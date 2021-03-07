Отомстили за парковку. Смотрим, что накарябали на капоте машины, взбесившей жильцов 9-этажки

В новом, 217-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у подъезда, кривая парковка в «Ауре» и дипломатическое хамье из Узбекистана. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Кто-то написал на капоте «Лады»:

«Научите-

сь парк-

оваться».

Все правильно, хоть у автора и проблемы с правилами переноса.

— Ленинградская, 273, 6 подъезд, выйти из подъезда нет возможности, особенно с коляской, — уточняет ситуацию читательница Алла (фото выше).

