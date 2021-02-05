В Хабаровске очереди за топливом. Будет ли дефицит в других регионах?

Что случилось в Хабаровске



Перебои с поставками бензина начались во второй половине января, которые через неделю привели к образованию на АЗС впечатляющих очередей и введению карточного режима продажи топлива.



Причиной срыва поставок стала остановка хабаровского НПЗ Худайнатова — одного из двух крупных нефтеперерабатывающих заводов региона. Как пишет РБК, причиной стала поломка установки каталитического риформинга. Сейчас завод запущен и восстанавливает производственные мощности, но пока выпускает только бензин АИ-92. Дефицит топлива компенсируется поставками со складов Росрезерва и заводов Сибири.

