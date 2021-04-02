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В Новосибирск привезли новый «Фольксваген-Тигуан». Он круче RAV4 или нет — смотрим на плюсы и минусы

Изучаем достоинства и недостатки кроссовера Volkswagen Tiguan 2021 года

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Volkswagen Tiguan, рестайлинг <nobr class="_">2021 года</nobr>

Volkswagen Tiguan, рестайлинг 2021 года

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На рынок вышел обновленный Volkswagen Tiguan — это первый рестайлинг кроссовера второго поколения, выпускающегося на российском рынке с 2016 года. В сегменте среднеразмерных кроссоверов SUV-C есть два основных лидера — Tiguan и Toyota RAV4, так вот японский RAV4 все-таки круче «немца», если измерять «крутость» по объемам продаж (самый простой и объективный показатель). За прошлый год RAV4 продан в стране в количестве 36 433 штуки, а Tiguan — 32 982 штуки. А ведь еще недавно «немец» был главным игроком этого сегмента. Поможет ли ему рестайлинг вернуть первое место, какие у машины плюсы и минусы — подробности у Дмитрия Косенко.

Длина — 4509 мм, ширина — 1839 мм

Длина — 4509 мм, ширина — 1839 мм

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Volkswagen Tiguan (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар») по-прежнему налегает на турбомоторы и роботизированные коробки, в отличие от своего японского конкурента. Рестайлинговый кроссовер предлагается на нашем рынке с двигателями 1,4 и 2,0 литра, мощностью 125, 150, 180 или 220 л. с. Робот DSG — о 6 или 7 ступенях. Есть еще и механика. Привод передний или полный.

Высота — 1675 мм, колесная база — 2678 мм

Высота — 1675 мм, колесная база — 2678 мм

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Рестайлинг затронул внешний вид, оптику, мультимедийную систему, рулевое колесо, блок климат-контроля. Как это улучшило автомобиль — разберемся, изучив основные достоинства и недостатки «немца».

Внешний вид

Клиренс — 19,1 сантиметра

Клиренс — 19,1 сантиметра

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Tiguan по-прежнему четкий, граненый, гармоничный автомобиль. Передние фары с ярко выраженными контурами ходовых огней стали более изысканными (раньше были банальные прямоугольники). Противотуманки переехали с бампера в единые блок-фары, освободив место на бампере для агрессивного декора. Исчез дурацкий «клюв» — когда капот слишком сильно закруглялся и ниспадал на радиаторную решетку.

Динамика и управляемость

Снаряженная масса 1659 кг

Снаряженная масса 1659 кг

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Все достоинства платформы MQB сохраняются в новом «Тигуане» — машина управляется по-легковому, мало кренится, стабильна на скорости, дает понятную обратную связь по рулю с умеренной тяжестью и четким реактивным действием. Наш 2-литровый 180-сильный вариант берет первую сотню за 8,1 секунды, развивает отличную тягу уже с 3000 оборотов. Педаль газа отзывчива, реакции на нажатия линейны, робот переключается плавно, без всяких толчков и больше напоминает работу автомата.

Плавность хода

Независимая задняя подвеска

Независимая задняя подвеска

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Плотная подвеска «Тигуана», позволяющая получать удовольствие от активного вождения, не пасует и на неровностях. Ямы отрабатываются с эффектом сглаживания, без ударных воздействий и очень тихо. Вот наша типичная новосибирская дорога — на «Тигуане» можно проехать по ней с очень даже приличной скоростью, не притормаживая перед каждой дырой в асфальте.

Мультимедиа, климат-контроль

Изменился блок климат-контроля

Изменился блок климат-контроля

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Новый симпатичный блок климат контроля — все кнопки сенсорные, чувствительность прекрасная, управляется легко и понятно. Топовая мультимедийная система — большой экран, быстрая работа, приемлемый штатный звук, большое количество настроек. Хотя навигационная карта все-таки подтормаживает.

Экономичность

Кроссовер потребляет <nobr class="_">10,6 литра</nobr> <nobr class="_">95-го бензина</nobr> в городе с <nobr class="_">180-сильным</nobr> мотором

Кроссовер потребляет 10,6 литра 95-го бензина в городе с 180-сильным мотором

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Турбо и роботы дают нам возможность экономить на стремительно дорожающем топливе. По паспорту наш 180-сильный полноприводной кроссовер потребляет 10,6 литра 95-го бензина в городе и 6,4 литра на трассе — вполне легковые показатели. А базовая 1,4-литровая версия на механике «нюхает» 8,3 литра в городе и 5,4 литра на трассе.

Теперь перейдем к нюансам модели, которые могут кого-то оттолкнуть от покупки.

Простой салон

Салон не блещет изысканными материалами

Салон не блещет изысканными материалами

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Ничего изысканного здесь нет, детали из мягкого пластика выглядят посредственно, а жесткие панели совсем уж бюджетны. В топовой комплектации — дверные ручки из черного некрашеного материала. Передняя панель простой архитектуры по нынешним меркам выглядит неинтересно. Вы посмотрите, какое качество салона, например, у Mazda CX-5. Утешает одно, всё тот же RAV4 тоже не блещет изысканным интерьером.

Сиденья

Плотные сиденья грубой фактуры материала

Плотные сиденья грубой фактуры материала

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Простой электропривод без возможности ослабить боковую поддержку спинок — а она избыточна. Сиденья жесткие, кожаный материал грубой фактуры выглядит не самым лучшим образом. Хорошо хоть подлокотник имеет ступенчатую регулировку высоты — это сглаживает дискомфорт от кресел.

Приборка и управление на руле

Маленькая приборная панель

Маленькая приборная панель

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Цифровая приборка красочна и вполне информативна, но почему такая компактная, с такими маленькими шкалами? Появляется ощущение, будто ты в легковушке классом ниже. Кроме того, экран приборки поставлен слишком вертикально, его бы немного отклонить для лучшего обзора.

Сенсорно-физические кнопки на руле

Сенсорно-физические кнопки на руле

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На спицах руля в погоне за модой установлены сенсорно-физические кнопки с обратным откликом. То есть можно и давить на них, и, например, менять громкость свайпом вправо-влево. Не слишком вся эта смесь понравилась, нажимаешь — туго, отклик запоздалый.

Зеркала

Компактные легковые зеркала

Компактные легковые зеркала

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Небольшие боковые зеркала заднего вида. Немного ограничивают обзор и опять же дают ощущение, будто ты находишься в компактной легковушке.

Стоимость

Базовая стоимость — <nobr class="_">1 799 900 рублей</nobr>

Базовая стоимость — 1 799 900 рублей

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Цены — просто космос. Базовая 1,4-литровая версия на механике с тканевым салоном — 1 799 900 рублей. Чтобы подобрать хорошую комплектацию, как у нас с роботом и полным приводом, с удержанием полосы и панорамной крышей, — нужно иметь 2 839 900 рублей. Самый топ с 220-сильным двигателем стоит 2 969 900 рублей — а это уже практически 3 миллиона, «Тигуан» стал роскошью?

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Volkswagen Tiguanновые автотест-драйв
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