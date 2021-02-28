«Лексус» 001 и «Тойота»-праворулька. Как водители реагируют на замечания (например, матерят женщин с колясками)

В новом, 216-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре, мат в ответ на замечание и стоянка на перекрестке. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Ежедневно в рабочие дни в рабочее время с 09:00 до 18:00 водитель транспортного средства с государственным номером Х001ЕК паркуется на тротуаре на пересечении улицы Королёва и Комбинатского переулка. На просьбы убрать транспортное средство водитель не реагирует, — пишут наши читатели (фото выше).