотька» и «жига». Но далеко не единственные

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К выбору первой в жизни машины есть два глобальных подхода. Первый — взять что-то очень старенькое и дешевое, чтобы набить шишек в прямом и переносном смысле. Второй — сразу начинать с новой машины. Существует также бесконечное число промежуточных вариантов, и сегодня мы разберемся в их плюсах и минусах. А водители со стажем пусть поделятся опытом в комментариях — с какой машины начинали вы?

Вариант 1. Колеса по цене смартфона

Логика покупки машины за 50–100 тысяч понятна — не так жалко. Если у новой машины мелкая ошибка может повлечь ремонт на те же 50 тысяч, то у «Жигулей» бампер ремонтируется сапогом, а на что-то можно закрыть глаза, потому что ни функциональность, ни остаточная стоимость от этого сильно не меняется.

Выбор автомобилей ценой 50–100 тысяч рублей обширен, но доминирует, конечно, продукция АВТОВАЗа. Встречаются также Daewoo Nexia и Matiz, «Волги», уазики. Есть и брендовые иномарки, но чаще в возрасте 20–30 лет.

Косвенный плюс дешевой и старой машины: освоив ее, вы справитесь и с любым современным аппаратом. Подобная хтонь учит разбираться в технике, и вы наверняка узнаете, где у машины аккумулятор, какого цвета должен быть тосол и почему он всё время капает.

За эту <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2107/1102713825-99b7dc58/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">«семерку» 2007</a> года просят около <nobr class="_">100 тысяч</nobr> рублей. Вазовская классика по современным стандартам архаична, но с нее начинают многие: на фоне иномарок она почти бесплатна в эксплуатации

За эту «семерку» 2007 года просят около 100 тысяч рублей. Вазовская классика по современным стандартам архаична, но с нее начинают многие: на фоне иномарок она почти бесплатна в эксплуатации

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Дешевый автомобиль почти не теряет в цене, потому что дальше некуда. Если новая машина в первые три года может подешеветь этак на треть (сотни тысяч рублей), то автомобиль ценой 65 тысяч через три года вы продадите... допустим, за 55 тысяч.

Но есть и минусы. Старые корчи, как правило, доставляют много хлопот и требуют внимания. Пусть ремонт старых «Лад» стоит недорого, они могут доставать частотой поломок: то печка перестала работать, то холостые поплыли. Если у вас есть интерес к технике, можно рассматривать это как школу жизни, но в остальном эти пляски с бубном достают.

Можно поискать и <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2115/1103079863-3c85e54a/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">переднеприводные ВАЗы</a>: на фоне классики они пошустрее и проще в управлении

Можно поискать и переднеприводные ВАЗы: на фоне классики они пошустрее и проще в управлении

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Кроме того, старые машины небезопасны в силу как архаичности конструкции, так и возраста конкретной машины. Подушек безопасности за такую цену чаще всего нет, а если и есть, то не факт, что рабочие. Впрочем, осознание этого учит осторожности на дороге, что само по себе неплохо.

За этот <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/suzuki/swift/1103066863-9701d167/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">Suzuki Swift просят копейки</a>, но состояние видите сами

За этот Suzuki Swift просят копейки, но состояние видите сами

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Впрочем, мы вас не отговариваем: машина за 50–100 тысяч рублей умеет 90% того, что может машина за миллион, так что по соотношению цены и функциональности старые «Лады», «Нексии» и праворучки впереди планеты всей.

Вариант 2. Иномарка по цене гарнитура

Подняв планку до 250–300 тысяч, можно поискать уже иномарку с усилителем руля, кондиционером и даже автоматом. Она будет ощутимо комфортнее «Жигулей» и проще в управлении, а живой вариант отъездит год-другой без особенных вложений: как раз хватит, чтобы научиться.

За 250–300 тысяч рублей есть неплохой выбор иномарок В-класса (городских хетчей) вроде Skoda Fabia или Hyundai Getz. Можно поискать и Ford Focus середины нулевых или Mitsubishi Lancer японской сборки. Есть и широкий выбор машин с правым рулем, включая экзотические варианты: мини-внедорожники, компакт-вэны, микролитражки.

Впрочем, годных иномарок за такие деньги не так много, поэтому выбирать нужно тщательно. Желательно проверить кузов толщиномером и провести диагностику двигателя и ходовой части. Также невредно почитать форумы, чтобы понять, нет ли у конкретной машины рискованных агрегатов. Например, французские автомобили оснащались проблемным четырехступенчатым автоматом (DP0/DP2/DP8 у Renault, AL4/AL8 у Peugeot и Citroen), которые медлительны и часто выходят из строя. Проблем могут добавить и ранние версии фольксвагеновских роботов DSG, стоимость ремонта которых иногда превышает остаточную цену автомобиля. Не меньше проблем было с роботами у Toyota и Opel.

