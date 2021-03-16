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Как водители паркуются на Красном проспекте не вдоль, а поперек, и блокируют движение своими хвостами (схема)

Разбираемся, почему новосибирцы игнорируют дорожные знаки и выбирают неправильный способ парковки

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Участок на Красном проспекте перед площадью Калинина

Участок на Красном проспекте перед площадью Калинина

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Недавно мы рассказали о конфликте двух водителей — девушки на «Сузуки» и мужчины на «Ленд Крузере-Прадо», — которые разошлись в трактовке правил парковки. Сибирячка припарковалась, как и положено — вдоль проезжей части, а новосибирец потребовал переставить машину под углом. Как оказалось, в Новосибирске много автомобилистов, которые не знают правил парковки или намеренно нарушают их, потому что так удобно. Разберем это на примере главной улицы — Красного проспекта.

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Участок от ТЦ «Европа» до площади Калинина. Напротив самого ТЦ организованы парковочные карманы, стоит дорожный знак 6.4 с табличкой 8.6.5.

Знак 6.4 и таблички

Знак 6.4 и таблички

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Участок со&nbsp;знаком 6.4 и табличкой 8.6.5

Участок со знаком 6.4 и табличкой 8.6.5

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Это сочетание означает парковку перпендикулярно проезжей части. Автомобили так и встают, правда, под небольшим углом.

Участок со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1

Участок со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1

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Далее начинаются парковочные карманы со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1 — машины требуется ставить параллельно проезжей части. Но кто бы выполнял эти правила?

Второй участок со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1

Второй участок со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1

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Ведь под углом парковаться удобней и больше автомобилей влезет, к тому же водители, вероятно, так делают по инерции, поскольку предыдущий участок парковки напротив ТЦ «Европа» отмечен именно таким сочетанием знака и таблички.

Хвосты машин мешают движению

Хвосты машин мешают движению

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Все встали и я встал, а чего? А то, что хвосты этих автомобилей сжирают дополнительный ряд движения, водителей не заботит. Ведь в этом месте Красный проспект теоретически позволяет ехать в 4 полосы, а значит, могла бы уменьшиться постоянная мощная пробка, которая растягивается до самой Гагаринской.

В этом месте не помешал бы запрет парковки

В этом месте не помешал бы запрет парковки

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Далее — небольшой участок непосредственно перед площадью Калинина, тут машины стоят вдоль, но всё равно мешают движению, потому что карманы вовсе отсутствуют. На этом участке не помешал бы знак запрета парковки, которого почему-то здесь нет.

Парковка неправильным <nobr class="_">способом —</nobr> нарушение вроде мелкое, но массовое

Парковка неправильным способом — нарушение вроде мелкое, но массовое

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Парковка неправильным способом — нарушение вроде бы и мелкое, но оттого оно не перестает быть нарушением. Если это происходит массово, значит, среди автомобилистов культивируется всеобщее пренебрежение правилами, пусть и по мелочам. Ведь Красный проспект — далеко не единственное место в городе, где ставят машины неправильным способом, это можно увидеть чуть ли не на каждой улице.

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ПДДнарушения
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