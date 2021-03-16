Как водители паркуются на Красном проспекте не вдоль, а поперек, и блокируют движение своими хвостами (схема)

Недавно мы рассказали о конфликте двух водителей — девушки на «Сузуки» и мужчины на «Ленд Крузере-Прадо» , — которые разошлись в трактовке правил парковки. Сибирячка припарковалась, как и положено — вдоль проезжей части, а новосибирец потребовал переставить машину под углом. Как оказалось, в Новосибирске много автомобилистов, которые не знают правил парковки или намеренно нарушают их, потому что так удобно. Разберем это на примере главной улицы — Красного проспекта.

