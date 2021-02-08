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Загадки колец. Мы нашли круговой перекресток, где водители путают, кому и как уступать (проверьте себя)

Разбираемся с правилами проезда перекрестков с круговым движением

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Место, где сходятся проспект Академика Коптюга, Университетский проспект, улица Ляпунова и улица Терешковой

Место, где сходятся проспект Академика Коптюга, Университетский проспект, улица Ляпунова и улица Терешковой

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В Академгородке водители массово нарушают ПДД на круговом перекрестке

Движение на перекрестках с круговым движением до сих пор вызывает у многих автомобилистов Новосибирска ряд вопросов — кто главный, как съезжать, какой ряд занимать и так далее. К примеру, водители неправильно трактуют приоритет проезда на одном интересном кольце в Академгородке — здесь возможны аварии и подставы. Давайте разберемся с этим перекрестком — заодно проверите ваши знания ПДД.

Соединение&nbsp;улицы Терешковой и проспекта Коптюга

Соединение улицы Терешковой и проспекта Коптюга

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Академический городок — место, где сходятся проспект Академика Коптюга, Университетский проспект, улица Ляпунова и улица Терешковой. Здесь организовано круговое движение, причем кольцо — практически квадратной формы.

Здесь соединяются улица Терешковой и проспект Коптюга

Здесь соединяются улица Терешковой и проспект Коптюга

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Интерес представляет место заезда на кольцо, где соединяются улица Терешковой и проспект Коптюга. Для каждого транспортного потока стоит знак 4.3 «Круговое движение». И кто же, по-вашему, должен уступать при одновременном заезде на кольцо — машины с улицы Терешковой или машины с проспекта Коптюга?

Квадратный перекресток со знаком «Круговое движение» без знака «Уступи дорогу»

Квадратный перекресток со знаком «Круговое движение» без знака «Уступи дорогу»

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— Квадратный перекресток со знаком «Круговое движение» без знака «Уступи дорогу». Проблема между заезжающими на круг с проспекта Коптюга и с заезжающими на круг с улицы Терешковой. У тех и у других стоит знак «Круговое движение». Географически въезды на круговое движение расположены практически одновременно, но перекресток квадратный, то есть он растянут, и если заезжающие на круг с Терешковой начнут движение на долю секунды раньше, то для заезжающих с Коптюга они являются уже находящимися на круге и вторые должны их пропустить.

Машина с улицы Терешковой пользуется приоритетом

Машина с улицы Терешковой пользуется приоритетом

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— Но эту долю секунды рассчитать невозможно, потому что заезжающие с Коптюга считают, что подъезжают одновременно и находятся справа, и не пропускают с улицы Терешковой. При аварии территориальное расположение машин на схеме — виновность заезжающих с Коптюга, — так описывают ситуацию местные жители, читатели НГС.

Многие руководствуются помехой справа

Многие руководствуются помехой справа

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Иными словами, автомобиль, попавший на перекресток с улицы Терешковой, уже находится на кольце, соответственно, он пользуется приоритетом. Но это не понимают ни те, ни другие водители. Думают, что надо руководствоваться помехой справа.

Машина пользуется приоритетом, но пропускает других

Машина пользуется приоритетом, но пропускает других

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Вот, к примеру, автомобиль с улицы Терешковой стоит и пропускает машины с Коптюга, хотя территориально он уже пересек границу перекрестка. Ну а те водители безмятежно заезжают на кольцо, думая, что правы. Так что неплохо было бы таким автомобилистам еще раз взглянуть на ПДД и тщательно разобраться с приоритетами на кольце, а также с границами перекрестка (подробнее о границах читайте тут).

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