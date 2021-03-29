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Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

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Город грязи: смотрим на замызганные новосибирские машины — не видно даже госномеров (фоторепортаж с улиц)

Закон не наказывает за грязные авто, но запрещает использовать нечитаемые номера

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Автомобиль на парковке пл. Свердлова

Автомобиль на парковке пл. Свердлова

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Новосибирцы массово ездят по городу с нечитаемыми номерами из-за грязи

С наступлением весны Новосибирск уродуют не только грязные здания, горы неубранного снега и слякоть на дорогах, но и капитально замызганные машины местных водителей. Понятно, что в такую погоду часто мыть автомобиль нерационально, но поддерживать в чистоте передние стекла, зеркала и фары, наверное, можно — это же наша безопасность. Чего уж говорить про госномера: закон обязывает водителей содержать их в чистом и читаемом виде, иначе — штраф. Авторедактор НГС посмотрел, как автомобилисты игнорируют законы и собственную чистоплотность.

Буквы и цифры должны различаться с расстояния 20 метров. Видите что-нибудь?

Буквы и цифры должны различаться с расстояния 20 метров. Видите что-нибудь?

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Мыть или не мыть — вот в чём вопрос. Это личное дело каждого, наш закон не наказывает за грязные машины. А вот государственные номерные знаки должны быть читаемыми. Это значит, что буквы и цифры должны различаться с расстояния 20 метров при дневном освещении. Если хотя бы одна буква/цифра не видна, то номер — всё, нечитаем. Интересно, что можно различить на номере этой Hyundai Creta?

Наказание за нечитаемые номера — штраф 500 рублей

Наказание за нечитаемые номера — штраф 500 рублей

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А какой номер на этом Nissan X-Trail? Наказание за нечитаемые номера предусматривается пунктом 1 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

Водители должны следить за номерами

Водители должны следить за номерами

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Да, наказание несуровое, но неужели людям самим приятно содержать свои машины и госномера в таком непотребном виде? Судя по слоям грязи на этом «Мерседесе», автомобиль не мыли несколько недель.

Грязь затмила цвет автомобиля

Грязь затмила цвет автомобиля

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«Многолетний» слой грязи на «Прадо», через черную корку уже не видно цвета самого автомобиля.

Многие экономят на мойке

Многие экономят на мойке

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И это дорогостоящие автомобили, владельцы которых, наверное, не могут пожаловаться на нехватку денег на мойку. Вот премиальный Porsche Macan, на нем даже не включают щетку для очистки заднего стекла.

Зеркала и стекла влияют на безопасность

Зеркала и стекла влияют на безопасность

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А что можно увидеть в такие замызганные зеркала и забрызганные боковые стекла?

Номер покрыт грязью

Номер покрыт грязью

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Еще один Porsche, правда, старенький. Номеров не видно, толстый слой грязи.

Камеры фиксации ГИБДД могут не читать такие номера

Камеры фиксации ГИБДД могут не читать такие номера

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Внедорожник Lexus GX — камеры фиксации ГИБДД вряд ли распознают номер этой машины. Вот благодать наступила для водителей, можно ничего не делать (не мыть) и спокойно нарушать там, где стоят эти камеры. Бедные гаишники, у них, наверное, капитальное невыполнение плана по штрафам с камер в этом месяце.

Если инспектор докажет, что номера испачканы специально, то применяется уже более суровая статья

Если инспектор докажет, что номера испачканы специально, то применяется уже более суровая статья

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Минивэн на площади Ленина. Есть в законе один тонкий момент: если инспектор докажет, что номера испачканы специально, то применяется уже другой пункт — пункт 2 статьи 12.2 «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». Штраф уже 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца.

За умышленное загрязнение номеров — вплоть до лишения прав

За умышленное загрязнение номеров — вплоть до лишения прав

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Но кто докажет, что человек умышленно не чистит номера своей машины? Он просто скажет, мол, погода такая, оно само. Фургон «Рено» на Вокзальной магистрали — интересно, почему люди не пользуются щеткой на заднем стекле?

Такси давно не мылось

Такси давно не мылось

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А почему таксисты выходят на линию на грязных машинах? Вроде их обязывают поддерживать авто в постоянной чистоте...

Чистый автомобиль с читаемыми номерами

Чистый автомобиль с читаемыми номерами

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И напоследок, как говорится, пионер, всем ребятам пример. Вот так в идеале должен выглядеть автомобиль — чистый, с четкими номерными знаками.

Посмотрите еще наш обзор, в котором представлены тонированные автомобили — таких всё больше на улицах Новосибирска.

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