Экзамены на права в России будут принимать по новым правилам

С сегодняшнего дня экзамены на водительские права будут принимать по новым правилам. Ключевое изменение коснется автодромов. Проверять навыки управления транспортным средством на закрытых площадках отдельным экзаменом больше не будут. Кандидатов отправят сразу в город.
— Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, — сообщает пресс-служба российской ГИБДД.
Это правило коснется только тех, кто сдает на права категории В (легковые автомобили), С (грузовые автомобили) и D (автобусы), а также водителей составов транспортных средств. Водители мотоциклов и мопедов будут, как и раньше, сдавать теорию и площадку.
Кроме того, меняется система начисления штрафных баллов.
— Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения, — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД. — При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.
Для сдачи экзамена кандидатам в водители необходимо, как и раньше, набрать менее пяти штрафных баллов.
Еще одно принципиальное нововведение — возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими могут стать, например, другие кандидаты, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол. Ожидается, что это «поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации».
С одной стороны, кажется, что новые правила предельно ясны, но многие автошколы начали бить тревогу из-за первоапрельской реформы экзамена на права. Мы поговорили с представителями автошкол и узнали, чего они так боятся.