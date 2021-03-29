Город грязи: смотрим на замызганные новосибирские машины — не видно даже госномеров (фоторепортаж с улиц)

Новосибирцы массово ездят по городу с нечитаемыми номерами из-за грязи
С наступлением весны Новосибирск уродуют не только грязные здания, горы неубранного снега и слякоть на дорогах, но и капитально замызганные машины местных водителей. Понятно, что в такую погоду часто мыть автомобиль нерационально, но поддерживать в чистоте передние стекла, зеркала и фары, наверное, можно — это же наша безопасность. Чего уж говорить про госномера: закон обязывает водителей содержать их в чистом и читаемом виде, иначе — штраф. Авторедактор НГС посмотрел, как автомобилисты игнорируют законы и собственную чистоплотность.
Мыть или не мыть — вот в чём вопрос. Это личное дело каждого, наш закон не наказывает за грязные машины. А вот государственные номерные знаки должны быть читаемыми. Это значит, что буквы и цифры должны различаться с расстояния 20 метров при дневном освещении. Если хотя бы одна буква/цифра не видна, то номер — всё, нечитаем. Интересно, что можно различить на номере этой Hyundai Creta?
А какой номер на этом Nissan X-Trail? Наказание за нечитаемые номера предусматривается
Да, наказание несуровое, но неужели людям самим приятно содержать свои машины и госномера в таком непотребном виде? Судя по слоям грязи на этом «Мерседесе», автомобиль не мыли несколько недель.
«Многолетний» слой грязи на «Прадо», через черную корку уже не видно цвета самого автомобиля.
И это дорогостоящие автомобили, владельцы которых, наверное, не могут пожаловаться на нехватку денег на мойку. Вот премиальный Porsche Macan, на нем даже не включают щетку для очистки заднего стекла.
А что можно увидеть в такие замызганные зеркала и забрызганные боковые стекла?
Еще один Porsche, правда, старенький. Номеров не видно, толстый слой грязи.
Внедорожник Lexus GX — камеры фиксации ГИБДД вряд ли распознают номер этой машины. Вот благодать наступила для водителей, можно ничего не делать (не мыть) и спокойно нарушать там, где стоят эти камеры. Бедные гаишники, у них, наверное, капитальное невыполнение плана по штрафам с камер в этом месяце.
Минивэн на площади Ленина. Есть в законе один тонкий момент: если инспектор докажет, что номера испачканы специально, то применяется уже другой пункт —
Но кто докажет, что человек умышленно не чистит номера своей машины? Он просто скажет, мол, погода такая, оно само. Фургон «Рено» на Вокзальной магистрали — интересно, почему люди не пользуются щеткой на заднем стекле?
А почему таксисты выходят на линию на грязных машинах? Вроде их обязывают поддерживать авто в постоянной чистоте...
И напоследок, как говорится, пионер, всем ребятам пример. Вот так в идеале должен выглядеть автомобиль — чистый, с четкими номерными знаками.
Посмотрите еще наш обзор, в котором представлены тонированные автомобили — таких всё больше на улицах Новосибирска.