Девушка погибла, переходя дорогу на зеленый, но водителя оправдали — разбираем резонансное ДТП с экспертами

Водитель Toyota RAV4 в ноябре 2019 года сбил насмерть Надежду Окуневу, переходившую дорогу на зеленый свет. Ситуация противоречива: водитель миновал на зеленый стоп-линию, остановился в очереди из машин, а при включении желтого внезапно выскочил на перекресток. В разборе ситуации автоюрист пришел к выводу, что как минимум доля вины автомобилиста есть. Аналогичного мнения придерживается один из специалистов, проводивший детальный анализ происшествия. Тем не менее уголовное дело против водителя прекращено, с чем категорически не согласна семья погибшей. Эксперты считают, что шанс привлечь сидевшего за рулем человека к ответственности всё же есть.
— Дело закрыто за отсутствием состава преступления, — устало объясняет мама погибшей Елена Окунева. — 11 марта 2021 года следователи прислали нам письмо на четырех листах, где говорится, что все экспертизы показывают: водитель белый и пушистый, во всём виновата моя дочь. То, что она шла на зеленый, во внимание вообще не принимается, лишь говорится, что она шла не там, не с той скоростью...
Надежде Окуневой было 26 лет. Она работала в Министерстве здравоохранения и обычно возвращалась домой около семи вечера. В день трагедии, 22 ноября 2019 года, Елена попыталась дозвониться дочери, но телефон не ответил. А утром следующего дня пришел сотрудник морга и рассказал, что девушка умерла в больнице. В ДТП она получила множественные травмы, включая перелом основания черепа.
— Я не стремилась встречаться с водителем, — вспоминает Елена. — В первый день, как дочь умерла, он нас встретил около морга, предложил подвезти, а мы были немного удивлены, думали, он в тюрьме, машина на штрафстоянке. Я отказалась от его помощи, а больше... У меня не было желания с ним говорить. О чем? О деньгах? Они нас меньше всего волновали. Я была уверена, что он получит по заслугам. И сейчас я не согласна с поражением.
По словам Елены, водитель вскользь предлагал помощь в организации похорон, но она также отказалась. Теперь, когда он в очередной раз оправдан, челябинка чувствует бессилие, но всё равно намерена бороться.
— Сам водитель на контакт с нами не пошел, следователи предлагали мне найти его, но зачем? Я не хотела никаких денег. Я же верила, что следствие будет справедливым и его накажут по закону, — объясняет женщина.
Экспертиза — что дышло?
По делу было назначено восемь экспертиз, а также следственный эксперимент. Выводы почти везде разные, и вопрос о виновности водителя зависит сугубо от того, какую экспертизу признать наиболее верной.
Так, в марте 2020 года специалист Челябинской лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции РФ сделал основной акцент на соблюдении водителем пункта 13.7 ПДД.
Пункт 13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
Еще одна экспертиза Уральской лаборатории Министерства юстиции в октябре 2020 года посчитала причиной аварии действия пешехода: Надежде Окуневой вменили пересечение проезжей части вне перехода и неосторожное поведение.
В ноябре прошлого года эксперт ЭКЦ ГУ МВД посчитал невозможным ответить ни на один из поставленных вопросов. Он отказался даже установить сигналы светофора в момент въезда водителя на перекресток и самого столкновения. Похожий вывод был у экспертов в июле 2020-го.
Еще одно заключение от декабря 2020 года от ЭКЦ ГУ МВД говорит, что водитель не имел технической возможности избежать столкновения.
Впрочем, одна из экспертиз всё же установила вину автомобилиста: в августе 2020 года тот же ЭКЦ ГУ МВД сделал заключение, что сидевший за рулем Toyota RAV4 человек нарушил пункт 6.2 ПДД, то есть проехал на запрещающий сигнал.
Такой же вывод содержится в заключении специалиста Владимира Городкина в июле 2020 года, к которому обратилась семья погибшей. Он установил, что в момент включения запрещающего сигнала водитель хоть и миновал стоп-линию, но находился вне перекрестка. Подчеркнем, что стоп-линия наносится за несколько метров до границы перекрестка, которые отсчитываются по его скруглениям. А значит, автомобилист не имел права двигаться через перекресток и нарушил пункт 6.13 ПДД, который в данных обстоятельствах требовал от него остановиться перед пересечением проезжих частей.
Последняя экспертиза датирована днем, когда подписано постановление о прекращении уголовного дела, — 11 марта 2021 года. Ее проводили в Челябинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции. Причиной аварии эксперты посчитали исключительно действия пешехода, тогда как водитель, по их мнению, не имел возможности избежать наезда.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой грозит до 5 лет лишения свободы и лишение водительского удостоверения на срок до 3 лет.
Следователи согласились с экспертами
В окончательном заключении единственная неудобная для водителя экспертиза подвергнута сомнению как неполная и недостаточно ясная.
Цитата из постановления о прекращении уголовного дела:
«Сделанный экспертом вывод в заключении № 550 от 24.08.2020 относительно того, что водителю «Тойота» при проезде перекрестка надлежало руководствоваться требованиями п. 6.2 ч. 3 ПДД РФ, является неполным, недостаточно ясным, поскольку выводы не обоснованны и не подтверждены при производстве данной экспертизы, так как экспертом не была дана оценка дорожно-транспортной ситуации с учетом пункта 13.7 ПДД РФ».
