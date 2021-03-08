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Группа разбора: девочка бросилась под колеса. В чём виновен водитель?

Ребенок пропускал машины, а потом резко побежал

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Девочка бежала по переходу на зеленый

Девочка бежала по переходу на зеленый

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Эта авария случилась в центре Екатеринбурга, и ее виновник, на первый взгляд, очевиден. На перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева поток машин поворачивал налево, когда десятилетняя девочка, стоявшая на трамвайных путях, побежала наперерез Chevrolet Lacetti. При очевидной нелогичности поведения ребенка автомобилист вполне может стать крайним.

Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора (данные ГИБДД Екатеринбурга). При этом водители обязаны пропускать пешеходов при повороте налево или направо даже при отсутствии перехода (пункт 13.1 ПДД), то есть приоритет был у ребенка в любом случае. По правилам все автомобили должны были остановиться и дать ей возможность пройти. С другой стороны, внезапный маневр девочки не оставил водителю Chevrolet шансов избежать столкновения. В чём же тогда его вина?

— Очевидно, что поведение девочки иначе как грубой неосторожностью не назовешь, — считает автоюрист Наталья Усова. — При этом пункт 13.1 ПДД все-таки требует при повороте пропускать пешеходов, а скорость перехода на регулируемых перекрестках не регламентируется.

Вызывают вопросы и действия водителя после обострения ситуации. Видимо, он рефлекторно дернул рулем вправо, но лишь усугубил последствия, впечатав девочку в забор. При этом пункт 10.1 ПДД требует при обнаружении опасности прежде всего снижать скорость вплоть до полной остановки, а не пытаться увернуться. К тому же при разборе ДТП с детьми моментом обнаружения опасности нередко считают их появление на краю проезжей части: дети непредсказуемы по природе, и потому водители, заметив их вблизи дороги, должны снижать скорость заранее — такова логика многих судов.

Маневр автомобиля усугубил последствия

Маневр автомобиля усугубил последствия

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Наталья Усова считает, что разбор ситуации будет зависеть от травм девочки:

— Если ее здоровью причинен тяжкий вред, то есть дело попадает под статью 264 УК РФ и следователями будет назначена автотехническая экспертиза. Нарушения водителем пунктов 13.1 ПДД и 10.1 ПДД достаточно очевидны, но и поведение девочки было неадекватным и опасным для жизни, и потому основным вопросом является следующий: была ли у водителя техническая возможность избежать наезда?

Его решение во многом будет зависеть от заключения экспертизы. Если моментом обнаружения опасности посчитают время, когда девочка вышла на трамвайные пути, нарушение пункта 10.1 ПДД будет достаточно явным. Если же этим моментом признают секунду, когда она рванула через дорогу, возможно, эксперты заключат, что у водителя не было шансов затормозить.

СЮЖЕТ

Группа разбора

В любом случае водителям следует иметь в виду непредсказуемость пешеходов и при их появлении у дороги готовиться к внезапным маневрам. Помимо административной ответственности (легкие и средние травмы) и уголовной (тяжелые травмы и гибель пешехода), водителям грозит ответственность гражданская: они обязаны компенсировать ущерб здоровью и имуществу пешехода, причем по статье 1079 ГК РФ эта обязанность наступает даже вне зависимости от вины водителя.

Реформу техосмотра, запланированную на март 2021 года, перенесли на октябрь.

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«Группа разбора»автозаконавтоликбез
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