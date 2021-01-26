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Что продают новосибирцы: легендарный «Лэнд Крузер 80» за миллион, «Гелик» с 2-летним пробегом и «Москвич» 1959 года

Смотрим, какие раритеты и свежие автомобили выставлены на продажу за неделю

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Раритетный «Москвич 407»

Раритетный «Москвич 407»

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Изучаем, какие интересные машины за последнюю неделю выставляли новосибирцы на продажу. Это 24-летний Toyota Land Cruiser 80 в отличном состоянии, раритетный «Москвич» 1959 года после восстановления, необычный американский «дом на колесах» и свежий «Гелендваген» всего после двух лет использования. Подробнее — в нашем обзоре.

Toyota Land Cruiser 80, 1997 год

Toyota Land Cruiser 80, за которым ухаживали

Toyota Land Cruiser 80, за которым ухаживали

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Легендарная «восьмидесятка» в хорошей сохранности, оснащенная и ухоженная — вот и просят за нее приличные 950 000 рублей. Пробег — всего 270 тысяч километров, двигатель 4,5-литровый 215-сильный, полный привод PartTime, автомат. «Всё делал для себя, очень много вложено сил и средств. Только одно покрытие LINE-X обошлось около 250 000 рублей. Гнили и ржавчины нет вообще. Рама вовремя отпескоструена и покрыта швейцарским антикоррозийным составом Dintrol. Все стёкла родные и без трещин», — рассказывает владелец. По отчету «ПроАвто» в авариях внедорожник не участвовал, но у него всё-таки менялся пробег — с 260 до 200 тысяч километров. В ПТС 7 записей.

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Lexus RX, 1998 год

Lexus RX 1998 года с пробегом <nobr class="_">405 000 километров</nobr><br>

Lexus RX 1998 года с пробегом 405 000 километров

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Если нужен живой RX всего за 499 000 рублей, можно присмотреться к этому варианту. Пробег указан в 405 тысяч километров (наверняка честный), двигатель 3 литра 223 л. с., привод полный, автомат. Машина привлекает внимание приличным состоянием кузова и опрятным салоном. В оснащении: климат-контроль, электрозеркала, люк, система стабилизации. «Автомобиль в отличном состоянии, готов к эксплуатации, проверен на сервисной станции. Популярный автомобиль за разумные деньги», — уточняется в объявлении. Согласно подробному отчету кроссовер побывал в двух ДТП с повреждением переднего и заднего крыльев и одной двери. Пробег не скручивался, в ПТС значатся 5 владельцев, последний ездил на машине 8 лет.

GMC Vandura, 1988 год

Американский «дом на колесах» для путешествий

Американский «дом на колесах» для путешествий

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Внутри&nbsp;GMC Vandura

Внутри GMC Vandura

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Шикарный американский «дом на колесах» предлагается за 1 990 000 рублей. Двигатель 5.7 литра 190 л. с., привод задний, автомат. Внутри: холодильник, микроволновка, газовая плита, сплит-система, спальные места, газовое отопление, генератор, мойка, пылесос, телевизор. «Категория В. Не самоделка, в заводском исполнении, всё сделано качественно и грамотно. Пробег оригинальный — 22 тысячи миль. Двигатель тянет отменно, масло не жрет ни грамма. В общем, будущий владелец не пожалеет нисколько, всё сделано для комфортного путешествия всей семьей. Продаем по причине редкого использования», — пишет продавец. По отчету ДТП и скруток пробега не зафиксировано, в ПТС с 1998 года 3 владельца в России, последний ездит аж 18 лет.

Mercedes-Benz G-класс AMG, 2019 год

Mercedes-Benz G-класс после <nobr class="_">2 лет</nobr> использования&nbsp;

Mercedes-Benz G-класс после 2 лет использования 

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Двухлетний «Гелендваген» нового поколения с пробегом 14 тысяч километров предлагается за 17 800 000 рублей. Интересно, что случилось, накатались на нем, что ли? Двигатель 4 литра 585 л. с., привод полный, автомат. «Состояние нового, один собственник физическое лицо, куплен за наличный расчет, обслуживание строго у дилера по регламенту», — уточняется в объявлении. Отчет сообщает нам, что ДТП и скруток пробега не было, имеется одна отзывная кампания по системе блокировки мостов полного привода. В ПТС один владелец, первая регистрация — в июле 2019 года.

«Москвич 407», 1959 год

«Москвич 407» прошел полную реставрацию

«Москвич 407» прошел полную реставрацию

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Кому нужен раритет — пожалуйста, старинный «Москвич 407» за 1 500 000 рублей, весь яркий, блестящий, будто только что из магазина. Двигатель 1.4 литра 45 л. с., задний привод, механическая КП. «Полная реставрация. Всё родное с этого автомобиля. Салон из ткани, аутентичной производству СССР. Родной хром. Есть ПТС, полный фотоотчет о работе», — сообщает продавец. В ПТС указаны два владельца, а пробег после реставрации — 10 километров.

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Toyotaавто с пробегомраритет
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