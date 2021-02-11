Новый Renault Duster зашлифовывает следы бюджетности и удивляет набором моторов

В России презентовали новый Renault Duster с пятью моторами на выбор
Сегодня компания Renault представила журналистам и дилерам новый Renault Duster, который выпускается на московском заводе уже месяц, а в продажу поступит до конца марта. Автомобиль можно принять за рестайлинг нынешней модели, но впечатление обманчиво: даже боковины кузова при внешней схожести совершенно
В новом Duster чувствуется стремление сохранить всё хорошее и перетряхнуть всё плохое. Мы помним впечатления от машины
Но с тех пор планку задала Arkana, и новый Duster впитал лучшее, что в ней было, включая и многие интерьерные решения. Глядя на его салон, уже и не заподозришь, что когда-то он считался бюджетником. Появились регулировка руля по вылету, удобные аркановские сиденья, шесть подушек безопасности, большой дисплей на центральной консоли, привычный климат-контроль.
Попутно инженеры поработали с управляемостью, чтобы избавить «Дусю» от онемелости руля и ударов, которые на него передавались на плохой дороге. При этом базовые настройки подвески сохранены, и он по-прежнему должен быть хорош на грунтовках. Полный привод с муфтой на задней оси принципиально не изменился, но усилен электронными помощниками, которые борются с кручами и диагональными вывешиваниями. Муфту привода можно заблокировать, причем сразу отключается и ESP. Электроника в таком режиме позволяет буксовать, но придушивает скользящее колесо при слишком неравномерном вращении.
Не изменилась и геометрическая
Вместительней Duster не стал: багажник прибавил лишь
Но самое, пожалуй, удивительное — это набор моторов. Начинается всё с двигателя
А за что отдельное спасибо, так это за сохранение в гамме
Моноприводная версия доступа только с младшим мотором, остальные Duster имеют строго 4WD. В случае с первым поколением полноприводную версию выбирали 9 покупателей
А вот выбор трансмиссий не так широк. Помимо пятиступенчатой механики, для
Duster II производит многообещающее впечатление: сохранив выносливость, он, судя по всему, избавился от бюджетных черт и стал ближе к мейнстримовым кроссоверам. Но первый Duster, помимо прочего, отличался еще и низкой ценой:
Короче, бюджетным он перестал быть во всех смыслах. При этом двукратный рост цены
Помимо Duster, французская компания предлагает обновленный кроссовер Kaptur, а также купеобразную Arkana.
АВТОВАЗ тем временем отказывается от собственных платформ в пользу технологий Renault.