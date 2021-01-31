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Тема дняНа площади Ленина задержали около 30 человек

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Богатые и наглые. Смотрим, как можно делать, если у тебя есть «Гелендваген» У001УУ и BMW X7 ООО

Изучаем, как паркуются дорогие внедорожники в Новосибирске

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«Гелендваген» на Красном проспекте

«Гелендваген» на Красном проспекте

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В новом, 212-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: поведение владельцев дорогих джипов, жалобы читателей в ГИБДД и парковка инкассаторских машин. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— «Гелендваген» припарковался прямо по аллее Красного Проспекта, — пишут наши читатели (фото выше).

BMW на тротуаре

BMW на тротуаре

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— Вот такой хам припарковался в центре на тротуаре, перекресток улиц Ленина и Советской, — информируют очевидцы.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

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«Прадик» вам придется обойти.

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Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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— Владелец автохлама решил, что так удобно, для него удобно. Улица Дуси Ковальчук, 16. Пешеходная дорожка. А люди могут и по автодороге обойти, — возмущается Олеся.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

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Попробуйте, протиснитесь между машинами.

Машины на Холодильной

Машины на Холодильной

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Противостояние пешеходов и водителей, пешеходный переход на улице Холодильной, 16. Фото отправлены в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, — вот как читатель Александр борется с нарушителями.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Вот уж точно я паркуюсь, как... Станиславского, дом 3, — пишет Марина.

Парковка на месте инвалида

Парковка на месте инвалида

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Инвалидных же мест много, на всех хватит.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— И опять улица Красина. Местные тротуары так и притягивают использовать их как парковку, — информирует Елена.

Инкассаторы на тротуаре&nbsp;

Инкассаторы на тротуаре 

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— Мало того что на тротуаре, так еще и проход с лестницы перегородил, — пишет наш читатель.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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