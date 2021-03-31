Знак «фейспалм». Колонка о законотворческой импотенции и новых Правилах дорожного движения

А давайте тогда и знак «Плохая дорога» применять по такой же схеме: повесил его на въезде в Россию и предупредил всех, что впереди — почти миллион километров говённого покрытия и еще полмиллиона — отсутствующего (данные Росстата).



Что до знака «Фотовидеофиксация», я бы больше понял его полную отмену. Мне он всегда казался нелепым, потому что правила ведь нужно соблюдать везде, а не только под камерами. Ну, это как если бы опера обязаны были за три дня уведомлять взяточников, что им подсунут меченые купюры, а те бы брали на лапу только в остальные дни.



Впрочем, раньше была однозначность. Табличка 8.23 вешалась перед всеми стационарными камерами в сочетании со знаком «Ограничение скорости» или каким-то другим. Теперь ее превратили в самодостаточный знак 6.22, который вроде бы может ставиться отдельно, но с парой забавных нюансов.