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Новый Largus и другие: пять самых значимых автоновинок февраля

Renault наладило производство нового Duster, а завод в Тольятти — Lada Niva Travel

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Lada Largus получила симпатичный передок и выглядит новой моделью, но это лишь рестайлинг

Lada Largus получила симпатичный передок и выглядит новой моделью, но это лишь рестайлинг

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В феврале 2021 года автопроизводители представляют сразу несколько важных для российского рынка новинок, и мы отобрали самые интересные из них. Кстати, продажи в январе хоть и снизились, но всего на 4%, так что пока спрос на машины сохраняется.

Lada Largus с модной мордашкой

Формально это рестайлинг, но по ощущениям — словно новая модель. Largus выпускался без радикальных изменений с 2012 года, если брать возраст первого Renault Logan MCV, от которого он берет начало, — то и с 2006 года. За это время и сам универсал Logan MCV пережил смену поколений и несколько рестайлингов, но Largus выпускался с минимальными изменениями.

Не путайте обновленный Largus с универсалом Logan MCV второго поколения, который до России так и не добрался

Не путайте обновленный Largus с универсалом Logan MCV второго поколения, который до России так и не добрался

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Но Largus стал хитом, взобравшись в топ-10 моделей российского авторынка, поэтому «АвтоВАЗ» не спешил менять его внешность, хотя по Сети циркулировали «фотожабы» Largus с дизайном в стиле Lada Vesta.

Реальный Largus действительно перекликается с «икс-фейсом» Vesta, но форма фар — от Logan второго поколения. Новыми стали и передние крылья с капотом. При этом перевода на новую платформу не состоялось: видимо, европейский Logan MCV посчитали слишком дорогим для нас, а цена — один из козырей оригинального «Ларгуса».

Интерьер поменялся в мелочах

Интерьер поменялся в мелочах

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Не слишком изменился и салон: в передней панели появились карманы, стеклоподъемники переехали на двери, руль заимствован у Xray Cross, а на центральной консоли появился экран мультимедийной системы с навигацией. Из опций добавился подогрев сидений второго ряда и лобового стекла, а также боковые подушки безопасности.

Но технических изменений нет: та же платформа, те же моторы 1,6 л (87 и 106 л. с.), исключительно механическая коробка передач, задние барабанные тормоза и гидравлический усилитель руля — всё знакомо и привычно.

Производство в Тольятти уже стартовало&nbsp;

Производство в Тольятти уже стартовало 

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Впрочем, Largus и покупали не ради инноваций: главное — размер салона. А еще цена, которая, правда, почти наверняка возрастет: мы ожидаем, что базовая стоимость приблизится к 700 тысячам рублей.

Производство обновленного Largus стартовало на «АвтоВАЗе» 4 февраля.

Renault Duster — это не рестайлинг

На середину февраля запланирован официальный дебют нового Renault Duster, производство которого запущено на московском заводе компании в конце января. Это второе поколение модели, которое продается в Европе уже три года под брендом Dacia Duster, но до России добралось только сейчас.

В новой модели Duster узнается хорошо: дизайн стал свежее, но пропорции сохранены

В новой модели Duster узнается хорошо: дизайн стал свежее, но пропорции сохранены

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Внешность модели изменилась несильно — ее даже можно принять за рестайлинг нынешнего кроссовера. При этом российская версия по дизайну ближе к бразильской, а не европейской. Форма решетки радиатора напоминает другие модели Renault.

В основе автомобиля та же платформа В0, а размеры изменились косметически — длина приросла лишь на 26 мм. Основным двигателем остался 1,6-литровый атмосферник, а место 2-литрового агрегата занял 1,3-литровый турбомотор (150 л. с.). Сохранен и дизель: такие версии идут сразу с полным приводом.

Интерьер бразильской версии автомобиля: вероятно, у наших «Дастеров» будет плюс-минус такой же

Интерьер бразильской версии автомобиля: вероятно, у наших «Дастеров» будет плюс-минус такой же

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Во время «пересменки» между двумя поколениями кроссоверов Renault модернизировала сборочную линию московского завода, например, автоматизирована сварка боковин кузова. Это необходимо, в том числе, для повышения гибкости, ведь в Москве бок о бок с Duster делают Kaptur и Arkana. Цены опубликуют 11 февраля.

