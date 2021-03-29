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Группа разбора: выясняем, законна ли эвакуация из-под новых знаков-невидимок

Такие обозначения парковки для инвалидов сбивают водителей с толку

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Алёна не обратила внимания на мелкий трафарет инвалида в правом нижнем углу знака

Алёна не обратила внимания на мелкий трафарет инвалида в правом нижнем углу знака

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Малозаметные знаки, обозначающие парковку для инвалидов, появились в ряде российских мегаполисов. Незаконная стоянка под ними грозит не только крупным штрафом (5000 рублей), но и эвакуацией. Читательница Алёна из Челябинска прислала нам видео, снятое инспекторами ГИБДД, в момент задержания ее «Опеля», стоящего под таким знаком.

Смысл знака показался автомобилистке неочевидным. Алёна рассказывает:

— За 22 года водительского стажа со мной такое впервые: я всегда стараюсь парковаться по правилам. Эта стоянка находится возле моего офиса, и раньше здесь не было никаких знаков. А недавно поставили вот этот, но я не придала значения. Все привыкли, что знак «Р» обозначает парковку, а таблички «Инвалид» не было. В итоге мою машину эвакуировали. Скажите, можно ли оспорить действия сотрудников?

По словам Алёны, раньше на этой парковке знаков не было

По словам Алёны, раньше на этой парковке знаков не было

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Подобного дизайна нет и в Правилах дорожного движения: они предусматривают единственную конфигурацию знака 6.4 в его классическом виде, без всяких пиктограмм. Мы уже рассказывали, что знак впервые появился в экспериментальном ГОСТе 58398–2019, а затем перекочевал в обновленную редакцию ГОСТ Р 52290–2004, которая вступила в силу 1 апреля 2020 года.

— Да, знак внесли в ГОСТ, но не успели обновить ПДД, то есть его можно устанавливать, но нельзя наказывать за его нарушение, — считает автоэксперт Юрий Панченко.

Вот так выглядит классическое сочетание знака 6.4 «Парковка» и таблички 8.17 «Инвалиды». Оно более заметно

Вот так выглядит классическое сочетание знака 6.4 «Парковка» и таблички 8.17 «Инвалиды». Оно более заметно

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Помимо непривычности знак плохо считывается взглядом, ведь изначально он разрешает парковку, а на мелкую пиктограмму в углу обратит внимание не каждый. Тем не менее эвакуация из-под такого знака уже началась.

Издалека понять назначение парковки непросто

Издалека понять назначение парковки непросто

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Реально ли оспорить штраф в 5000 рублей? Автоюрист Лев Воропаев считает, что шансы есть, но небольшие.

— С одной стороны, знак вроде бы не упоминается в явном виде в ПДД, но, если открыть приложение № 1, сразу под заголовком есть уточнение «Знаки по ГОСТу Р 52289–2019 и ГОСТу Р 52290–2004». Суды интерпретируют это как необходимость соблюдать знаки, указанные не только в ПДД, но и в ГОСТах, — отмечает юрист.

В самом ГОСТе новая конфигурация описана так: «В правой нижней части знака 6.4 допускается указывать предназначение парковки по аналогии со знаком 8.17». Знак 8.17 — это как раз табличка «Инвалиды», то есть по смыслу пиктограмма инвалида тождественна табличке 8.17.

В Москве такие знаки ставят с 2017 года, но с 2020 года они узаконены на территории всей страны

В Москве такие знаки ставят с 2017 года, но с 2020 года они узаконены на территории всей страны

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— Я думаю, поначалу подобные дела будут решаться на уровне районных судов, которые в двух третях случаев посчитают водителя виновным, — продолжает Лев Воропаев. — Обычно судья задает вопрос из серии: «Вы видели изображение инвалида на знаке? У вас возникли вопросы и сомнения по этому поводу? А если возникли, вы должны были открыть ПДД, где есть ссылка на ГОСТ с этим знаком». Но поначалу треть судов, вероятно, займет сторону водителей именно потому, что знака нет в ПДД. Однако в течение года, думаю, практика устоится, когда какой-нибудь суд высшей инстанции постановит, что наказание законно.

Эксперт напоминает, что ширина парковочного места для инвалидов составляет 3,6 метра, то есть примерно две ширины среднего автомобиля.

В России любят дополнять знаки стрелкой (табличка 8.3.1 или 8.3.2), которая формально указывает направление до объекта, но в интерпретации ГИБДД и службы эвакуации — зону действия знака. В данном случае парковка левее его стойки влечет штраф и эвакуацию

В России любят дополнять знаки стрелкой (табличка 8.3.1 или 8.3.2), которая формально указывает направление до объекта, но в интерпретации ГИБДД и службы эвакуации — зону действия знака. В данном случае парковка левее его стойки влечет штраф и эвакуацию

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Впрочем, прецеденты оспаривания таких штрафов есть. Например, это удалось жителю Москвы. Первые две инстанции ему отказали, но Московский городской суд встал на его сторону. При этом было важное отличие: на момент тяжбы новая редакция «знакового» ГОСТа Р 52290–2004 еще не действовала и знак был установлен в рамках эксперимента. Сейчас он внесен в основной ГОСТ и ГИБДД исходит из его законности. Так что лучше не экспериментировать.

Раньше использовать парковочные места для инвалидов можно было при наличии вот такого знака, но с <nobr class="_">1 января</nobr> 2021 года его отменили. Теперь необходимы регистрация через сайт «Госуслуги» и внесение данных об инвалиде и его автомобилей в Федеральный реестр инвалидов&nbsp;

Раньше использовать парковочные места для инвалидов можно было при наличии вот такого знака, но с 1 января 2021 года его отменили. Теперь необходимы регистрация через сайт «Госуслуги» и внесение данных об инвалиде и его автомобилей в Федеральный реестр инвалидов 

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СЮЖЕТ

Группа разбора

Знаки 6.4 новой конфигурации стали устанавливать в регионах России в начале марта. В Москве и Петербурге они появились в рамках большого эксперимента по «визуальному очищению» городов. Кстати, большая часть его идей не прижилась, например, отказались от знаков уменьшенного формата. Впрочем, в новых дорожных ГОСТах есть и другие абсурдные идеи, скажем, светофоры с дополнительными секциями лунного света — вот что они обозначают.

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