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Накаты и откаты. Зачем в Россию пришла Mazda CX-30 с полным приводом и легковым характером

Новый кроссовер сделан на базе «трёшки»

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Mazda CX-30 — кроссовер С-класса

Mazda CX-30 — кроссовер С-класса

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В России начались тест-драйвы новой Mazda CX-30

Mazda3 в России больше не купить: продажи остановлены еще прошлой осенью. Легковые пятидверки в нашей стране большим спросом не пользуются и дискриминируются похлеще иных меньшинств: то отращивают им седаний задок (VW Polo), то превращают в кроссоверы. И Mazda, видимо, рассудила так же: зачем пропадать отличной модели, если всего-то нужно осуществить мечту многих мужчин и добавить кое-где сантиметров? Тем более у «трёшки» был в арсенале даже полный привод — так, дело было за малым: создать на ее платформе кроссовер.

Платформа, колесная база и габариты близки к Mazda3

Платформа, колесная база и габариты близки к Mazda3

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Так появилась Mazda CX-30 — по сути, близкая модель, но с расширенными возможностями. Не испортило ли это концепции? Ведь добавление упомянутых сантиметров нередко мешает и бегать, и танцевать.

&nbsp;Mazda CX-30 — не совсем задранная «трёшка». Кузов полностью новый

 Mazda CX-30 — не совсем задранная «трёшка». Кузов полностью новый

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Сразу расскажем о главном недостатке Mazda CX-30, который она унаследовала от своей младшей родственницы — задняя часть салона по меркам кроссовера откровенно тесная. Для взрослого человека в зимних ботах места на втором ряду впритык, а багажник заточен под дары «Ашана», но не скарб горнолыжника или туриста. По практичности CX-30 осталась ровней той же «трёшке», а значит, ориентируется на людей малосемейных. Либо же просится на роль второй машины.

На задние сиденья сам за собой я сажусь почти враспор&nbsp;

На задние сиденья сам за собой я сажусь почти враспор 

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Багажник не дотягивает даже до 300 литров

Багажник не дотягивает даже до 300 литров

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Под полом — набор инструмента и малоразмерная докатка

Под полом — набор инструмента и малоразмерная докатка

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От легковой модели достался и салон, сгруппированный вокруг водителя с легким намеком на кокпит. Сиденье изрядно двигается по высоте, поэтому в верхней точке я упираюсь в потолок, в нижней — едва достаю локтем до подоконника. Можно сесть по-капитански, можно как в спорткаре. Но рулить мне, например, мешает широкий и нерегулируемый бокс-подлокотник, а чтобы избежать этого, приходится искать посадку — впрочем, диапазоны настроек одобряют эксперименты.

В интерьере никакого изобретательства: всё сделано по классическим для Mazda схемам, при этом симпатично и удобно

В интерьере никакого изобретательства: всё сделано по классическим для Mazda схемам, при этом симпатично и удобно

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Климат управляется реальными кнопками (не сенсорами). Трудно найти только рециркуляцию со слепой клавишей

Климат управляется реальными кнопками (не сенсорами). Трудно найти только рециркуляцию со слепой клавишей

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Под селектором автомата — «кругляш» управления мультимедиасистемой

Под селектором автомата — «кругляш» управления мультимедиасистемой

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Проекционный дисплей дублирует показания спидометра на стекло

Проекционный дисплей дублирует показания спидометра на стекло

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А еще мне нравится этот здоровый маздовский консерватизм, который я особенно оценил после теста новой Skoda Octavia — та при многих плюсах слишком уж напоминает гаджет на колесах (в топовой версии). У Mazda CX-30, на мой вкус, всё сбалансированнее: электроника дополняет водителя, но не пытается высадить его из-за руля. Например, не любимую мной систему удержания в полосе можно отключить раз и навсегда, оставив при этом тревожный зуммер на случай пересечения разметки без поворотника. А можно отключить и его.

