Группа разбора: маршрутчик угрожал водителю за отказ выпускать его от остановки — кто больше неправ?

Но кто был инициатором конфликта? Вообще правила требуют от автомобилистов уступать дорогу водителям автобусов: напомним точную формулировку из ПДД.



Пункт 18.3 ПДД. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.

Но сначала другой вопрос: а является ли такой пазик автобусом с точки зрения ПДД? Автоэксперт Юрий Панченко отмечает, что, хотя в народе прижился термин «маршрутка», юридически это понятие не значимо. Пазики, как на видео, относятся к полноценным маршрутным автобусам и имеют равные с ними права.



— Если машина принадлежит компании, которая имеет контракт с администрацией города на обслуживание маршрута с четко обозначенными остановками, пазик считается точно таким же автобусом, — говорит юрист. — И у прочих водителей есть обязанность выпускать его от остановок. И совершенно не важно, что автобус пытается выехать в левый ряд, если в правом ряду, например, стоит аварийный автомобиль. Всё равно водители обязаны его пропускать.