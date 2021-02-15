Группа разбора: маршрутчик угрожал водителю за отказ выпускать его от остановки — кто больше неправ?

Этот инцидент случился 8 февраля в Челябинске. Мнения относительно провокатора ссоры разошлись даже внутри нашей редакции: посмотрите видео и напишите в комментариях, что думаете?
«Лада» поворачивала налево через трамвайные пути, объезжая вереницу вставших маршруток, когда из ее середины начал выворачивать пазик. «Ладе» пришлось уворачиваться, и в отместку ее водитель притормозил автобус, чем, видимо, вызвал агрессию оппонента. И тот продемонстрировал манеру езды, которая попадает под определение «опасного вождения» в ПДД.
Маршрутчик настиг оппонента на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, устроил перепалку и, судя по жестам, угрожал его избить.
Но кто был инициатором конфликта? Вообще правила требуют от автомобилистов уступать дорогу водителям автобусов: напомним точную формулировку из ПДД.
Пункт 18.3 ПДД. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
Но сначала другой вопрос: а является ли такой пазик автобусом с точки зрения ПДД? Автоэксперт Юрий Панченко отмечает, что, хотя в народе прижился термин «маршрутка», юридически это понятие не значимо. Пазики, как на видео, относятся к полноценным маршрутным автобусам и имеют равные с ними права.
— Если машина принадлежит компании, которая имеет контракт с администрацией города на обслуживание маршрута с четко обозначенными остановками, пазик считается точно таким же автобусом, — говорит юрист. — И у прочих водителей есть обязанность выпускать его от остановок. И совершенно не важно, что автобус пытается выехать в левый ряд, если в правом ряду, например, стоит аварийный автомобиль. Всё равно водители обязаны его пропускать.
Но, подчеркивает эксперт, для получения преимущества автобус должен остановиться именно на остановке, а не просто где-то поблизости.
— Как водители легковушек должны догадываться, есть здесь остановка или нет? — задается вопросом Юрий Панченко. — Для этого существует знак «Остановка маршрутного транспорта», который ставится в начале посадочной площадки. Чтобы он оставался видимым, у водителя автобуса есть обязанность встать так, чтобы задний борт машины помещался за знаком. Если же маршрутчик просто стоял где-то перед остановкой, тем более далеко от края тротуара, обязанности пропускать его при перестроении влево нет.
Судя по видео, пазик даже не высаживал пассажиров, а просто застрял позади автобуса, не подъезжая вплотную к остановке и потому не имея приоритета. Кроме того, водители в принципе не видели знака «Остановка маршрутного транспорта» из-за столпотворения самих маршруток.
СЮЖЕТ
Но и попытка «учить» автобус на заснеженной дороге не выглядит следствием высокого интеллекта: внезапная остановка «Лады» могла спровоцировать цепную реакцию и травмы пассажиров пазика — они уязвимы к резким торможениям.
Последующие действия маршрутчика также не делают чести водителю общественного транспорта. Кстати, кратковременное «перемирие» в середине ролика вызвано, судя по всему, лишь остановкой маршрутчика ради высадки пассажиров вне остановки.