Что продают новосибирцы: легендарный «Лэнд Крузер 80» за миллион, «Гелик» с 2-летним пробегом и «Москвич» 1959 года

Легендарная «восьмидесятка» в хорошей сохранности, оснащенная и ухоженная — вот и просят за нее приличные 950 000 рублей . Пробег — всего 270 тысяч километров, двигатель 4,5-литровый 215-сильный, полный привод PartTime, автомат. «Всё делал для себя, очень много вложено сил и средств. Только одно покрытие LINE-X обошлось около 250 000 рублей . Гнили и ржавчины нет вообще. Рама вовремя отпескоструена и покрыта швейцарским антикоррозийным составом Dintrol. Все стёкла родные и без трещин», — рассказывает владелец. По отчету «ПроАвто» в авариях внедорожник не участвовал, но у него всё-таки менялся пробег — с 260 до 200 тысяч километров. В ПТС 7 записей .