Добрый водитель пропустил «Мазду», и ее тут же протаранила «Ауди». Надо ли оказывать медвежьи услуги на дороге

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем аварию, которая отчасти стала следствием так называемой медвежьей услуги. Один водитель пропустил другого, не имеющего приоритета, в итоге в столкновении поучаствовал третий водитель, который не хотел никого пропускать. Кто виноват в этой ситуации и когда на дороге не следует оказывать медвежьих услуг — подробнее в материале НГС.

Улица Комсомольская на Северо-Чемском жилмассиве, по одной полосе движения в каждую сторону. Водитель автомобиля с регистратором решает уступить универсалу «Мазда», который выезжает со второстепенной дороги. Водитель «Мазды», убедившись, что его пропускают, начинает выезжать с левым поворотом, но тут в него врезается кроссовер «Ауди», водитель которого решил объехать машину с регистратором во встречной полосе. Смотрите видео.