Lada Niva Travel: новый фейс и новые цены

В феврале начинаются продажи внедорожника Lada Niva Travel, который является основательным рестайлингом бывшей Chevrolet Niva. Автомобиль получил весьма радикальное оформление передней части и светодиодные задние фонари.

Niva выпускается уже 20 лет. В этот раз «АвтоВАЗ» оживил модель новым дизайном передка

Niva выпускается уже 20 лет. В этот раз «АвтоВАЗ» оживил модель новым дизайном передка

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В остальном разительных изменений нет: платформа все та же, а двигатель объемом 1,7 литра развивает по-прежнему 80 л. с. Не изменился и набор опций.

Зато подросла цена, правда это связано не только с обновлением модели, но и с общей тенденцией. Теперь самая дешевая «Нива» стоит 748 тысяч рублей, а с кондиционером — от 805 тысяч. Самая дорогая версия с парктроником, камерой заднего вида и шноркелем стоит 906 тысяч.

Интерьер остался по большей части прежним. Экран приделан на верх консоли в несколько навязчивой манере

Интерьер остался по большей части прежним. Экран приделан на верх консоли в несколько навязчивой манере

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Рестайлинг необходим, чтобы продержать модель на конвейере еще три года, но уже в 2024 году нас ждет радикальное изменение концепции: новая «Нива» будет построена на реношной платформе CMF-B.

Nissan Pathfinder возвращается в Россию

Когда-то он был внедорожником, потом стал кроссоверов, а в 2017 году ушел из России. В 2021 году Nissan Pathfinder вернется, но уже в новом образе, который компания представила в феврале. От безликого дизайна с азиатским уклоном компания ушла в сторону более американской стилистики: машина в основном и адресована рынку США.

Новый Nissan Pathfinder выглядит весьма радикально по меркам модели

Новый Nissan Pathfinder выглядит весьма радикально по меркам модели

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Автомобиль остался кроссовером с опционным полным приводом и поперечным расположением двигателя, хотя большие полноприводники чаще имеют продольные моторы. Длина чуть-чуть сократилась, но «Пафик» по-прежнему выходит за отметку 5 метров. В базе автомобиль имеет восьмиместный салон, но по заказу на третий ряд можно установить два отдельных кресла. Двигатель V6 мощностью 288 л. с. уже знаком по предыдущей модели, и для России его, вероятно, дефорсируют до 249 л. с. Зато вместо вариатора стоит девятиступенчатый гидромеханический автомат, а сама трансмиссия может работать в семи режимах в зависимости от типа покрытия.

Интерьер Nissan Pathfinder

Интерьер Nissan Pathfinder

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Mitsubishi Eclipse Cross скрывает истинные размеры

В начале февраля открылся прием заказов на обновленный Mitsubishi Eclipse Cross, который получил не только новый дизайн передка, но и растянутую аж на 140 мм заднюю часть. Видимо, инженеры пытались исправить одну из недоработок прежней модели — очень скромный багажник. Но объем его прирос несильно, с 310 до 331 литра. Это примерно уровень хетчей В-класса, хотя сам Eclipse относится к классу С+.

Несмотря на изрядную прибавку длины в задней части, автомобиль сохранил пропорциональность

Несмотря на изрядную прибавку длины в задней части, автомобиль сохранил пропорциональность

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Помимо турбомотора объемом 1,5 литра (150 л. с.) появился 2-литровый атмосферный агрегат той же мощности — видимо, для клиентов, страдающих турбофобией. С этим двигателем «Эклипс» бывает только моноприводным и стоит от 2,379 миллиона рублей. Полноприводные турбоверсии обойдутся минимум в 2,719 миллиона.

При таких исходных данных спрос на Mitsubishi Eclipse в России был весьма скромным, и вряд ли это изменится. Зато это одна из немногих моделей, выпускаемых в Японии, тогда как большинство конкурентов — российской сборки.

В 2021 году началась финальная стадия умирания российского автопрома: по сути, все разработки собственных легковых моделей остановлены.

В январе стартовали продажи нового кроссовера Mazda CX-30, который пришел на смену «матрешке».

А в марте нас, похоже, ждет очередной виток подорожания автомобилей из-за утилизационного сбора.

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