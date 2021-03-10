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«Дешевый» кроссовер Volkswagen и форсированная «Гранта»: самые значимые новинки марта

Mitsubishi сохраняет верность полному приводу, а KIA удивляет шикарным минивэном

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Volkswagen Taos конкурирует с паркетниками калибра Nissan Qashqai и KIA Seltos

Volkswagen Taos конкурирует с паркетниками калибра Nissan Qashqai и KIA Seltos

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Российский авторынок продолжает удивлять парадоксами: прайс-листы становятся всё более зловещими, но спрос на машины не ослабевает — по итогам февраля продажи остались практически на уровне прошлого года. Нет дефицита и в новинках: в марте стартуют продажи нового Renault Duster, нескольких моделей KIA и Mitsubishi, а также Lada Granta с обновленным двигателем. Volkswagen тем временем презентует новый кроссовер, который будет дешевле «Тигуана».

С такого ракурса видны общие черты со Skoda Karoq

С такого ракурса видны общие черты со Skoda Karoq

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Taos — новое имя в линейке Volkswagen, однако скрывает оно не совсем новый автомобиль: де-факто он уже 2,5 года продается в Китае под именем Tharu, а россиянам известен как Skoda Karoq. Отличия «Шкоды» и «Фольца» сводятся к стилистике, технически же они очень близки. Единственное исключение — это возможность купить Taos с базовым 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатым «автоматом», тогда как Karoq предлагается в этой версии только с механикой. Старший двигатель 1.4 TSI (150 л. с.) комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» для переднеприводных версий и 7-ступенчатым «роботом» для 4WD — тут всё как у «Шкоды».

Интерьер Taos: архитектура напоминает салон Skoda Karoq, но деталировка отличается

Интерьер Taos: архитектура напоминает салон Skoda Karoq, но деталировка отличается

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Несложно спрогнозировать и цены: вероятнее всего, базовая комплектация Taos будет стоить в пределах 1,5 миллиона рублей, тогда как самые доступные Tiguan минимум на 300 тысяч рублей дороже.

Renault Duster построен на модернизированной платформе В0 и сохранил пропорции

Renault Duster построен на модернизированной платформе В0 и сохранил пропорции

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В течение марта начнутся продажи третьего поколения Renault Duster, о котором мы уже писали. Он сохранил пропорции предка и его выносливую ходовую часть, но получил новый интерьер и ряд улучшений, которые сближают изначально бюджетный «Дастер» с мейнстримовыми кроссоверами этого класса. А еще он удивляет набором двигателей — их пять на выбор, включая дизель, бензиновый турбомотор (150 л. с.) и 2-литровый атмоcферник (143 л. с.).

Размеры почти неизменны, но линейка моторов расширена

Размеры почти неизменны, но линейка моторов расширена

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Объявлены и цены, причем выросли они не так сильно: начальная версия стоит от 945 тысяч рублей, что на 33 тысячи дороже старого «Дастера», но и комплектация чуть лучше — в базе есть пассажирская подушка безопасности, центральный замок, зеркала с электрообогревом и передние электростеклоподъемники.

Полноприводные версии прибавили сильнее и стоят минимум 1,15 миллиона рублей (+64 тысячи). Но при прочих наценка не так сильна, потому что лучше стала комплектация: в ней появились кондиционер, система стабилизации, подогрев сидений, датчик давления в шинах и система помощи при старте в гору.

Интерьер Duster стал современнее

Интерьер Duster стал современнее

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А вот с «автоматическими» Duster ситуация иная. Как и раньше, подобная трансмиссия доступна с более мощным мотором и полным приводом, но если старые «Дастеры» выпускались с комбинацией 2-литрового атмосферника и 4-ступенчатого «автомата», то теперь для любителей двух педалей есть только 1,3-литровый бензиновый турбомотор (150 л. с.) и вариатор. Этот силовой агрегат знаком по Renault Arkana, и он существенно дороже: 1,4 миллиона против 1,146 миллиона. Лучше стала комплектация (например, есть боковые подушки), но львиная часть прибавки — это более сложный силовой агрегат.

Duster останется одним из самых проходимых кроссоверов своего ценового сегмента

Duster останется одним из самых проходимых кроссоверов своего ценового сегмента

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Зато дизельные кроссоверы по прежнему в строю и стоят от 1,23 миллиона рублей (+44 тысячи). В комплектации добавились система стабилизации и ряд мелких опций. Таким образом, в одинаковых версиях Duster практически не подорожал, но доступных кроссоверов с «автоматом» больше нет.

Lada Largus пережила самое серьезное обновление внешности за без малого <nobr class="_">10 лет</nobr> конвейерной жизни

Lada Largus пережила самое серьезное обновление внешности за без малого 10 лет конвейерной жизни

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После рестайлинга прибавила в цене и Lada Largus: минимальная цена пассажирской версии — 691 тысяча рублей (+22 тысячи). Для машины предлагается две версии 1,6-литрового вазовского мотора, причем младшую форсировали до 90 л. с. (+3 л. с.) и добавили тяговитости на низких оборотах. С более мощным 16-клапанным двигателем (106 л. с.) обновленный Largus стоит 811 тысяч, в семиместной версии — от 838 тысяч, вседорожный вариант Cross — от 866 тысяч, а самые дорогие Largus обойдутся в 982 тысячи.

