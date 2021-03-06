Хозяин «Лэнд-Крузера» разогнался, вышел на обгон и вписался в грузовик — того сделали виновным

В Краснообске новосибирец на «Лэнд-Крузере» протаранил грузовик
В рубрике «Куда ты рулишь?» — классическая ситуация с одним обгоняющим водителем и другим, поворачивающим водителем. Первый врезается во второго — кто же виноват, кто раньше начал маневр, кто игнорировал предписания знаков? Во всех этих тонкостях надо разбираться в каждом конкретном случае. Изучим пример столкновения «Лэнд-Крузера» с грузовиком в Краснообске.
Поселок Краснообск, двухполосная улица Центральная, место возле АЗС «Квадро» (
Далее на видео можно заметить дорожные знаки — перед поворотом стоит знак 4.1.1 «Движение прямо». То есть водитель грузовика явно нарушил правила, повернув в запрещенном месте. Кроме того, он начал свой маневр в тот момент, когда «Крузер» уже находился в состоянии обгона.
Пункт 11.3 ПДД. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.
Но и водитель внедорожника, выполняя стремительный обгон сразу трех машин в городской черте, мог бы подумать и предположить, что такой маневр может быть потенциально опасен. Хотя формально он ничего не нарушил — двойной сплошной на дороге не наблюдается, летом здесь прерывистая разметка.
— Нарушение правил дорожного движения есть со стороны грузовика, раз там знак «только прямо». В любом случае водитель «Крузера», когда обгон совершает, ему нужно предполагать то, что он не создаст никакую помеху, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
В общем, выходя на обгон в городских условиях на тесных улочках со множеством поворотов налево, стоит быть крайне осторожным — обязательно найдется тот, кому внезапно и резко надо повернуть налево в какой-нибудь двор, в магазин или на заправку.