Вопрос вкуса, конечно, но мне удобнее управлять мультимедийкой <nobr class="_">с помощью</nobr> джойстиков, <nobr class="_">а не сенсорных</nobr> экранов

Вопрос вкуса, конечно, но мне удобнее управлять мультимедийкой с помощью джойстиков, а не сенсорных экранов

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Основные функции доверены физическим кнопкам — хорошо. Дружескими советами машина не изводит — плюсик. Она по-прежнему дает возможность сосредоточиться именно на езде — вот так и должно быть. Водителям с активной позицией минимум светодиодного мельтешения должен быть по вкусу.

Экран небольшой. Обширная часть меню в топовой Mazda CX-30 посвящена системам активной безопасности (помощникам водителя)

Экран небольшой. Обширная часть меню в топовой Mazda CX-30 посвящена системам активной безопасности (помощникам водителя)

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Впрочем, это вопрос предпочтений, и кому-то она покажется уже слегка старомодной. У Mazda CX-30 достаточно скромный дисплей на центральной консоли и не самая разборчивая камера заднего вида. Ее мультимедиа не так адаптивна, а вид приборов не настраивается под клиента, как в случае с оптитронными панелями. Хотя, как по мне, всё необходимое на ней и так есть. Нравится мне и крупный селектор автомата, который мы скоро назовем архаичным, но не сейчас. Сейчас он привычен, а потому и удобен.

На фоне роскошных приборок конкурентов панель простовата. Зато меньше отвлекает

На фоне роскошных приборок конкурентов панель простовата. Зато меньше отвлекает

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Когда новая Mazda3 вышла на рынок, компания акцентировала внимание на улучшении виброкомфорта: мол, наш табурет превратился в мягкий пуфик, оцените. Машина действительно стала менее тряской, а от кроссовера мы тем более ждали елейных повадок. Но ощущения «плюшевости» за рулем Mazda CX-30 не возникает. Ее подвеска не то чтобы тряская, нет. На умеренно разбитом асфальте за счет больших колес она создает ощущение гладкости, но вот когда асфальту плохеет, Mazda донимает излишней подробностью своего «телеграфа». Болезненных ощущений нет, просто забыть о том, что едешь по России с ее накатами и откатами, не удается.

Mazda CX-30 в традициях семьи больше любит ровный асфальт

Mazda CX-30 в традициях семьи больше любит ровный асфальт

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В компенсацию за это у Mazda CX-30 отличное чувство руля. Я не смог проверить его на сухом асфальте ввиду отсутствия такового, но даже на стылых покрытиях и наледи руль не теряет весомости и хорошо реагирует на небольшие движения. Он как бы задает свою систему координат для рыхлой зимней езды, что важно не столько для гонок, сколько для твоей уверенности, что метко попадешь в очередную колею, где бы она ни возникла. Правда, фрикционная резина делает скольжения ранними, и в отсутствие провокаций газом Mazda CX-30 скользит передком, расширяя дугу поворота.

Снежный накат для полноприводных версий только <nobr class="_">в радость</nobr>

Снежный накат для полноприводных версий только в радость

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Вместе с платформой кроссовер унаследовал у Mazda3 полузависимую заднюю подвеску — в последнем поколении модель отказалась от многорычажки, которую использовала еще с фордовских времен. Причем балка не стала помехой для полного привода с муфтой подключения задних колес, хотя подобная конструкция используется редко — разве что у Suzuki SX4 одного из предыдущих поколений. Скажем, Duster предлагает сразу два типа подвески под разные схемы привода, а тут и моно-, и полноприводные Mazda сделаны по одному рецепту.

Замена «трёшки» на «тридцатку» особенно логична зимой

Замена «трёшки» на «тридцатку» особенно логична зимой

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Работает привод убедительно: на скользких покрытиях сам момент включения задка неощутим, но помощь заметна по оживлению динамики. На обледенелом асфальте или утрамбованном снегу Mazda CX-30 разгоняется в том темпе, чтобы мы чуть больше радовались дорогам без реагентов. То есть чистым, но скользким, как та баня, где без сопливых хорошо.

