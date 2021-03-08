Группа разбора: девочка бросилась под колеса. В чём виновен водитель?

Эта авария случилась в центре Екатеринбурга, и ее виновник, на первый взгляд, очевиден. На перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева поток машин поворачивал налево, когда десятилетняя девочка, стоявшая на трамвайных путях, побежала наперерез Chevrolet Lacetti. При очевидной нелогичности поведения ребенка автомобилист вполне может стать крайним.
Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора (данные ГИБДД Екатеринбурга). При этом водители обязаны пропускать пешеходов при повороте налево или направо даже при отсутствии перехода (пункт
— Очевидно, что поведение девочки иначе как грубой неосторожностью не назовешь, — считает автоюрист Наталья Усова. — При этом пункт
Вызывают вопросы и действия водителя после обострения ситуации. Видимо, он рефлекторно дернул рулем вправо, но лишь усугубил последствия, впечатав девочку в забор. При этом пункт
Наталья Усова считает, что разбор ситуации будет зависеть от травм девочки:
— Если ее здоровью причинен тяжкий вред, то есть дело попадает под статью 264 УК РФ и следователями будет назначена автотехническая экспертиза. Нарушения водителем пунктов
Его решение во многом будет зависеть от заключения экспертизы. Если моментом обнаружения опасности посчитают время, когда девочка вышла на трамвайные пути, нарушение пункта
СЮЖЕТ
В любом случае водителям следует иметь в виду непредсказуемость пешеходов и при их появлении у дороги готовиться к внезапным маневрам. Помимо административной ответственности (легкие и средние травмы) и уголовной (тяжелые травмы и гибель пешехода), водителям грозит ответственность гражданская: они обязаны компенсировать ущерб здоровью и имуществу пешехода, причем по статье 1079 ГК РФ эта обязанность наступает даже вне зависимости от вины водителя.
Реформу техосмотра, запланированную на март 2021 года, перенесли на октябрь.