Чудики на джипах. «Лэнд-Крузер» 002, «Лексус» ООО и «Прадо» 002 — смотрите, как мы умеем

В новом, 213-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак» мы собрали: как паркуются «Крузеры» и «Лексусы», как женщины объясняют свое поведение и как любители хоккея перегораживают людям гаражи. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Улица 1905 года, напротив входа в «Горожанку», посреди тротуара, возле остановки, — сообщает читатель Евгений (фото выше).