Задняя балка и муфта привода задней оси

Задняя балка и муфта привода задней оси

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Днище гладкое, но щитки не рассчитаны на серьезные удары судьбы

Днище гладкое, но щитки не рассчитаны на серьезные удары судьбы

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На заснеженном проселке просвета в 180 мм хватает едва-едва

На заснеженном проселке просвета в 180 мм хватает едва-едва

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А вот с проходимостью сложнее. У Mazda CX-30 просвет в 180 мм, что является минимальной планкой для кроссоверов, довольно длинный «клюв» и податливая «защита» картера. Из плюсов — окантовки из некрашеного пластика минимизируют цену ремонта, если бампер поцелует бревно.

Я пожалел, что заехал сюда: в местах, где колею перемело, Mazda откровенно «плыла». Газу, газу, газу... Только так

Я пожалел, что заехал сюда: в местах, где колею перемело, Mazda откровенно «плыла». Газу, газу, газу... Только так

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Но в колеях по свежему снегу Mazda CX-30 крадется неуверенно. Ее шикарные колеса шириной 215 мм соскальзывают в «пухляк» и тревожно хрустят там, а с ними хрустит и система стабилизации, перегруппировывая крутящий момент слева направо и задом наперед. Я ни разу не застрял, но вспотел от натуги и переживаний за эффективность муфты привода. Проблема кроссоверов известна: они едут, едут, а когда встают — почти всегда намертво. Тут лучше без гусарщины.

Трактором для деревенских тягот ее не назовешь. Но в гости приехать можно

Трактором для деревенских тягот ее не назовешь. Но в гости приехать можно

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Тем более полный привод доступен лишь в богатых версиях ценой более 2 миллионов рублей. К Mazda CX-30 правильнее и относиться, как к легковому автомобилю с хорошей адаптацией под российские дороги, — вот тогда никаких вопросов. И, кстати, пусть ее полный привод дорог, он хотя бы есть, тогда как в последние годы усилилась мода на кроссоверы без оного.

Дизайн перекликается с другими моделями Mazda

Дизайн перекликается с другими моделями Mazda

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В отличие от «трёшки», единственным мотором для кроссовера является 2-литровый двигатель серии SkyActiv-G со степенью сжатия 13 единиц и мощностью 150 л. с. Идет он в паре с механикой на базовой версии и с шестиступенчатым автоматом на остальных.

Двигатель объемом 2 литра развивает <nobr class="_">150 л. с.</nobr> <nobr class="_">и 213 Н•м</nobr> <nobr class="_">при 4000 об/мин</nobr>

Двигатель объемом 2 литра развивает 150 л. с. и 213 Н•м при 4000 об/мин

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Лишенный наддува мотор имеет ярко выраженную любовь к высоким оборотам. Первые километры Mazda CX-30 казалась мне даже вяловатой — я списывал это на шины, работу автомата и состояние дорог. А потом нащупал рычажок, активирующий режим Sport, и машина преобразилась, словно в картину добавили недостающий кусочек пазла. Газ стал острее, автомат перестал думать о глобальном потеплении, обороты легко держались на уровне 3000+, в повадках появилась приятная живость. И Mazda стала веселой, как сбежавший кусок мыла.

Кнопка Sport делает ее как будто чуть ниже (на самом <nobr class="_">деле —</nobr> нет)

Кнопка Sport делает ее как будто чуть ниже (на самом деле — нет)

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Кстати, режим Sport нужен не только для брачных игр самцов с целью привлечь прекрасный пол. Я, например, включаю Sport перед обгонами, а еще — при езде по полуочищенным городским улицам. Это вроде бы противоречит здравому смыслу: на слабых покрытиях остроту реакций обычно снижают. Но при езде по колеям и снежным перекатам лучше держать машину под газом: вялость характера тут скорее вредит.

Автомобиль собирается в России на заводе Mazda Sollers

Автомобиль собирается в России на заводе Mazda Sollers

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Если суммировать, то Mazda не изменила себе и очередной кроссовер построила по тому же рецепту, что и CX-5 и даже CX-9, — с мыслью о тех, кто любит процесс вождения, не замутненный гаджетами и сенсорными дисплеями. Из минусов — неважная практичность. Если старшие сестры всё же сочетают размер салона с прочими плюсами, то «тридцатка» — это машина больше для эгоистов, чем хозяйственников. Последние за те же деньги выберут куда более вместительные Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq.

