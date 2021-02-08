Загадки колец. Мы нашли круговой перекресток, где водители путают, кому и как уступать (проверьте себя)

— Квадратный перекресток со знаком «Круговое движение» без знака «Уступи дорогу». Проблема между заезжающими на круг с проспекта Коптюга и с заезжающими на круг с улицы Терешковой. У тех и у других стоит знак «Круговое движение». Географически въезды на круговое движение расположены практически одновременно, но перекресток квадратный, то есть он растянут, и если заезжающие на круг с Терешковой начнут движение на долю секунды раньше, то для заезжающих с Коптюга они являются уже находящимися на круге и вторые должны их пропустить.