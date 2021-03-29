Группа разбора: выясняем, законна ли эвакуация из-под новых знаков-невидимок

Малозаметные знаки, обозначающие парковку для инвалидов, появились в ряде российских мегаполисов. Незаконная стоянка под ними грозит не только крупным штрафом (5000 рублей), но и эвакуацией. Читательница Алёна из Челябинска прислала нам видео, снятое инспекторами ГИБДД, в момент задержания ее «Опеля», стоящего под таким знаком.
Смысл знака показался автомобилистке неочевидным. Алёна рассказывает:
— За 22 года водительского стажа со мной такое впервые: я всегда стараюсь парковаться по правилам. Эта стоянка находится возле моего офиса, и раньше здесь не было никаких знаков. А недавно поставили вот этот, но я не придала значения. Все привыкли, что знак «Р» обозначает парковку, а таблички «Инвалид» не было. В итоге мою машину эвакуировали. Скажите, можно ли оспорить действия сотрудников?
Подобного дизайна нет и в Правилах дорожного движения: они предусматривают единственную конфигурацию знака 6.4 в его классическом виде, без всяких пиктограмм. Мы уже рассказывали, что знак впервые появился в экспериментальном ГОСТе 58398–2019, а затем перекочевал в обновленную редакцию ГОСТ Р 52290–2004, которая вступила в силу
— Да, знак внесли в ГОСТ, но не успели обновить ПДД, то есть его можно устанавливать, но нельзя наказывать за его нарушение, — считает автоэксперт Юрий Панченко.
Помимо непривычности знак плохо считывается взглядом, ведь изначально он разрешает парковку, а на мелкую пиктограмму в углу обратит внимание не каждый. Тем не менее эвакуация из-под такого знака уже началась.
Реально ли оспорить штраф в 5000 рублей? Автоюрист Лев Воропаев считает, что шансы есть, но небольшие.
— С одной стороны, знак вроде бы не упоминается в явном виде в ПДД, но, если открыть приложение
В самом ГОСТе новая конфигурация описана так: «В правой нижней части знака 6.4 допускается указывать предназначение парковки по аналогии со знаком 8.17». Знак 8.17 — это как раз табличка «Инвалиды», то есть по смыслу пиктограмма инвалида тождественна табличке 8.17.
— Я думаю, поначалу подобные дела будут решаться на уровне районных судов, которые в двух третях случаев посчитают водителя виновным, — продолжает Лев Воропаев. — Обычно судья задает вопрос из серии: «Вы видели изображение инвалида на знаке? У вас возникли вопросы и сомнения по этому поводу? А если возникли, вы должны были открыть ПДД, где есть ссылка на ГОСТ с этим знаком». Но поначалу треть судов, вероятно, займет сторону водителей именно потому, что знака нет в ПДД. Однако в течение года, думаю, практика устоится, когда какой-нибудь суд высшей инстанции постановит, что наказание законно.
Эксперт напоминает, что ширина парковочного места для инвалидов составляет
Впрочем, прецеденты оспаривания таких штрафов есть. Например, это удалось жителю Москвы. Первые две инстанции ему отказали, но Московский городской суд встал на его сторону. При этом было важное отличие: на момент тяжбы новая редакция «знакового» ГОСТа Р 52290–2004 еще не действовала и знак был установлен в рамках эксперимента. Сейчас он внесен в основной ГОСТ и ГИБДД исходит из его законности. Так что лучше не экспериментировать.
СЮЖЕТ
Знаки 6.4 новой конфигурации стали устанавливать в регионах России в начале марта. В Москве и Петербурге они появились в рамках большого эксперимента по «визуальному очищению» городов. Кстати, большая часть его идей не прижилась, например, отказались от знаков уменьшенного формата. Впрочем, в новых дорожных ГОСТах есть и другие абсурдные идеи, скажем, светофоры с дополнительными секциями лунного света — вот что они обозначают.