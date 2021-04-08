С кем потерять автомобильную девственность? Выбираем первую машину из трех вариантов

К выбору первой в жизни машины есть два глобальных подхода. Первый — взять что-то очень старенькое и дешевое, чтобы набить шишек в прямом и переносном смысле. Второй — сразу начинать с новой машины. Существует также бесконечное число промежуточных вариантов, и сегодня мы разберемся в их плюсах и минусах. А водители со стажем пусть поделятся опытом в комментариях — с какой машины начинали вы?
Вариант 1. Колеса по цене смартфона
Логика покупки машины за
Выбор автомобилей ценой
Косвенный плюс дешевой и старой машины: освоив ее, вы справитесь и с любым современным аппаратом. Подобная хтонь учит разбираться в технике, и вы наверняка узнаете, где у машины аккумулятор, какого цвета должен быть тосол и почему он всё время капает.
Дешевый автомобиль почти не теряет в цене, потому что дальше некуда. Если новая машина в первые три года может подешеветь этак на треть (сотни тысяч рублей), то автомобиль ценой
Но есть и минусы. Старые корчи, как правило, доставляют много хлопот и требуют внимания. Пусть ремонт старых «Лад» стоит недорого, они могут доставать частотой поломок: то печка перестала работать, то холостые поплыли. Если у вас есть интерес к технике, можно рассматривать это как школу жизни, но в остальном эти пляски с бубном достают.
Кроме того, старые машины небезопасны в силу как архаичности конструкции, так и возраста конкретной машины. Подушек безопасности за такую цену чаще всего нет, а если и есть, то не факт, что рабочие. Впрочем, осознание этого учит осторожности на дороге, что само по себе неплохо.
Впрочем, мы вас не отговариваем: машина за
Вариант 2. Иномарка по цене гарнитура
Подняв планку до
За 250–300 тысяч рублей есть неплохой выбор иномарок В-класса (городских хетчей) вроде Skoda Fabia или Hyundai Getz. Можно поискать и Ford Focus середины нулевых или Mitsubishi Lancer японской сборки. Есть и широкий выбор машин с правым рулем, включая экзотические варианты: мини-внедорожники, компакт-вэны, микролитражки.
Впрочем, годных иномарок за такие деньги не так много, поэтому выбирать нужно тщательно. Желательно проверить кузов толщиномером и провести диагностику двигателя и ходовой части. Также невредно почитать форумы, чтобы понять, нет ли у конкретной машины рискованных агрегатов. Например, французские автомобили оснащались проблемным четырехступенчатым автоматом (DP0/DP2/DP8 у Renault, AL4/AL8 у Peugeot и Citroen), которые медлительны и часто выходят из строя. Проблем могут добавить и ранние версии фольксвагеновских роботов DSG, стоимость ремонта которых иногда превышает остаточную цену автомобиля. Не меньше проблем было с роботами у Toyota и Opel.
С другой стороны, большая часть таких агрегатов хорошо известна, так что, погуглив, вы без труда поймете, относится ли конкретный автомобиль к зоне риска. Выбирая дешевую машину, не гонитесь за богатством оснащения: лучше взять вариант поскромнее, но с хорошей репутацией и в приличном состоянии.
В принципе, за сумму до
Вариант 3. Оправданна ли новая машина?
Самый дешевый из новых автомобилей, Lada Granta, стоит сегодня
Стоит ли напрягаться? Вопрос спорный. Цена мелких ошибок умножается на цену автомобиля, и для новичков это проблема. Не факт, что вы выиграете с точки зрения простоты управления и комфорта: Lada Granta по большинству позиций проиграет иномарке нулевых годов, если выбрать ее правильно.
Но есть и плюсы. Покупать автомобиль у дилера проще и не так рискованно, а первые годы будет действовать заводская гарантия. Новая машина дисциплинирует, так что, возможно, вы совершите меньше глупостей. Кроме того, ей просто приятнее владеть.
Покупая с рук слегка подержанный автомобиль (скажем, до трех лет), уделите внимание юридической чистоте: в этом сегменте встречаются кредитные машины, которые может изъять банк. В день покупки желательно обратиться к нотариусу и подтвердить, что машина не находится в реестре залогового имущества.
Кроме того, правильно рассчитывайте силы. Автокредит, помимо ежемесячных выплат, почти наверняка потребует страховки каско. Денег потребует обслуживание у официального дилера. В теории можете им пренебречь, но с риском потерять гарантию.
Покупая новую машину, не клюйте на рекламные посулы о скидках 20–30% от официальной цены. Так серые дилеры заманивают к себе клиентов, чтобы продать машину с наценкой. Вот подборка наших статей о таких дилерах.
Будьте внимательны и при покупке машины у дилеров по системе трейд-ин: тут тоже есть подвохи.
В ближайшее время ожидается очередной рост цен на новые автомобили из-за повышения утилизационного сбора.