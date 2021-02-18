Долбанули машину дверью или шлагбаумом: что делать, если вам повредили авто в нестандартной ситуации

Вы спокойно едете себе по правой полосе дороги, а неожиданно из припаркованной на обочине машины выскакивает оголтелый водитель или пассажир и бьет дверью ваш автомобиль. Поскольку ситуация произошла в движении, это официально считается дорожно-транспортным происшествием. И, несмотря на то, что вы столкнулись со стоящим автомобилем, виновной будет считаться та сторона.

— Это нарушение ПДД, виноват водитель автомобиля, у которого открылась дверь. Соответственно, это всё совершенно спокойно можно оформить, вызвав сотрудников ГАИ или аварийных комиссаров, и получить выплату по ОСАГО. Это дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Когда открываешь двери, нужно убедиться, что ты не будешь мешать другим участникам дорожного движения, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 12.7 ПДД. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.



А если дверь уже была открыта?