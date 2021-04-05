Девушка погибла, переходя дорогу на зеленый, но водителя оправдали — разбираем резонансное ДТП с экспертами

Адвокат Андрей Темников также склоняется к мысли о виновности водителя.

— На мой взгляд, в рамках экспертиз данному ДТП дана ненадлежащая оценка. Тот факт, что девушка шла рядом с переходом, не имеет решающего значения, потому что пешеходам в любом случае горел зеленый, а значит, водитель должен был предполагать возможность появления людей вблизи перехода. Вместо этого он начал набирать скорость, что, вероятно, является нарушением пункта 10.1 ПДД, поскольку выбранная скорость не соответствовала обстановке. Экспертизы ссылаются на пункт 13.7 ПДД: якобы водитель имел право завершить маневр. Но это правило относится к ситуациям, когда водитель уже въехал на перекресток на разрешающий сигнал, тогда как в данном случае при выключении зеленого он был вне перекрестка. Он стоял так, что не создавал никому помех, поэтому необходимость ехать через перекресток отсутствовала.

Нужна рецензия предыдущих экспертиз

Тем не менее пока это лишь домыслы и предположения, тогда как следствие, прокуратура и суды опираются на заключения автоэкспертов. И здесь есть ряд тонкостей.



— Упомянутое заключение Владимира Городкина, в котором он говорит о виновности водителя, является в данном случае заключением не эксперта, а специалиста, — объясняет Лев Воропаев. — Оно юридически значимо, но является лишь поводом, чтобы отменить прежние решения и провести новые экспертизы в рамках расследования дела.



Собственно, это и было сделано, но поскольку все экспертизы, кроме одной, снова пришли к выводу об отсутствии вины водителя, дело прекратили повторно. Но и это не конец.



— Прокуратура может отменять такие постановления фактически неограниченное число раз, поэтому, если семья хочет продолжить борьбу, они могут обратиться в прокуратуру снова, — объясняет эксперт. — Но, если не обосновать свою позицию, вряд ли вывод прокуратуры будет иным.



Поэтому, считает юрист, необходимо обратиться к экспертам и предоставить им сканы уже имеющихся заключений с просьбой сделать рецензию.



— Если рецензент обоснует, что предыдущие выводы не полные, не обоснованные и так далее, у прокуратуры будет основание отменить постановление о прекращении уголовного дела еще раз, — подытоживает Лев Воропаев.



При этом экспертом считается не любой специалист в автомобильной теме. Помимо документа об образовании он должен быть внесен в государственный реестр экспертов-техников Минюста и в ходить в саморегулируемую организацию экспертов.

Адвокат Андрей Темников добавляет: