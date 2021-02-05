В Хабаровске очереди за топливом. Будет ли дефицит в других регионах?

Дефицит бензина в Хабаровске стал следствием проблем отрасли
В начале февраля в Хабаровске возникли проблемы с поставками топлива, что привело к его дефициту и очередям на АЗС. Десять лет назад в России уже был топливный кризис, который тоже начался с востока страны. Не повторится ли ситуация сейчас?
Что случилось в Хабаровске
Перебои с поставками бензина начались во второй половине января, которые через неделю привели к образованию на АЗС впечатляющих очередей и введению карточного режима продажи топлива.
Причиной срыва поставок стала остановка хабаровского НПЗ Худайнатова — одного из двух крупных нефтеперерабатывающих заводов региона. Как пишет РБК, причиной стала поломка установки каталитического риформинга. Сейчас завод запущен и восстанавливает производственные мощности, но пока выпускает только бензин АИ-92. Дефицит топлива компенсируется поставками со складов Росрезерва и заводов Сибири.
Ждет ли дефицит топлива другие регионы?
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объясняет:
— Нет, проблема локальная и перекинуться на всю Россию не может — пожара нет. Она связана с остановкой одного из двух крупных НПЗ, а также спецификой региона. Плюс — безалаберностью на местах, потому что не создано нормальных запасов топлива. Ситуация должна стабилизироваться, приняты большие усилия вплоть до ручного управления — это не есть хорошо и не решает всех сложностей, но текущий дефицит будет погашен.
Рыночный механизм сломан
При этом эксперт считает хабаровскую ситуацию проявлением более фундаментальных проблем отрасли.
— Вся топливная инфраструктура и нефтепереработка обречены на медленную и верную деградацию, что связано с дисбалансом опта и розницы, — объясняет Павел Баженов. — Оптовые цены регулируются рыночными механизмами, розничные цены ограничены коридором инфляции. То есть рыночного механизма нет — он сломан. Потребители при этом обречены на верный рост цен без надежды на снижение, и так идет с 2009 года. А для производителей и продавцов топлива падает маржинальность, что делает нецелесообразным инвестиции в развитие отрасли.
Цены останутся в коридоре
Жители Хабаровска и соседних регионов сообщают о росте цен. Не раскачает ли это ситуацию по всей России?
— Нет, — считает специалист. — Просто в Хабаровске нет жесткого доминирования крупных нефтяных компаний, и там розница реагирует более остро. В остальных регионах крупные нефтяные компании ограничены настоятельной рекомендацией правительства держать цены на стелах в рамках инфляции.
В январе 2021 года цены на АЗС в очередной раз подросли, но в пределах упомянутого инфляционного коридора. При этом поднялся акциз, который составляет теперь
— Кроме того, снизилась экспортная пошлина и усилился налоговый диспаритет между экспортом и поставками на внутренний рынок, — считает Павел Баженов. — А так называемый демпфер в принципе является очень странным механизмом: весь прошлый год он выполнял форму налога на нефтяные компании. Когда на рынке всё хорошо, он работает в плюс, а когда плохо — еще больше нагружает компании.
Следствие ручного управления
Ограничение розничных цен бензина было введено в России весной
— Взять тот же Дальний Восток: еще в апреле появился проект постановления правительства о субсидировании поставки топлива в регион по железной дороге. Но с июня он завис в стадии оценки регулирующего воздействия, — объясняет Павел Баженов. — Этот законопроект — оперативная и системная мера, которая сделала бы Дальний Восток более «проходным» для топлива из того же Омска и сильно улучшила бы ситуацию.
Топливный рынок лихорадило и в прошлом году, когда мировая цена нефти упала и даже стала отрицательной (вот что это значит). В апреле проблемы возникли из-за падения спроса на топливо — тогда в России был введен режим самоизоляции. Дефицит топлива случался и раньше, например, осенью 2014 года.