С другой стороны, большая часть таких агрегатов хорошо известна, так что, погуглив, вы без труда поймете, относится ли конкретный автомобиль к зоне риска. Выбирая дешевую машину, не гонитесь за богатством оснащения: лучше взять вариант поскромнее, но с хорошей репутацией и в приличном состоянии.

Skoda Fabia неказиста на вид, но практична, сравнительно надежна, с хорошей управляемостью. В диапазоне <a href="https://auto.ru/cars/skoda/fabia/all/?price_to=300000&amp;price_from=250000&amp;from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">250–300 тысяч есть приличный выбор</a>

Skoda Fabia неказиста на вид, но практична, сравнительно надежна, с хорошей управляемостью. В диапазоне 250–300 тысяч есть приличный выбор

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В принципе, за сумму до 300 тысяч рублей можно найти хоть Mercedes-Benz S-класса, но мы, конечно, не советуем: на него легко спустить все свободные деньги и время.

Вариант 3. Оправданна ли новая машина?

Самый дешевый из новых автомобилей, Lada Granta, стоит сегодня 511 тысяч рублей, а оснащенные версии — 600–700 тысяч. Помимо «Грант», за эти деньги можно посмотреть начальные версии Renault Logan или чуть подержанные Lada Vesta. Если же брать автомобили класса Hyundai Solaris или Skoda Rapid, цена приблизится к миллиону, хотя трехлетки стоят в районе 800 тысяч. Проще говоря, новая машина сегодня — это довольно накладно.

<a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/granta/21377296-21377430/?price_to=800000&amp;from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">Lada Granta</a> имеет свои плюсы: у нее терпимая к нашим дорогам подвеска и множество модификаций, включая версии с кузовом универсал и лифтбэк. Можно купить ее и <a href="https://auto.ru/cars/vaz/granta/all/?year_from=2020&amp;transmission=AUTO&amp;transmission=AUTOMATIC&amp;transmission=ROBOT&amp;transmission=VARIATOR&amp;from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">с автоматом</a>

Lada Granta имеет свои плюсы: у нее терпимая к нашим дорогам подвеска и множество модификаций, включая версии с кузовом универсал и лифтбэк. Можно купить ее и с автоматом

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Стоит ли напрягаться? Вопрос спорный. Цена мелких ошибок умножается на цену автомобиля, и для новичков это проблема. Не факт, что вы выиграете с точки зрения простоты управления и комфорта: Lada Granta по большинству позиций проиграет иномарке нулевых годов, если выбрать ее правильно.

Но есть и плюсы. Покупать автомобиль у дилера проще и не так рискованно, а первые годы будет действовать заводская гарантия. Новая машина дисциплинирует, так что, возможно, вы совершите меньше глупостей. Кроме того, ей просто приятнее владеть.

Volkswagen Polo стоит <a href="https://auto.ru/cars/volkswagen/polo/all/?year_from=2020&amp;from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">уже ближе к 1 миллиону рублей</a>, но имеет свои плюсы: практичный салон, хорошую управляемость, внимание к деталям

Volkswagen Polo стоит уже ближе к 1 миллиону рублей, но имеет свои плюсы: практичный салон, хорошую управляемость, внимание к деталям

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Покупая с рук слегка подержанный автомобиль (скажем, до трех лет), уделите внимание юридической чистоте: в этом сегменте встречаются кредитные машины, которые может изъять банк. В день покупки желательно обратиться к нотариусу и подтвердить, что машина не находится в реестре залогового имущества.

Кроме того, правильно рассчитывайте силы. Автокредит, помимо ежемесячных выплат, почти наверняка потребует страховки каско. Денег потребует обслуживание у официального дилера. В теории можете им пренебречь, но с риском потерять гарантию.

Покупая новую машину, не клюйте на рекламные посулы о скидках 20–30% от официальной цены. Так серые дилеры заманивают к себе клиентов, чтобы продать машину с наценкой. Вот подборка наших статей о таких дилерах.

Будьте внимательны и при покупке машины у дилеров по системе трейд-ин: тут тоже есть подвохи.

В ближайшее время ожидается очередной рост цен на новые автомобили из-за повышения утилизационного сбора.

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Ladaавторынокцены на авто
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