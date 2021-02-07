Чудики на джипах. «Лэнд-Крузер» 002, «Лексус» ООО и «Прадо» 002 — смотрите, как мы умеем

В новом, 213-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак» мы собрали: как паркуются «Крузеры» и «Лексусы», как женщины объясняют свое поведение и как любители хоккея перегораживают людям гаражи. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Улица 1905 года, напротив входа в «Горожанку», посреди тротуара, возле остановки, — сообщает читатель Евгений (фото выше).
— И так для пешеходов очень узкая тропа осталась, так еще такие хамы перекрывают окончательно проход, — пишут очевидцы.
— Эта машина стоит на тротуаре. Вокруг машины стоят на парковках, а эта — на тротуаре, — заметила Ирина.
— МФЦ на площади Труда, женщина припарковалась на пешеходном переходе, на замечание о неправильной парковке ответила: «Так не видно же знак и разметки», — рассказывает Юлия.
— Когда притворился пешеходом на тротуаре. Видимо, этот водитель крайне возмущен наглыми пешеходами, вставшими на его пути. Аттракцион «успей отскочить» на Карла
— Вот так паркуется чудак. А пешеходы — как хочешь, так и спускайся по лестнице, — жалуется Владимир.
— У этого инвалида, видимо, что-то с ногами, — недоволен читатель Евгений.
— Даже интересно, это местный, академовский дегенерат или «понаехал» из города? Парковка на Морском проспекте, которая «никому не мешает», — злится Сергей.
— Костычева, 8. Из гаража не выехать. Люди приехали поиграть в хоккей. Суббота, воскресенье всю зиму, — негодует читатель Всеволод.
— Детский сад «Ёлочка», Бориса
В прошлое воскресенье мыизучали, как паркуются богатые и наглые. Смотрим, как можно делать, если у тебя есть «Гелендваген» У001УУ и BMW X7 ООО.