Что продают новосибирцы: легендарный «Лэнд Крузер 80» за миллион, «Гелик» с 2-летним пробегом и «Москвич» 1959 года

Изучаем, какие интересные машины за последнюю неделю выставляли новосибирцы на продажу. Это 24-летний Toyota Land Cruiser 80 в отличном состоянии, раритетный «Москвич»
Toyota Land Cruiser 80, 1997 год
Легендарная «восьмидесятка» в хорошей сохранности, оснащенная и ухоженная — вот и просят за нее приличные
Lexus RX, 1998 год
Если нужен живой RX всего за
GMC Vandura, 1988 год
Шикарный американский «дом на колесах» предлагается за
Mercedes-Benz G-класс AMG,
Двухлетний «Гелендваген» нового поколения с пробегом
«Москвич 407», 1959 год
Кому нужен раритет — пожалуйста, старинный «Москвич 407»