Группа разбора: выясняем, законна ли эвакуация из-под новых знаков-невидимок

Подобного дизайна нет и в Правилах дорожного движения: они предусматривают единственную конфигурацию знака 6.4 в его классическом виде, без всяких пиктограмм. Мы уже рассказывали, что знак впервые появился в экспериментальном ГОСТе 58398–2019, а затем перекочевал в обновленную редакцию ГОСТ Р 52290–2004, которая вступила в силу 1 апреля 2020 года.



— Да, знак внесли в ГОСТ, но не успели обновить ПДД, то есть его можно устанавливать, но нельзя наказывать за его нарушение, — считает автоэксперт Юрий Панченко.