В итоге следственное управление УМВД России по Челябинску прекратило уголовное дело в отношении водителя. Помимо прочего, это не позволяет семье Окуневых взыскать с него достойную компенсацию, размер которой при гражданском делопроизводстве определяется степенью виновности автомобилиста.
Позиция прокуратуры: есть смысл жаловаться
Постановления о прекращении уголовных дел проверяет прокуратура, и мы обратились в надзорное ведомство с просьбой разъяснить ситуацию. Заместитель прокурора Челябинска Алексей Трапезников ответил:
— Конечно, я знаю эту ситуацию, таких неоднозначных происшествий немного. В настоящее время дается оценка. Чтобы мы ответили официально, родственники должны обратиться к нам.
Он подчеркнул, что дело прекращается уже второй раз:
— Мы уже один раз отменяли решение о прекращении уголовного дела и выдвигали ряд требований о проведении дополнительных экспертиз и оперативно-следственного эксперимента с участием независимых лиц, что было сделано. Но выводы экспертов по-прежнему не подтвердили вины водителя, поэтому дело прекращено вновь. Сейчас законность этого решения проверяется.
— Если прокуратура подтвердит законность, означает ли это финальную точку в деле?
— Нет, родственники могут обращаться в городскую прокуратуру, — уточнил Алексей Трапезников. — Если мы придем к выводу об отказе в удовлетворении их требований, они могут обращаться выше. Это имеет смысл: если кто-то неправ, вышестоящий прокурор поправит.
Водитель ехал рискованно. Наказуемо ли это?
Автоюрист Лев Воропаев помогал нам разбирать это ДТП осенью прошлого года: он склоняется к мысли, что водитель нарушил пункт 6.2 ПДД (движение через перекресток на запрещающий), а также указывает на возможное нарушение пункта 10.1 ПДД, что, впрочем, не подтвердили проведенные экспертизы. При этом юрист полагает, что они не отвечают на все значимые вопросы.
— Например, не рассмотрен вопрос, на какой сигнал светофора девушка переходила дорогу, что принципиально для данного случая.
Тот факт, что Надежда переходила дорогу не строго по переходу, хоть и является нарушением, но, судя по всему, не лежит в причинно-следственной связи с ним. Даже если бы Надежда Окунева шла строго по переходу, механизм происшествия мог быть похожим, то есть ее смещение относительно перехода не является краеугольным обстоятельством аварии.
Адвокат Андрей Темников также склоняется к мысли о виновности водителя.
— На мой взгляд, в рамках экспертиз данному ДТП дана ненадлежащая оценка. Тот факт, что девушка шла рядом с переходом, не имеет решающего значения, потому что пешеходам в любом случае горел зеленый, а значит, водитель должен был предполагать возможность появления людей вблизи перехода. Вместо этого он начал набирать скорость, что, вероятно, является нарушением пункта 10.1 ПДД, поскольку выбранная скорость не соответствовала обстановке. Экспертизы ссылаются на пункт 13.7 ПДД: якобы водитель имел право завершить маневр. Но это правило относится к ситуациям, когда водитель уже въехал на перекресток на разрешающий сигнал, тогда как в данном случае при выключении зеленого он был вне перекрестка. Он стоял так, что не создавал никому помех, поэтому необходимость ехать через перекресток отсутствовала.
Нужна рецензия предыдущих экспертиз
Тем не менее пока это лишь домыслы и предположения, тогда как следствие, прокуратура и суды опираются на заключения автоэкспертов. И здесь есть ряд тонкостей.
— Упомянутое заключение Владимира Городкина, в котором он говорит о виновности водителя, является в данном случае заключением не эксперта, а специалиста, — объясняет Лев Воропаев. — Оно юридически значимо, но является лишь поводом, чтобы отменить прежние решения и провести новые экспертизы в рамках расследования дела.
Собственно, это и было сделано, но поскольку все экспертизы, кроме одной, снова пришли к выводу об отсутствии вины водителя, дело прекратили повторно. Но и это не конец.
— Прокуратура может отменять такие постановления фактически неограниченное число раз, поэтому, если семья хочет продолжить борьбу, они могут обратиться в прокуратуру снова, — объясняет эксперт. — Но, если не обосновать свою позицию, вряд ли вывод прокуратуры будет иным.
Поэтому, считает юрист, необходимо обратиться к экспертам и предоставить им сканы уже имеющихся заключений с просьбой сделать рецензию.
— Если рецензент обоснует, что предыдущие выводы не полные, не обоснованные и так далее, у прокуратуры будет основание отменить постановление о прекращении уголовного дела еще раз, — подытоживает Лев Воропаев.
При этом экспертом считается не любой специалист в автомобильной теме. Помимо документа об образовании он должен быть внесен в государственный реестр экспертов-техников Минюста и в ходить в саморегулируемую организацию экспертов.
Адвокат Андрей Темников добавляет:
СЮЖЕТ
— При повторных жалобах в прокуратуру важно «повышать градус» в том смысле, что каждый раз жаловаться вышестоящему должностному лицу. Если первая жалоба, например, попала к заместителю прокурора и он ответил отказом, в следующий раз нужно жаловаться самому прокурору, при этом указывать несогласие даже не с постановлением о прекращении дела, а с отказом прокуратуры удовлетворить предыдущую жалобу. Вышестоящие прокуроры обычно более детально разбирают дело, а в городской прокуратуре, например, не любят, чтобы дела уходили в областную.
Вне зависимости от виновности водитель обязан компенсировать ущерб пострадавшей стороне (статья 1079 Гражданского кодекса), но при отсутствии уголовного дела размер возмещения вряд ли будет большим.