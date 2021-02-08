Загадки колец. Мы нашли круговой перекресток, где водители путают, кому и как уступать (проверьте себя)

В Академгородке водители массово нарушают ПДД на круговом перекрестке
Движение на перекрестках с круговым движением до сих пор вызывает у многих автомобилистов Новосибирска ряд вопросов — кто главный, как съезжать, какой ряд занимать и так далее. К примеру, водители неправильно трактуют приоритет проезда на одном интересном кольце в Академгородке — здесь возможны аварии и подставы. Давайте разберемся с этим перекрестком — заодно проверите ваши знания ПДД.
Академический городок — место, где сходятся проспект Академика Коптюга, Университетский проспект, улица Ляпунова и улица Терешковой. Здесь организовано круговое движение, причем кольцо — практически квадратной формы.
Интерес представляет место заезда на кольцо, где соединяются улица Терешковой и проспект Коптюга. Для каждого транспортного потока стоит знак 4.3 «Круговое движение». И кто же, по-вашему, должен уступать при одновременном заезде на кольцо — машины с улицы Терешковой или машины с проспекта Коптюга?
— Квадратный перекресток со знаком «Круговое движение» без знака «Уступи дорогу». Проблема между заезжающими на круг с проспекта Коптюга и с заезжающими на круг с улицы Терешковой. У тех и у других стоит знак «Круговое движение». Географически въезды на круговое движение расположены практически одновременно, но перекресток квадратный,
— Но эту долю секунды рассчитать невозможно, потому что заезжающие с Коптюга считают, что подъезжают одновременно и находятся справа, и не пропускают с улицы Терешковой. При аварии территориальное расположение машин на схеме — виновность заезжающих с Коптюга, — так описывают ситуацию местные жители, читатели НГС.
Иными словами, автомобиль, попавший на перекресток с улицы Терешковой, уже находится на кольце, соответственно, он пользуется приоритетом. Но это не понимают ни те, ни другие водители. Думают, что надо руководствоваться помехой справа.
Вот, к примеру, автомобиль с улицы Терешковой стоит и пропускает машины с Коптюга, хотя территориально он уже пересек границу перекрестка. Ну а те водители безмятежно заезжают на кольцо, думая, что правы. Так что неплохо было бы таким автомобилистам еще раз взглянуть на ПДД и тщательно разобраться с приоритетами на кольце, а также с границами перекрестка (подробнее о границах читайте тут).