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Новый Renault Duster зашлифовывает следы бюджетности и удивляет набором моторов

Производство второго поколения кроссовера налажено в Москве

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Автомобиль сохранил проходимость предшественника

Автомобиль сохранил проходимость предшественника

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В России презентовали новый Renault Duster с пятью моторами на выбор

Сегодня компания Renault представила журналистам и дилерам новый Renault Duster, который выпускается на московском заводе уже месяц, а в продажу поступит до конца марта. Автомобиль можно принять за рестайлинг нынешней модели, но впечатление обманчиво: даже боковины кузова при внешней схожести совершенно другие — например, более пологим стало лобовое стекло. А еще изменились передняя часть (унифицирована с Arkana) и лонжероны, на 10% жестче стала силовая клетка, а руль заострили (3,2 оборота) и оснастили электроусилителем.

Автомобиль сохранил всеядную подвеску

Автомобиль сохранил всеядную подвеску

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В новом Duster чувствуется стремление сохранить всё хорошее и перетряхнуть всё плохое. Мы помним впечатления от машины в 2012 году, когда Duster только начинал свой путь. Он сразу показался автомобилем простецким, но честным: с отличной подвеской, отменной по меркам кроссоверов проходимостью и вполне практичным салоном. Проблем было несколько: Duster оказался шумным, рыхловатым на ходу, со старомодненьким салоном и небогатым набором опций.

Интерьер преобразился радикально, хотя после Arkana всё кажется знакомым

Интерьер преобразился радикально, хотя после Arkana всё кажется знакомым

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Но с тех пор планку задала Arkana, и новый Duster впитал лучшее, что в ней было, включая и многие интерьерные решения. Глядя на его салон, уже и не заподозришь, что когда-то он считался бюджетником. Появились регулировка руля по вылету, удобные аркановские сиденья, шесть подушек безопасности, большой дисплей на центральной консоли, привычный климат-контроль.

Большой тачскрин на центральной консоли позволяет выводить в том числе внедорожную информацию. Есть и камера заднего вида с динамической разметкой

Большой тачскрин на центральной консоли позволяет выводить в том числе внедорожную информацию. Есть и камера заднего вида с динамической разметкой

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Попутно инженеры поработали с управляемостью, чтобы избавить «Дусю» от онемелости руля и ударов, которые на него передавались на плохой дороге. При этом базовые настройки подвески сохранены, и он по-прежнему должен быть хорош на грунтовках. Полный привод с муфтой на задней оси принципиально не изменился, но усилен электронными помощниками, которые борются с кручами и диагональными вывешиваниями. Муфту привода можно заблокировать, причем сразу отключается и ESP. Электроника в таком режиме позволяет буксовать, но придушивает скользящее колесо при слишком неравномерном вращении.

Просвет — 210 мм

Просвет — 210 мм

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Не изменилась и геометрическая проходимость — просвет, как и раньше, 210 мм, углы въезда и съезда 31 и 33 градуса.

При почти неизменных размерах сохранена и длина салона

При почти неизменных размерах сохранена и длина салона

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Вместительней Duster не стал: багажник прибавил лишь 20 литров (428 литров), а главная обновка на втором ряду — подогрев задних сидений. Подогревом оснащаются также руль и лобовое стекло, но всё это — опции.

Багажник — 428 литров. Под полом полноразмерная запаска

Багажник — 428 литров. Под полом полноразмерная запаска

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Но самое, пожалуй, удивительное — это набор моторов. Начинается всё с двигателя 1,6 литра в двух форсировках — 114 л. с. и 117 л. с. для моно- и полноприводных версий соответственно. Как и Arkana, Duster получил 150-сильный 1,3-литровый турбомотор, но оставил и 2-литровый атмосферник той же мощности. Кстати, все моторы могут работать на бензине АИ-92.

А за что отдельное спасибо, так это за сохранение в гамме 105-сильного дизеля объемом 1,5 литра — с ним Duster превращается в трудягу.

Моноприводная версия доступа только с младшим мотором, остальные Duster имеют строго 4WD. В случае с первым поколением полноприводную версию выбирали 9 покупателей из 10.

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А вот выбор трансмиссий не так широк. Помимо пятиступенчатой механики, для 114-сильного мотора есть шестиступенчатая с короткой первой передачей, которая имитирует понижайку. А вот автоматическая коробка одна — это вариатор в паре с турбомотором. Туповатый четырехступенчатый автомат отправлен на пенсию.

Продажи стартуют до конца марта

Продажи стартуют до конца марта

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Duster II производит многообещающее впечатление: сохранив выносливость, он, судя по всему, избавился от бюджетных черт и стал ближе к мейнстримовым кроссоверам. Но первый Duster, помимо прочего, отличался еще и низкой ценой: в 2012 году прайс стартовал от 450 тысяч рублей, что было сравнимо с ценой легковушки С-класса. Цены на новый Duster объявят до конца месяца, но прикинуть их несложно. Нынешние автомобили стоят от 912 тысяч рублей, родственные Kaptur — от 1,14 миллиона рублей, а Arkana — от 1,211 миллиона рублей. Так что новый Duster наверняка оценят ближе к 1 миллиону рублей в базовых версиях и свыше этой планки в топовых. Сейчас, например, полноприводный двухлитровый Duster с автоматом стоит 1,277 миллиона рублей.

Полноприводные версии наверняка будут стоить дороже <nobr class="_">1 миллиона</nobr> рублей<br><br>

Полноприводные версии наверняка будут стоить дороже 1 миллиона рублей

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Короче, бюджетным он перестал быть во всех смыслах. При этом двукратный рост цены с 2012 года в большей степени связан с обесцениванием рубля, а не подорожанием самого Duster. Он, как и прежде, остается одним из самых доступных кроссоверов, просто понятие доступности за последние годы сильно изменилось.

Помимо Duster, французская компания предлагает обновленный кроссовер Kaptur, а также купеобразную Arkana.

АВТОВАЗ тем временем отказывается от собственных платформ в пользу технологий Renault.

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