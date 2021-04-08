С кем потерять автомобильную девственность? Выбираем первую машину из трех вариантов

К выбору первой в жизни машины есть два глобальных подхода. Первый — взять что-то очень старенькое и дешевое, чтобы набить шишек в прямом и переносном смысле. Второй — сразу начинать с новой машины. Существует также бесконечное число промежуточных вариантов, и сегодня мы разберемся в их плюсах и минусах. А водители со стажем пусть поделятся опытом в комментариях — с какой машины начинали вы?



Вариант 1. Колеса по цене смартфона

