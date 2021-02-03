Накаты и откаты. Зачем в Россию пришла Mazda CX-30 с полным приводом и легковым характером

И, конечно, за такие деньги есть масса зубастых альтернатив, включая и родственную Mazda CX-5, разница в цене с которой — в районе 5%. То есть CX-30 намеренно целится в тех, кому размер не только не принципиален, но даже вреден. За 2 миллиона , что стоят средние версии Mazda CX-30, можно посмотреть Kia Seltos со 177-сильным турбодвигателем и жирнющей комплектацией, Skoda Karoq в исполнении «всё включено» или богатый Nissan Qashqai. И это — не считая более крупных моделей, которые за те же деньги не столь оснащены, зато дарят простор во всех направлениях.