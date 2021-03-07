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Отомстили за парковку. Смотрим, что накарябали на капоте машины, взбесившей жильцов 9-этажки

Глядим на очередных нарушителей ПДД в Новосибирске

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Перегородил проход в подъезд

Перегородил проход в подъезд

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В новом, 217-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у подъезда, кривая парковка в «Ауре» и дипломатическое хамье из Узбекистана. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Кто-то написал на капоте «Лады»:

«Научите-

сь парк-

оваться».

Все правильно, хоть у автора и проблемы с правилами переноса.

— Ленинградская, 273, 6 подъезд, выйти из подъезда нет возможности, особенно с коляской, — уточняет ситуацию читательница Алла (фото выше).

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Автомобиль припарковался прямо на пешеходном переходе, который ведет к школе. Вообще утром в это время там всегда паркуются машины перед и на пешеходном переходе. Отправила даже в ГИБДД просьбу проконтролировать ситуацию именно утром, — сообщает Ольга.

Подпер другие машины

Подпер другие машины

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— Улица Романова, — уточняет Елена.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Тротуар возле парка «Березовая роща». Весь тротуар заставлен машинами, — жалуется Алена.

Людям не пройти

Людям не пройти

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— Горский жилмассив. Товарищ удачно припарковался, заняв всю ширину пешеходной дорожки. С коляской протиснуться — только по сугробу, — негодует Александр.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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— Зорге, 197, стоянка на пешеходном переходе, — пишут местные жители.

Заехал на тротуар на Ленина

Заехал на тротуар на Ленина

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На улице Ленина «Лада» на тротуаре.

«Газель» возле магазина

«Газель» возле магазина

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— «Мария Ра» на Дуси Ковальчук, 20, к. 2. Водитель перекрывает как вход в магазин, так и пандус для инвалидов. Ведет себя крайне неадекватно, что видно по фото, — рассказывает Роман.

Стоянка на два места

Стоянка на два места

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— На парковке «Ауры» встал на 2 места одновременно, — информирует Дмитрий.

Хамы из Узбекистана

Хамы из Узбекистана

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— Дипломаты-инвалиды. ТЦ «Малинка» на Д. Ковальчук, — сообщают наши читатели.

Об этом кроссовере Chevrolet Captiva с номерами 142 мы писали уже много раз — дипломатическое хамьё из представительства Узбекистана постоянно паркуется как попало в разных местах города. Читайте об этом тут и тут.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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