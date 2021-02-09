Новый Largus и другие: пять самых значимых автоновинок февраля

В феврале 2021 года автопроизводители представляют сразу несколько важных для российского рынка новинок, и мы отобрали самые интересные из них. Кстати, продажи в январе хоть и снизились, но всего на 4%, так что пока спрос на машины сохраняется.
Lada Largus с модной мордашкой
Формально это рестайлинг, но по ощущениям — словно новая модель. Largus выпускался без радикальных изменений с 2012 года, если брать возраст первого Renault Logan MCV, от которого он берет начало, — то и с 2006 года. За это время и сам универсал Logan MCV пережил смену поколений и несколько рестайлингов, но Largus выпускался с минимальными изменениями.
Но Largus стал хитом, взобравшись в топ-10 моделей российского авторынка, поэтому «АвтоВАЗ» не спешил менять его внешность, хотя по Сети циркулировали «фотожабы» Largus с дизайном в стиле Lada Vesta.
Реальный Largus действительно перекликается с «икс-фейсом» Vesta, но форма фар — от Logan второго поколения. Новыми стали и передние крылья с капотом. При этом перевода на новую платформу не состоялось: видимо, европейский Logan MCV посчитали слишком дорогим для нас, а цена — один из козырей оригинального «Ларгуса».
Не слишком изменился и салон: в передней панели появились карманы, стеклоподъемники переехали на двери, руль заимствован у Xray Cross, а на центральной консоли появился экран мультимедийной системы с навигацией. Из опций добавился подогрев сидений второго ряда и лобового стекла, а также боковые подушки безопасности.
Но технических изменений нет: та же платформа, те же моторы
Впрочем, Largus и покупали не ради инноваций: главное — размер салона. А еще цена, которая, правда, почти наверняка возрастет: мы ожидаем, что базовая стоимость приблизится к
Производство обновленного Largus стартовало на «АвтоВАЗе» 4 февраля.
Renault Duster — это не рестайлинг
На середину февраля запланирован официальный дебют нового Renault Duster, производство которого запущено на московском заводе компании в конце января. Это второе поколение модели, которое продается в Европе уже три года под брендом Dacia Duster, но до России добралось только сейчас.
Внешность модели изменилась несильно — ее даже можно принять за рестайлинг нынешнего кроссовера. При этом российская версия по дизайну ближе к бразильской, а не европейской. Форма решетки радиатора напоминает другие модели Renault.
В основе автомобиля та же платформа В0, а размеры изменились косметически — длина приросла лишь на 26 мм. Основным двигателем остался 1,6-литровый атмосферник, а место 2-литрового агрегата занял 1,3-литровый турбомотор (
Во время «пересменки» между двумя поколениями кроссоверов Renault модернизировала сборочную линию московского завода, например, автоматизирована сварка боковин кузова. Это необходимо, в том числе, для повышения гибкости, ведь в Москве бок о бок с Duster делают Kaptur и Arkana. Цены опубликуют 11 февраля.
Lada Niva Travel: новый фейс и новые цены
В феврале начинаются продажи внедорожника Lada Niva Travel, который является основательным рестайлингом бывшей Chevrolet Niva. Автомобиль получил весьма радикальное оформление передней части и светодиодные задние фонари.
В остальном разительных изменений нет: платформа все та же, а двигатель объемом
Зато подросла цена, правда это связано не только с обновлением модели, но и с общей тенденцией. Теперь самая дешевая «Нива» стоит 748 тысяч рублей, а с кондиционером — от
Рестайлинг необходим, чтобы продержать модель на конвейере еще три года, но уже в 2024 году нас ждет радикальное изменение концепции: новая «Нива» будет построена на реношной платформе
Nissan Pathfinder возвращается в Россию
Когда-то он был внедорожником, потом стал кроссоверов, а в 2017 году ушел из России. В 2021 году Nissan Pathfinder вернется, но уже в новом образе, который компания представила в феврале. От безликого дизайна с азиатским уклоном компания ушла в сторону более американской стилистики: машина в основном и адресована рынку США.
Автомобиль остался кроссовером с опционным полным приводом и поперечным расположением двигателя, хотя большие полноприводники чаще имеют продольные моторы. Длина чуть-чуть сократилась, но «Пафик» по-прежнему выходит за отметку
Mitsubishi Eclipse Cross скрывает истинные размеры
В начале февраля открылся прием заказов на обновленный Mitsubishi Eclipse Cross, который получил не только новый дизайн передка, но и растянутую аж на
Помимо турбомотора объемом 1,5 литра (
При таких исходных данных спрос на Mitsubishi Eclipse в России был весьма скромным, и вряд ли это изменится. Зато это одна из немногих моделей, выпускаемых в Японии, тогда как большинство конкурентов — российской сборки.
В 2021 году началась финальная стадия умирания российского автопрома: по сути, все разработки собственных легковых моделей остановлены.
В январе стартовали продажи нового кроссовера Mazda CX-30, который пришел на смену «матрешке».
А в марте нас, похоже, ждет очередной виток подорожания автомобилей из-за утилизационного сбора.