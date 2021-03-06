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Хозяин «Лэнд-Крузера» разогнался, вышел на обгон и вписался в грузовик — того сделали виновным

Изучаем обстоятельства ДТП на улице Центральной в поселке Краснообске

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За мгновение до столкновения

За мгновение до столкновения

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В Краснообске новосибирец на «Лэнд-Крузере» протаранил грузовик

В рубрике «Куда ты рулишь?» — классическая ситуация с одним обгоняющим водителем и другим, поворачивающим водителем. Первый врезается во второго — кто же виноват, кто раньше начал маневр, кто игнорировал предписания знаков? Во всех этих тонкостях надо разбираться в каждом конкретном случае. Изучим пример столкновения «Лэнд-Крузера» с грузовиком в Краснообске.

Поселок Краснообск, двухполосная улица Центральная, место возле АЗС «Квадро» (Центральная, 1). Машина с видеорегистратором едет в сторону Советского шоссе, вот по встречной полосе на обгон стремительно выходит внедорожник «Лэнд-Крузер». Он опережает машину с регистратором, потом еще одну легковушку. Внезапно перед внедорожником появляется грузовик, поворачивающий налево, на заправку. Происходит столкновение — смотрите видео.

Далее на видео можно заметить дорожные знаки — перед поворотом стоит знак 4.1.1 «Движение прямо». То есть водитель грузовика явно нарушил правила, повернув в запрещенном месте. Кроме того, он начал свой маневр в тот момент, когда «Крузер» уже находился в состоянии обгона.

Пункт 11.3 ПДД. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.

Но и водитель внедорожника, выполняя стремительный обгон сразу трех машин в городской черте, мог бы подумать и предположить, что такой маневр может быть потенциально опасен. Хотя формально он ничего не нарушил — двойной сплошной на дороге не наблюдается, летом здесь прерывистая разметка.

Прерывистая разметка летом

Прерывистая разметка летом

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— Нарушение правил дорожного движения есть со стороны грузовика, раз там знак «только прямо». В любом случае водитель «Крузера», когда обгон совершает, ему нужно предполагать то, что он не создаст никакую помеху, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

В общем, выходя на обгон в городских условиях на тесных улочках со множеством поворотов налево, стоит быть крайне осторожным — обязательно найдется тот, кому внезапно и резко надо повернуть налево в какой-нибудь двор, в магазин или на заправку.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДД
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