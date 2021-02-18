Долбанули машину дверью или шлагбаумом: что делать, если вам повредили авто в нестандартной ситуации

Вы едете на автомобиле и врезаетесь в другую машину, или она, наоборот, врезается в вас — обычное ДТП, каждый водитель знает, что надо делать в такой стандартной ситуации: оставить авто на месте, вызвать аварийных комиссаров и ГИБДД или самому осмотреть повреждения и заполнить европротокол (извещение о ДТП). А если вас на ходу ударили дверью остановившейся машины или утром во дворе вы обнаружили вмятину? Что делать в нестандартных ситуациях — подробнее в нашем материале.
Ударили дверью на ходу
Вы спокойно едете себе по правой полосе дороги, а неожиданно из припаркованной на обочине машины выскакивает оголтелый водитель или пассажир и бьет дверью ваш автомобиль. Поскольку ситуация произошла в движении, это официально считается дорожно-транспортным происшествием. И, несмотря на то, что вы столкнулись со стоящим автомобилем, виновной будет считаться та сторона.
— Это нарушение ПДД, виноват водитель автомобиля, у которого открылась дверь. Соответственно, это всё совершенно спокойно можно оформить, вызвав сотрудников ГАИ или аварийных комиссаров, и получить выплату по ОСАГО. Это дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Когда открываешь двери, нужно убедиться, что ты не будешь мешать другим участникам дорожного движения, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 12.7 ПДД. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.
А если дверь уже была открыта?
Даже если дверь уже была открыта и вы это видели, действует тот же
Кто-то повредил машину во дворе/на парковке
Утром вышли с хорошим настроением во двор, а на машине — царапина, вмятина, разбитое стекло. Записок не оставили, скрылись или просто не заметили. Тут надо по возможности выяснить, как нанесено повреждение — другим стоящим автомобилем, проходящим человеком или другим автомобилем в движении. В первом случае заниматься делом будет отдел полиции (участковый), во втором случае это компетенция ГИБДД, поскольку произошло ДТП.
— Нужно, естественно, посмотреть на камеры, есть ли они во дворе и можно ли это установить. Звоним в ГИБДД, сотрудники приезжают, фиксируют, примерно
По вашей машине ударили автоматические ворота или шлагбаум
Заезжаете во двор под шлагбаум, а он неожиданно опускается и бьет вам по крыше. Это ДТП, поскольку ваш автомобиль двигался, вызывать надо сотрудников ГИБДД.
— Если у вас технической возможности нет остановиться перед шлагбаумом, тогда виноват тот, кто шлагбаум опускает, владелец или кто управляет, оператор. Если в автоматическом режиме — значит, собственник этого шлагбаума. Это ДТП в движении, вызывать ГИБДД и оформлять. Но по ОСАГО не получится возмещения, потому что по ОСАГО — две машины (или более), — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
На машину упал снег/лед
Опять выходите во двор — а на машине глыба снега, крыша замята, стекла разбиты. Это дело полиции, участкового инспектора. Нужно вызвать правоохранителей, зафиксировать повреждения и писать претензию сразу в управляющую компанию.
— Управляющая компания несет ответственность, если с крыши упало. Если с балкона — собственник квартиры. Причинитель вреда доказывает, что это не он — то есть если вы указываете УК в качестве причинителя вреда, то их обязанность — доказать, что снег на самом деле упал с козырька балкона. Сначала претензию в УК, если не отреагирует — то в суд.
Конфликт на дороге, водитель разбил вам машину
Едете в плотной пробке, никто никому не уступает, ввязываетесь в перепалку с другим водителем. Тот выходит, плюет вам на машину, ломает зеркало, бьет стекло. Это уже «уголовка» — умышленное повреждение чужого имущества, дело районного отделения полиции.
— Это участковые инспекторы. Однозначно нужно зафиксировать всё, что произошло, по возможности — видео. Остановить каких-то свидетелей, взять у них контакты, чтобы в последующем они могли подтвердить, что действительно была эта ситуация. Вызывать полицию, оставив машину на месте, — объясняет Оксана Косицкая.
Повредили авто при эвакуации
Наши эвакуаторщики любят цеплять машины за детали подвески — рычаги, тяги, всё это легко погнуть. Или могут повредить кузов при погрузке. Готовьтесь к длительному разбирательству, возможно, в суде.
— Тут гораздо сложнее, нужны подтверждающие видео/фото, что до погрузки на эвакуатор это было целое. И когда человек будет забирать машину, он тоже должен это всё зафиксировать. Сразу составить конфликтное меню, когда он выезжает, сразу должен подойти к охране и сказать, что вот здесь повреждения, составить акт. Потом делать экспертное заключение, на какую сумму повреждение, и судиться. Ну либо мирным путем, — заключает эксперт.