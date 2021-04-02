В Новосибирск привезли новый «Фольксваген-Тигуан». Он круче RAV4 или нет — смотрим на плюсы и минусы

На рынок вышел обновленный Volkswagen Tiguan — это первый рестайлинг кроссовера второго поколения, выпускающегося на российском рынке с
Volkswagen Tiguan (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар») по-прежнему налегает на турбомоторы и роботизированные коробки, в отличие от своего японского конкурента. Рестайлинговый кроссовер предлагается на нашем рынке с двигателями 1,4 и 2,0 литра, мощностью 125, 150, 180 или
Рестайлинг затронул внешний вид, оптику, мультимедийную систему, рулевое колесо, блок климат-контроля. Как это улучшило автомобиль — разберемся, изучив основные достоинства и недостатки «немца».
Внешний вид
Tiguan по-прежнему четкий, граненый, гармоничный автомобиль. Передние фары с ярко выраженными контурами ходовых огней стали более изысканными (раньше были банальные прямоугольники). Противотуманки переехали с бампера в единые блок-фары, освободив место на бампере для агрессивного декора. Исчез дурацкий «клюв» — когда капот слишком сильно закруглялся и ниспадал на радиаторную решетку.
Динамика и управляемость
Все достоинства платформы MQB сохраняются в новом «Тигуане» — машина управляется по-легковому, мало кренится, стабильна на скорости, дает понятную обратную связь по рулю с умеренной тяжестью и четким реактивным действием. Наш
Плавность хода
Плотная подвеска «Тигуана», позволяющая получать удовольствие от активного вождения, не пасует и на неровностях. Ямы отрабатываются с эффектом сглаживания, без ударных воздействий и очень тихо. Вот наша типичная новосибирская дорога — на «Тигуане» можно проехать по ней с очень даже приличной скоростью, не притормаживая перед каждой дырой в асфальте.
Мультимедиа, климат-контроль
Новый симпатичный блок климат контроля — все кнопки сенсорные, чувствительность прекрасная, управляется легко и понятно. Топовая мультимедийная система — большой экран, быстрая работа, приемлемый штатный звук, большое количество настроек. Хотя навигационная карта все-таки подтормаживает.
Экономичность
Турбо и роботы дают нам возможность экономить на стремительно дорожающем топливе. По паспорту наш
Теперь перейдем к нюансам модели, которые могут кого-то оттолкнуть от покупки.
Простой салон
Ничего изысканного здесь нет, детали из мягкого пластика выглядят посредственно, а жесткие панели совсем уж бюджетны. В топовой комплектации — дверные ручки из черного некрашеного материала. Передняя панель простой архитектуры по нынешним меркам выглядит неинтересно. Вы посмотрите, какое качество салона, например, у Mazda CX-5. Утешает одно, всё тот же RAV4 тоже не блещет изысканным интерьером.
Сиденья
Простой электропривод без возможности ослабить боковую поддержку спинок — а она избыточна. Сиденья жесткие, кожаный материал грубой фактуры выглядит не самым лучшим образом. Хорошо хоть подлокотник имеет ступенчатую регулировку высоты — это сглаживает дискомфорт от кресел.
Приборка и управление на руле
Цифровая приборка красочна и вполне информативна, но почему такая компактная, с такими маленькими шкалами? Появляется ощущение, будто ты в легковушке классом ниже. Кроме того, экран приборки поставлен слишком вертикально, его бы немного отклонить для лучшего обзора.
На спицах руля в погоне за модой установлены сенсорно-физические кнопки с обратным откликом. То есть можно и давить на них, и, например, менять громкость свайпом вправо-влево. Не слишком вся эта смесь понравилась, нажимаешь — туго, отклик запоздалый.
Зеркала
Небольшие боковые зеркала заднего вида. Немного ограничивают обзор и опять же дают ощущение, будто ты находишься в компактной легковушке.
Стоимость
Цены — просто космос. Базовая