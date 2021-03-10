«Дешевый» кроссовер Volkswagen и форсированная «Гранта»: самые значимые новинки марта

Российский авторынок продолжает удивлять парадоксами: прайс-листы становятся всё более зловещими, но спрос на машины не ослабевает — по итогам февраля продажи остались практически на уровне прошлого года. Нет дефицита и в новинках: в марте стартуют продажи нового Renault Duster, нескольких моделей KIA и Mitsubishi, а также Lada Granta с обновленным двигателем. Volkswagen тем временем презентует новый кроссовер, который будет дешевле «Тигуана».
Taos — новое имя в линейке Volkswagen, однако скрывает оно не совсем новый автомобиль: де-факто он уже
Несложно спрогнозировать и цены: вероятнее всего, базовая комплектация Taos будет стоить в пределах
В течение марта начнутся продажи третьего поколения Renault Duster, о котором мы уже писали. Он сохранил пропорции предка и его выносливую ходовую часть, но получил новый интерьер и ряд улучшений, которые сближают изначально бюджетный «Дастер» с мейнстримовыми кроссоверами этого класса. А еще он удивляет набором двигателей — их пять на выбор, включая дизель, бензиновый турбомотор (
Объявлены и цены, причем выросли они не так сильно: начальная версия стоит
Полноприводные версии прибавили сильнее и стоят минимум
А вот с «автоматическими» Duster ситуация иная. Как и раньше, подобная трансмиссия доступна с более мощным мотором и полным приводом, но если старые «Дастеры» выпускались с комбинацией
Зато дизельные кроссоверы по прежнему в строю и стоят от
После рестайлинга прибавила в цене и Lada Largus: минимальная цена пассажирской версии —
Вслед за Largus форсированный до 90 л. с.
Mitsubishi начинает продажи обновленных внедорожников Pajero Sport российской сборки, причем в Калуге теперь делают не только дизельную, но и бензиновую версии. Новое оформление передней части добавило длине автомобиля
При этом цены выросли весьма ощутимо — дизельные версии (
В начале марта стартовали продажи обновленного KIA Picanto третьего поколения, которое производится
Еще одной новинкой KIA является «возвращенец» KIA Carnival — полноразмерный минивэн, который ушел из России
Помимо физического роста, Carnival подрос и в маркетинговом смысле: теперь это минивэн с премиальным оттенком, для которого предлагается широкий набор комфортных опций: производитель явно ориентируется на корпоративные и чиновничьи парки. На выбор предлагаются два мотора: бензиновый V6 (
Сборка организована на калининградском «Автоторе», а полный прайс-лист опубликуют ближе к старту продаж, который должен состояться в конце марта. При этом базовая цена
Из других новостей: старт продаж обновленных Hyundai Santa Fe (
В конце февраля Nissan представил новое поколение кроссовера Qashqai с необычными силовыми установками.
А вот тест-драйв обновленной Lada Niva, которую не узнать.