Группа разбора: девочка бросилась под колеса. В чём виновен водитель?

— Очевидно, что поведение девочки иначе как грубой неосторожностью не назовешь, — считает автоюрист Наталья Усова. — При этом пункт 13.1 ПДД все-таки требует при повороте пропускать пешеходов, а скорость перехода на регулируемых перекрестках не регламентируется.



Вызывают вопросы и действия водителя после обострения ситуации. Видимо, он рефлекторно дернул рулем вправо, но лишь усугубил последствия, впечатав девочку в забор. При этом пункт 10.1 ПДД требует при обнаружении опасности прежде всего снижать скорость вплоть до полной остановки, а не пытаться увернуться. К тому же при разборе ДТП с детьми моментом обнаружения опасности нередко считают их появление на краю проезжей части: дети непредсказуемы по природе, и потому водители, заметив их вблизи дороги, должны снижать скорость заранее — такова логика многих судов.