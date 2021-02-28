«Лексус» 001 и «Тойота»-праворулька. Как водители реагируют на замечания (например, матерят женщин с колясками)

В Новосибирске выбрали автохамов недели за 22-28 февраля
В новом, 216-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре, мат в ответ на замечание и стоянка на перекрестке. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Ежедневно в рабочие дни в рабочее время с 09:00 до 18:00 водитель транспортного средства с государственным номером Х001ЕК паркуется на тротуаре на пересечении улицы Королёва и Комбинатского переулка. На просьбы убрать транспортное средство водитель не реагирует, — пишут наши читатели (фото выше).
СЮЖЕТ
— Очень агрессивный водитель. На замечание о том, что автомобилем перекрыл пешеходную дорожку и мне не пройти с коляской, выскочил из автомобиля и накричал матом. Безнаказанность порождает еще большее зло. Если вы знакомы с этим человеком, знайте, что он и не мужчина вовсе, — жалуется Татьяна.
Ну а чего, паркуемся с размахом.
— Излюбленное место для парковки на тротуаре на пересечении Гоголя и Красина, — сообщает Катерина.
— Красный проспект, 314. Очередной олень, — недовольны местные жители.
— «МЕГА», Новосибирск. Пустые парковки, машина аккуратно вдоль парковочной разметки прямо на дороге, — информирует читатель Максим.
Встал прям на перекрестке Красного проспекта и Максима Горького.
— У дома по улице Забалуева, 68 встал на пешеходном переходе, тем самым перегородив проход к школе
— Вдоль здания по адресу: ул. Мичурина, 23, разные водители право- и леворульных машин исповедуют одну философию парковки — «чем ближе к фасаду, тем лучше», — рассказывает Сергей.
— Так паркуется сотрудник ДПС. Машина стоит весь день, и никто ее не увозит, — сообщает читатель Олег.