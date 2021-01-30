Проучил так проучил. «Субарист» врезался в таксиста-зеваку — обсуждаем, нужно ли карать нарушителей

На Гусинобродском шоссе таксист зазевался и попал в ДТП
Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня разбирает аварию, которая произошла из-за невнимательности одного водителя и, вероятно, упрямства другого. Столкнулись такси KIA Rio и легковушка Subaru, водитель последней машины имел все возможности затормозить и не врезаться в нарушителя, но продолжил движение. Подробнее — в нашем материале.
Пересечение Гусинобродского шоссе с выездом от торгового центра «Дружба» (район гипермаркета «Лента»). Subaru с видеорегистратором выезжает на шоссе под свой зеленый свет, со встречного направления (отдельный участок улицы Волочаевской) машины совершают левый поворот. Вот поворачивает такси KIA Rio — водитель Subaru не меняет направления движения, не тормозит и врезается прямо в корейский седан, смотрите видео.
Официально. Как сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов,
Конечно, формально виноват водитель такси, при повороте он должен был пропустить встречные машины. Но и «субарист» мог принять какие-то меры к предотвращению ДТП — видимость была нормальная, скорости небольшие. Напомним, что российские ПДД прямо обязывают водителей в любой ситуации пытаться избежать столкновения.
Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
— Я считаю, что водитель «Субару» мог притормозить и избежать столкновения. Ведь видно, что транспорт на поворот идет сплошным потоком. Нарушение ПДД со стороны водителя такси, но объективно водитель «Субару» мог предотвратить ДТП, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Результат разбора в ГИБДД здесь очевиден — вся вина будет возложена на водителя такси, и это правильно. Водитель «Субару» может просто заявить, что не видел опасности, не смог ее обнаружить — вот и всё. И тем не менее в подобных ситуациях лучше не доводить дело до столкновения — ну видите вы, что нарушитель подставляется под вас, ну затормозите, если есть такая возможность. Конечно, если вы не «учитель на дороге».