Новый Largus и другие: пять самых значимых автоновинок февраля

В феврале 2021 года автопроизводители представляют сразу несколько важных для российского рынка новинок, и мы отобрали самые интересные из них. Кстати, продажи в январе хоть и снизились, но всего на 4%, так что пока спрос на машины сохраняется.

Lada Largus с модной мордашкой



Формально это рестайлинг, но по ощущениям — словно новая модель. Largus выпускался без радикальных изменений с 2012 года, если брать возраст первого Renault Logan MCV, от которого он берет начало, — то и с 2006 года. За это время и сам универсал Logan MCV пережил смену поколений и несколько рестайлингов, но Largus выпускался с минимальными изменениями.