Как водители паркуются на Красном проспекте не вдоль, а поперек, и блокируют движение своими хвостами (схема)

Недавно мы рассказали о конфликте двух водителей — девушки на «Сузуки» и мужчины на
Участок от ТЦ «Европа» до площади Калинина. Напротив самого ТЦ организованы парковочные карманы, стоит дорожный знак 6.4 с табличкой 8.6.5.
Это сочетание означает парковку перпендикулярно проезжей части. Автомобили так и встают, правда, под небольшим углом.
Далее начинаются парковочные карманы со знаком 6.4 и табличкой 8.6.1 — машины требуется ставить параллельно проезжей части. Но кто бы выполнял эти правила?
Ведь под углом парковаться удобней и больше автомобилей влезет, к тому же водители, вероятно, так делают по инерции, поскольку предыдущий участок парковки напротив ТЦ «Европа» отмечен именно таким сочетанием знака и таблички.
Все встали и я встал, а чего? А то, что хвосты этих автомобилей сжирают дополнительный ряд движения, водителей не заботит. Ведь в этом месте Красный проспект теоретически позволяет ехать в 4 полосы, а значит, могла бы уменьшиться постоянная мощная пробка, которая растягивается до самой Гагаринской.
Далее — небольшой участок непосредственно перед площадью Калинина, тут машины стоят вдоль, но всё равно мешают движению, потому что карманы вовсе отсутствуют. На этом участке не помешал бы знак запрета парковки, которого почему-то здесь нет.
Парковка неправильным способом — нарушение вроде бы и мелкое, но оттого оно не перестает быть нарушением. Если это происходит массово, значит, среди автомобилистов культивируется всеобщее пренебрежение правилами, пусть и по мелочам. Ведь Красный проспект — далеко не единственное место в городе, где ставят машины неправильным способом, это можно увидеть чуть ли не на каждой улице.