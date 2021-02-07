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Чудики на джипах. «Лэнд-Крузер» 002, «Лексус» ООО и «Прадо» 002 — смотрите, как мы умеем

Разглядываем очередных нарушителей правил дорожного движения

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«Крузер» на тротуаре&nbsp;

«Крузер» на тротуаре 

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В новом, 213-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак» мы собрали: как паркуются «Крузеры» и «Лексусы», как женщины объясняют свое поведение и как любители хоккея перегораживают людям гаражи. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Улица 1905 года, напротив входа в «Горожанку», посреди тротуара, возле остановки, — сообщает читатель Евгений (фото выше).

Пройти сложно

Пройти сложно

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— И так для пешеходов очень узкая тропа осталась, так еще такие хамы перекрывают окончательно проход, — пишут очевидцы.

«Прадо» на пешеходной дорожке

«Прадо» на пешеходной дорожке

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— Эта машина стоит на тротуаре. Вокруг машины стоят на парковках, а эта — на тротуаре, — заметила Ирина.

«Зебру» «не видно»

«Зебру» «не видно»

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— МФЦ на площади Труда, женщина припарковалась на пешеходном переходе, на замечание о неправильной парковке ответила: «Так не видно же знак и разметки», — рассказывает Юлия.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Когда притворился пешеходом на тротуаре. Видимо, этот водитель крайне возмущен наглыми пешеходами, вставшими на его пути. Аттракцион «успей отскочить» на Карла Маркса, 55, — сообщают очевидцы.

Перегородил лестницу

Перегородил лестницу

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— Вот так паркуется чудак. А пешеходы — как хочешь, так и спускайся по лестнице, — жалуется Владимир.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

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— У этого инвалида, видимо, что-то с ногами, — недоволен читатель Евгений.

В Академгородке&nbsp;

В Академгородке 

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— Даже интересно, это местный, академовский дегенерат или «понаехал» из города? Парковка на Морском проспекте, которая «никому не мешает», — злится Сергей.

Гаражи заблокированы

Гаражи заблокированы

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— Костычева, 8. Из гаража не выехать. Люди приехали поиграть в хоккей. Суббота, воскресенье всю зиму, — негодует читатель Всеволод.

В садик не пройти

В садик не пройти

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— Детский сад «Ёлочка», Бориса Богаткова, 25. Отцы, которые водят детей в сад, толкнули машину назад, чтобы открыть калитку, — сообщают очевидцы.

В прошлое воскресенье мыизучали, как паркуются богатые и наглые. Смотрим, как можно делать, если у тебя есть «Гелендваген» У001УУ и BMW X7 ООО.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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