Базовая комплектация стоит от 1,65 миллиона рублей

Базовая комплектация стоит от 1,65 миллиона рублей

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В отличие от Mazda3, кроссовер собирается на дальневосточном заводе компании, что, вероятно, чуть-чуть умерило его стоимость. Но поскольку цены на машины всё обновляют рекорды, не осталась в стороне и Mazda — прайс CX-30 начинается от 1,65 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и моноприводом. М-да...

Полный привод идет вкупе с автоматом и в комплектации не ниже Active

Полный привод идет вкупе с автоматом и в комплектации не ниже Active

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Комплектация Drive неплохая, например, есть шесть подушек безопасности, мультимедийная система, светодиодные фары, система стабилизации и даже проекционный дисплей. При этом отсутствуют такие немаловажные в России опции, как подогрев передних сидений и зеркал, а также круиз-контроль.

Светодиодные фары — в базе. Легкосплавные диски — нет

Светодиодные фары — в базе. Легкосплавные диски — нет

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Упомянутые выше опции вместе с автоматом, легкосплавными дисками и климат-контролем появляются в версии Active, которая стоит 1,904 миллиона рублей. Доплата за полный привод — 100 тысяч.

Люк является прерогативой топовой комплектации с обширным пакетом допоборудования ценой почти <nobr class="_">370 тысяч</nobr> рублей

Люк является прерогативой топовой комплектации с обширным пакетом допоборудования ценой почти 370 тысяч рублей

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Комплектация Supreme требует доплаты еще 150 тысяч рублей: в ней есть электропривод водительского сиденья, парковочные датчики по кругу, камера заднего вида и кое-что по мелочи. И еще несколько дополнительных пакетов, в которых фигурирует кожаная отделка, широкий набор «помощников водителя», электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль (с автоматическим торможением), аудиосистема Bose, люк с электроприводом, навигация и так далее. Стоимость самой дорогой Mazda CX-30 в цвете Red Soul Crystal M — 2,556 миллиона рублей. Такая, кстати, и была на тесте.

Тестовый автомобиль стоит 2,5 миллиона рублей

Тестовый автомобиль стоит 2,5 миллиона рублей

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И, конечно, за такие деньги есть масса зубастых альтернатив, включая и родственную Mazda CX-5, разница в цене с которой — в районе 5%. То есть CX-30 намеренно целится в тех, кому размер не только не принципиален, но даже вреден. За 2 миллиона, что стоят средние версии Mazda CX-30, можно посмотреть Kia Seltos со 177-сильным турбодвигателем и жирнющей комплектацией, Skoda Karoq в исполнении «всё включено» или богатый Nissan Qashqai. И это — не считая более крупных моделей, которые за те же деньги не столь оснащены, зато дарят простор во всех направлениях.

Mazda CX-30 заполняет нишу городских хетчей с расширенными возможностями

Mazda CX-30 заполняет нишу городских хетчей с расширенными возможностями

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Вряд ли Mazda видит в новом кроссовере бестселлер. Клиентура в этом сегменте прагматична и требует всего и сразу, а потому размеры салона — не последний аргумент. Скорее компания хочет заполнить пустеющую нишу машин с огоньком, в которой раньше басили выхлопом монстры с приставкой MPS, но повывелись за время ледникового периода в экономике. Теперь просто «огонек» не продать, если не добавить ему благ в виде хорошей оснащенности и какой-никакой проходимости.

Автомобиль не нужно путать с более компактной Mazda CX-3, которая <nobr class="_">в России</nobr> <nobr class="_">не продавалась</nobr>

Автомобиль не нужно путать с более компактной Mazda CX-3, которая в России не продавалась

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Mazda CX-30 продается в России с января 2021 года

Mazda CX-30 продается в России с января 2021 года

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И тем, кто в свое время балдел от полуфордовской Mazda3, бескомпромиссной RX-8 или бесконечно клевой MX-5, новая модель покажется этаким приветом из прекрасного далёка, которое от нас всё дальше.

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