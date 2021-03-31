Знак «фейспалм». Колонка о законотворческой импотенции и новых Правилах дорожного движения

Последние месяцы были богаты новостями, связанными с Правилами дорожного движения, и у нашего редактора раздела «Авто» Артема Краснова, что называется, накипело. С утра он попытался уяснить, для чего в ПДД ввели новую табличку «Фотофиксация», не смог и впал в сварливое настроение, припомнив законотворцам старые обиды.
Новый абзац в ПДД мне пришлось перечитать трижды. Он настолько глуп, что я усомнился в себе. Но оказывается, знак «Фотовидеофиксация» в городах отныне применяется исключительно на въезде в населенные пункты и только так. То есть он больше не указывает конкретное расположение камеры, а лишь предупреждает, что где-то там, внутри мегаполиса, на площади 500 квадратных километров, находится пост фотовидеофиксации. А может быть, два. Или четыреста. Главное, что они там есть.
А давайте тогда и знак «Плохая дорога» применять по такой же схеме: повесил его на въезде в Россию и предупредил всех, что впереди — почти миллион километров говённого покрытия и еще полмиллиона — отсутствующего (данные Росстата).
Что до знака «Фотовидеофиксация», я бы больше понял его полную отмену. Мне он всегда казался нелепым, потому что правила ведь нужно соблюдать везде, а не только под камерами. Ну, это как если бы опера обязаны были за три дня уведомлять взяточников, что им подсунут меченые купюры, а те бы брали на лапу только в остальные дни.
Впрочем, раньше была однозначность. Табличка 8.23 вешалась перед всеми стационарными камерами в сочетании со знаком «Ограничение скорости» или каким-то другим. Теперь ее превратили в самодостаточный знак 6.22, который вроде бы может ставиться отдельно, но с парой забавных нюансов.
На трассах, например, новый знак «Фотовидеофиксация» необходимо ставить за 150–300 метров до стационарной или передвижной камеры, и здесь всё логично. Но вот абзац для города сформулировали очень странно: «Знак 6.22 устанавливается в населенном пункте — со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 (начало населенного пункта)». Получился этакий знак тщеславия: мол, теперь и в нашей деревне Гадюкино появилась камера (дед Афанасий купил смартфон). С тем же успехом на въезде можно вешать знаки, что в городе имеется светофор, почтамт и полицмейстер. А ещё булочная, вокзал и бордель.
Это — одна из тех реформ, в которой одни крючкотворцы доказывают другим собственную необходимость. Ведь тема фотовидеофиксация — это вечная боль нарушителей, а значит, новость о табличке облетит все ленты (вот и я помог). И где-то сверху главный крючкотворец чуть приспустит очки и выдавит скупое: ну что, господа воганы, вот сегодня — молодцы.
Я даже обратился к автоэксперту Юрию Панченко с вопросом, правильно ли я интерпретирую новую редакцию ПДД, а то мало ли.
— Да, всё так, — ответил он. — А подоплека этих изменений в следующем: несколько лет назад президент заявил, мол, хватит подлавливать водителей с помощью камер, не обозначенных знаками. После этого установщики камер, особенно передвижных, притихли: вроде и нужно обозначать, а вроде и смысл камеры теряется. И тогда придумали такой вот финт: а давайте в городах предупреждать один раз, только на въезде. Думаю, таблички под самими камерами скоро просто демонтируют.
И это ведь не единственный пример подобного идиотизма. Из недавнего — новый знак 6.4 «Парковка» с нарисованным прямо на нём контуром инвалида: этакая визуальная мешанина. Идея-то опять же была благая — очистить города от засилья табличек. Но можно было дополнить знак, например, способами парковки, но почему-то оптимизации подверглись таблички «Инвалиды» и «Платная парковка», за нарушение которых — самые крупные штрафы. Хм...
А как вам эти новые светофоры с лунными секциями, которые предупреждают о том, что при повороте направо или налево необходимо пропускать пешеходов? Я уж молчу, что эта светомузыка нелепо выглядит, но даже сам принцип забавляет. Лунные секции требуют соблюдения того, что водители обязаны соблюдать без лунных секций. И это в стране, где большая часть пешеходных переходов не имеет нормального освещения? А при следующем апгрейде нормативов можно добавить второй комплект лунных секций, которые будут напоминать, что светофор оснащен первым комплектом. И опять — тендеры, госзакупки, подрядчики... Эх!
И раз уж у меня сварливое настроение, продолжу. Взять долгожданную реформу техосмотра: вынашивали ее дольше, чем длится беременность у слонихи. Казалось, 1 марта 2021 года техосмотр вернется, потому что ну нельзя десять лет делать-делать и сделать плохо. Оказалось, можно: сначала на год сместили штраф за езду без техосмотра, а за пару дней до реформы премьер-министр Михаил Мишустин вдруг перенес ее на октябрь. Потом, правда, выяснилось, что перенес лишь частично, и очереди на пунктах выстроились всё равно, разом выявив массу недоработок. Реформа, как водится, оказалась сыроватой. Ну ничего: пару реформ спустя всё заработает.
Завтра, 1 апреля, состоится большая реформа водительского экзамена на права, но и тут всё непросто. Регламент был опубликован издевательски поздно, лишь за неделю до события, а главное, из него так и не ясно, оставили все-таки автодром или перенесли все упражнения на улицы. Если верить ГИБДД, кандидаты сразу поедут в город, но если внимательно прочитать опубликованный регламент, запрета на использование автодромов во время экзамена на права нет (мы разбирали этот вопрос).
Но есть и более комичные моменты. Например, при сдаче на права было такое упражнение — разворот (олдфаги вроде меня помнят его как «Дворик»). Раньше ширина проезжей части, на которой нужно было крутануться в два приема, составляла две длины автомобиля, то есть, грубо, 9 метров для Hyundai Solaris. По новому регламенту — ровно 5 метров и без альтернатив. В таком промежутке развернется разве что двухместный Smart, но почему-то крючкотворцы этого не заметили, и директора автошкол теперь гадают, что же все-таки имелось в виду.
Я не скажу, что во власти совсем нет умных людей. Они там есть. Просто на одного умного приходится с десяток дураков-функционеров, которые не видят дальше букв и цифр.
И если уж чешутся руки внедрить новые предупреждающие таблички, то давайте напишем... Ну, например «Законотворческая импотенция», «Идейный тупик», «Недержание сроков». И будем развешивать на каждом столбе с портретами авторов неудачных нововведений. Столбов-то в России много.
В марте начались продажи нового Renault Duster, который выглядит как старый.
Покупая новый автомобиль, не слишком верьте рекламе с низкими ценами: так серые дилеры заманивают к себе в салон.
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