«Дешевый» кроссовер Volkswagen и форсированная «Гранта»: самые значимые новинки марта

Объявлены и цены, причем выросли они не так сильно: начальная версия стоит от 945 тысяч рублей, что на 33 тысячи дороже старого «Дастера», но и комплектация чуть лучше — в базе есть пассажирская подушка безопасности, центральный замок, зеркала с электрообогревом и передние электростеклоподъемники.

Полноприводные версии прибавили сильнее и стоят минимум 1,15 миллиона рублей ( +64 тысячи ). Но при прочих наценка не так сильна, потому что лучше стала комплектация: в ней появились кондиционер, система стабилизации, подогрев сидений, датчик давления в шинах и система помощи при старте в гору.