Минимальная цена Lada Granta с обновленным двигателем, скорее всего, превзойдет психологическую отметку <nobr class="_">в 500 тысяч</nobr> рублей

Минимальная цена Lada Granta с обновленным двигателем, скорее всего, превзойдет психологическую отметку в 500 тысяч рублей

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Вслед за Largus форсированный до 90 л. с. 8-клапанный мотор получила и Lada Granta: помимо улучшенной тяговитости, он не требует регулировки клапанов до пробега 90 тысяч километров — толкатели заимствованы у одного из двигателей Renault.

Mitsubishi Pajero Sport построен на «тележке» пикапа L200

Mitsubishi Pajero Sport построен на «тележке» пикапа L200

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Mitsubishi начинает продажи обновленных внедорожников Pajero Sport российской сборки, причем в Калуге теперь делают не только дизельную, но и бензиновую версии. Новое оформление передней части добавило длине автомобиля 4 сантиметра, хотя в остальном технических изменений нет. Pajero Sport по-прежнему оснащается трансмиссией SuperSelect II, которая позволяет ездить на заднем или честном полном приводе с тремя дифференциалами, блокировкой центра и понижающей передачей. Слегка обновился интерьер, например, крупнее стал экран центральной консоли, а приборы теперь могут быть оптитронными.

Интерьер автомобиля «усилили» экранами

Интерьер автомобиля «усилили» экранами

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При этом цены выросли весьма ощутимо — дизельные версии (181 л. с.), например, прибавили около трети миллиона рублей. Минимальная цена стартует от 2,88 миллиона рублей с механикой и от 3,15 миллиона рублей с 8-ступенчатым «автоматом». Зато версии с бензиновым мотором V6 (209 л. с.) подорожали не так сильно и теперь стоят на уровне аналогично оснащенных дизельных. Правда, доступны лишь в двух высших комплектациях, поэтому цена стартует от 3,4 миллиона рублей.

KIA Picanto&nbsp; — один из самых компактных автомобилей на рынке

KIA Picanto  — один из самых компактных автомобилей на рынке

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В начале марта стартовали продажи обновленного KIA Picanto третьего поколения, которое производится с 2017 года. Изменений — минимум: модифицированы лишь светодиодные фары (доступны в дорогих версиях), да обновлена мультимедийная система. В отличие от «Пиканто» для других рынков, сохранен даже набор силовых агрегатов: литровый двигатель (67 л. с.) доступен с механикой, а мотор объемом 1,2 литра (84 л. с.) с редким сегодня 4-ступенчатым автоматом. Хотя Picanto относится к А-классу, цены на него вполне взрослые — минимум 820 тысяч рублей или 920 тысяч за версию с «автоматом». Но это особенности рынка: после ухода «Матиза» компактность автомобиля перестала быть синонимом дешевизны.

KIA Carnival нового поколения выглядит весьма импозантно

KIA Carnival нового поколения выглядит весьма импозантно

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Еще одной новинкой KIA является «возвращенец» KIA Carnival — полноразмерный минивэн, который ушел из России 10 лет назад. Новая модель огромна — при длине 5155 мм она является одним из самых больших автомобилей. В основе лежит платформа KIA Sorento.

Салон ориентирован больше на деловые, чем семейные поездки

Салон ориентирован больше на деловые, чем семейные поездки

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Помимо физического роста, Carnival подрос и в маркетинговом смысле: теперь это минивэн с премиальным оттенком, для которого предлагается широкий набор комфортных опций: производитель явно ориентируется на корпоративные и чиновничьи парки. На выбор предлагаются два мотора: бензиновый V6 (249 л. с.) и 2,2-литровый дизель (199 л. с.), оба — с 8-ступенчатым «автоматом».

Сборка организована на калининградском «Автоторе», а полный прайс-лист опубликуют ближе к старту продаж, который должен состояться в конце марта. При этом базовая цена в 2,6 миллиона рублей уже не пугает: например, соплатформенный Sorento с дизелем стоит минимум 3,05 миллиона рублей.

Hyundai Santa Fe после рестайлинга&nbsp; напоминает кита

Hyundai Santa Fe после рестайлинга  напоминает кита

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Приборы теперь только виртуальные, материалы улучшены, а экран на центральной консоли стал больше

Приборы теперь только виртуальные, материалы улучшены, а экран на центральной консоли стал больше

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Из других новостей: старт продаж обновленных Hyundai Santa Fe (от 2,48 миллиона рублей), Subaru XV (от 2,46 миллиона) и Mazda CX-9 (от 3,03 миллиона).

Новое поколение Nissan Qasqahi — продажи начнутся в течение года

Новое поколение Nissan Qasqahi — продажи начнутся в течение года

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В конце февраля Nissan представил новое поколение кроссовера Qashqai с необычными силовыми установками.

А вот тест-драйв обновленной Lada Niva, которую не узнать.

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