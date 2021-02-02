Конец эпохи «русских тазов»: началась финальная стадия умирания национального автопрома России

Испанский стыд

Российский автопром уподобляется, например, испанскому, чей национальный производитель SEAT уже много лет работает в составе концерна Volkswagen и полностью от него зависим. Глава аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков считает этот процесс естественным:

— Я бы не говорил, что национальный российский автопром умер: скорее, мы окончательно интегрировались в автопром глобальный, — говорит он. — И да, российских моделей, от задумки до реализации, уже не будет — такова экономика открытых границ.

Эксперт по автомобильному рынку заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного сервиса ЮУрГУ Александр Рулевский также подчеркивает предсказуемость ситуации:

— Это печально и логично одновременно, — считает он. — Мы находимся внутри мирового тренда, и если у кого-то были иллюзии по поводу мультинациональных компаний, которые придут и спасут нас — то напрасно. Были мнения, что вот они наладят у нас сборку машин и будут только плюсы, но нет. Их задача — получать прибыль. И в данном случае логика того же концерна Renault абсолютно понятна: у него множество двигателей и платформ собственного производства — для чего им еще российские?