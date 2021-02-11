Новый Renault Duster зашлифовывает следы бюджетности и удивляет набором моторов

Duster II производит многообещающее впечатление: сохранив выносливость, он, судя по всему, избавился от бюджетных черт и стал ближе к мейнстримовым кроссоверам. Но первый Duster, помимо прочего, отличался еще и низкой ценой: в 2012 году прайс стартовал от 450 тысяч рублей, что было сравнимо с ценой легковушки С-класса . Цены на новый Duster объявят до конца месяца, но прикинуть их несложно. Нынешние автомобили стоят от 912 тысяч рублей, родственные Kaptur — от 1,14 миллиона рублей, а Arkana — от 1,211 миллиона рублей. Так что новый Duster наверняка оценят ближе к 1 миллиону рублей в базовых версиях и свыше этой планки в топовых. Сейчас, например, полноприводный двухлитровый Duster с автоматом стоит 1,277 миллиона рублей.