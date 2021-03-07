Отомстили за парковку. Смотрим, что накарябали на капоте машины, взбесившей жильцов 9-этажки

В новом, 217-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у подъезда, кривая парковка в «Ауре» и дипломатическое хамье из Узбекистана. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Кто-то написал на капоте «Лады»:
«Научите-
сь парк-
оваться».
Все правильно, хоть у автора и проблемы с правилами переноса.
— Ленинградская, 273, 6 подъезд, выйти из подъезда нет возможности, особенно с коляской, — уточняет ситуацию читательница Алла (фото выше).
— Автомобиль припарковался прямо на пешеходном переходе, который ведет к школе. Вообще утром в это время там всегда паркуются машины перед и на пешеходном переходе. Отправила даже в ГИБДД просьбу проконтролировать ситуацию именно утром, — сообщает Ольга.
— Улица Романова, — уточняет Елена.
— Тротуар возле парка «Березовая роща». Весь тротуар заставлен машинами, — жалуется Алена.
— Горский жилмассив. Товарищ удачно припарковался, заняв всю ширину пешеходной дорожки. С коляской протиснуться — только по сугробу, — негодует Александр.
— Зорге, 197, стоянка на пешеходном переходе, — пишут местные жители.
На улице Ленина «Лада» на тротуаре.
— «Мария Ра» на Дуси Ковальчук, 20, к. 2. Водитель перекрывает как вход в магазин, так и пандус для инвалидов. Ведет себя крайне неадекватно, что видно по фото, — рассказывает Роман.
— На парковке «Ауры» встал на 2 места одновременно, — информирует Дмитрий.
— Дипломаты-инвалиды. ТЦ «Малинка» на Д. Ковальчук, — сообщают наши читатели.