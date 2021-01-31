Богатые и наглые. Смотрим, как можно делать, если у тебя есть «Гелендваген» У001УУ и BMW X7 ООО

В новом, 212-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: поведение владельцев дорогих джипов, жалобы читателей в ГИБДД и парковка инкассаторских машин. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— «Гелендваген» припарковался прямо по аллее Красного Проспекта, — пишут наши читатели (фото выше).
— Вот такой хам припарковался в центре на тротуаре, перекресток улиц Ленина и Советской, — информируют очевидцы.
«Прадик» вам придется обойти.
— Владелец автохлама решил, что так удобно, для него удобно. Улица Дуси
Попробуйте, протиснитесь между машинами.
СЮЖЕТ
— Противостояние пешеходов и водителей, пешеходный переход на улице
— Вот уж точно я паркуюсь, как... Станиславского,
Инвалидных же мест много, на всех хватит.
— И опять улица Красина. Местные тротуары так и притягивают использовать их как парковку, — информирует Елена.
— Мало того что на тротуаре, так еще и проход с лестницы перегородил, — пишет наш читатель.