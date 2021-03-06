Хозяин «Лэнд-Крузера» разогнался, вышел на обгон и вписался в грузовик — того сделали виновным

В рубрике «Куда ты рулишь?» — классическая ситуация с одним обгоняющим водителем и другим, поворачивающим водителем. Первый врезается во второго — кто же виноват, кто раньше начал маневр, кто игнорировал предписания знаков? Во всех этих тонкостях надо разбираться в каждом конкретном случае. Изучим пример столкновения «Лэнд-Крузера» с грузовиком в Краснообске.



Поселок Краснообск, двухполосная улица Центральная, место возле АЗС «Квадро» ( Центральная, 1 ). Машина с видеорегистратором едет в сторону Советского шоссе, вот по встречной полосе на обгон стремительно выходит внедорожник «Лэнд-Крузер». Он опережает машину с регистратором, потом еще одну легковушку. Внезапно перед внедорожником появляется грузовик, поворачивающий налево, на заправку. Происходит столкновение — смотрите видео.