Город грязи: смотрим на замызганные новосибирские машины — не видно даже госномеров (фоторепортаж с улиц)

Мыть или не мыть — вот в чём вопрос. Это личное дело каждого, наш закон не наказывает за грязные машины. А вот государственные номерные знаки должны быть читаемыми. Это значит, что буквы и цифры должны различаться с расстояния 20 метров при дневном освещении. Если хотя бы одна буква/цифра не видна, то номер — всё, нечитаем. Интересно, что можно различить на номере этой Hyundai Creta?