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«Лексус» 001 и «Тойота»-праворулька. Как водители реагируют на замечания (например, матерят женщин с колясками)

Исследуем новые способы парковки с нарушениями в Новосибирске

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«Лексус» на тротуаре

«Лексус» на тротуаре

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В Новосибирске выбрали автохамов недели за 22-28 февраля

В новом, 216-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре, мат в ответ на замечание и стоянка на перекрестке. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Ежедневно в рабочие дни в рабочее время с 09:00 до 18:00 водитель транспортного средства с государственным номером Х001ЕК паркуется на тротуаре на пересечении улицы Королёва и Комбинатского переулка. На просьбы убрать транспортное средство водитель не реагирует, — пишут наши читатели (фото выше).

Машина помешала пройти

Машина помешала пройти

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Очень агрессивный водитель. На замечание о том, что автомобилем перекрыл пешеходную дорожку и мне не пройти с коляской, выскочил из автомобиля и накричал матом. Безнаказанность порождает еще большее зло. Если вы знакомы с этим человеком, знайте, что он и не мужчина вовсе, — жалуется Татьяна.

Кривая парковка под углом

Кривая парковка под углом

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Ну а чего, паркуемся с размахом.

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

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— Излюбленное место для парковки на тротуаре на пересечении Гоголя и Красина, — сообщает Катерина.

Во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома

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— Красный проспект, 314. Очередной олень, — недовольны местные жители.

На парковке «МЕГИ»

На парковке «МЕГИ»

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— «МЕГА», Новосибирск. Пустые парковки, машина аккуратно вдоль парковочной разметки прямо на дороге, — информирует читатель Максим.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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Встал прям на перекрестке Красного проспекта и Максима Горького.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— У дома по улице Забалуева, 68 встал на пешеходном переходе, тем самым перегородив проход к школе № 191, — возмущается Алексей.

Заехали поближе к магазину

Заехали поближе к магазину

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— Вдоль здания по адресу: ул. Мичурина, 23, разные водители право- и леворульных машин исповедуют одну философию парковки — «чем ближе к фасаду, тем лучше», — рассказывает Сергей.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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— Так паркуется сотрудник ДПС. Машина стоит весь день, и никто ее не увозит, — сообщает читатель Олег.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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