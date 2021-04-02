В Новосибирск привезли новый «Фольксваген-Тигуан». Он круче RAV4 или нет — смотрим на плюсы и минусы

Турбо и роботы дают нам возможность экономить на стремительно дорожающем топливе. По паспорту наш 180-сильный полноприводной кроссовер потребляет 10,6 литра 95-го бензина в городе и 6,4 литра на трассе — вполне легковые показатели. А базовая 1,4-литровая версия на механике «нюхает» 8,3 литра в городе и 5,4 литра на трассе.



Теперь перейдем к нюансам модели, которые могут кого-то оттолкнуть от покупки.



Простой салон

