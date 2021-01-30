Проучил так проучил. «Субарист» врезался в таксиста-зеваку — обсуждаем, нужно ли карать нарушителей

Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня разбирает аварию, которая произошла из-за невнимательности одного водителя и, вероятно, упрямства другого. Столкнулись такси KIA Rio и легковушка Subaru, водитель последней машины имел все возможности затормозить и не врезаться в нарушителя, но продолжил движение. Подробнее — в нашем материале.



Пересечение Гусинобродского шоссе с выездом от торгового центра «Дружба» (район гипермаркета «Лента»). Subaru с видеорегистратором выезжает на шоссе под свой зеленый свет, со встречного направления (отдельный участок улицы Волочаевской) машины совершают левый поворот. Вот поворачивает такси KIA Rio — водитель Subaru не меняет направления движения, не тормозит и врезается прямо в корейский седан, смотрите видео.