«Бумер» против зумера: восьмилетнего ребенка признали водителем и обвинили в столкновении с BMW

Но произошло столкновение, и версии сторон расходятся. Водитель BMW, судя по материалам дела, утверждает, что выехал на пересечение, увидел мальчика и остановился, а ребенок, не успев затормозить, врезался в борт машины.



Мама мальчика, Алевтина, рассказывает со слов сына другую версию:



— Сын сначала не мог говорить, до того испугался, но потом отошел и рассказал, что ехал как обычно по проезду. Это окраина товарищества, движения там почти нет, дети на велосипедах здесь ездят постоянно, к тому же, это не дорога общего пользования, а, по сути, жилая зона. Сын начал поворачивать направо по своей стороне дороги, но BMW, которому не хватало места для поворота, срезал угол. Фактически, он выехал на встречную полосу движения, по которой ехал мой сын.



Владелец автомобиля сказал Алевтине, что сотрудники ГИБДД на вызов не приехали, и он оформил происшествие с помощью аварийного комиссара.

