Добрый водитель пропустил «Мазду», и ее тут же протаранила «Ауди». Надо ли оказывать медвежьи услуги на дороге

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем аварию, которая отчасти стала следствием так называемой медвежьей услуги. Один водитель пропустил другого, не имеющего приоритета, в итоге в столкновении поучаствовал третий водитель, который не хотел никого пропускать. Кто виноват в этой ситуации и когда на дороге не следует оказывать медвежьих услуг — подробнее в материале НГС.
Улица Комсомольская на Северо-Чемском жилмассиве, по одной полосе движения в каждую сторону. Водитель автомобиля с регистратором решает уступить универсалу «Мазда», который выезжает со второстепенной дороги. Водитель «Мазды», убедившись, что его пропускают, начинает выезжать с левым поворотом, но тут в него врезается кроссовер «Ауди», водитель которого решил объехать машину с регистратором во встречной полосе. Смотрите видео.
Официально. Как сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов, 21 января в 09:50 в Кировском районе Новосибирска по адресу ул. Комсомольская, 15 произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Ауди». Зарегистрировано как столкновение с материальным ущербом, пострадавших нет.
Конечно, водитель «Мазды» будет признан виновным, он выезжал со второстепенной дороги и обязан был предоставить приоритет всем. Но и водитель «Ауди» хорош — куда он мчался по встречной полосе, непонятно, мог бы предположить, что машина с регистратором остановилась перед ним неспроста.
Впрочем, водитель «Ауди» формально ничего не нарушал — дорога двухполосная, центральной сплошной разметки здесь нет, это видно и по панорамным снимкам лета 2020 года.
Пункт 8.3 ПДД. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
Пункт 13.9 ПДД. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
— Автомобиль «Мазда», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ауди», имеющему в данном случае приоритет движения. Административная ответственность по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ наступает за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения и предусматривает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа в размере
Ну а уж что касается широкого жеста водителя машины с регистратором — он, конечно, хотел как лучше, пропустил человека, чтобы тот смог выехать. Иногда грань между вежливостью и медвежьей услугой стирается, так что лучше хорошенько подумать, прежде чем кого-то пропускать и тормозить поток — вдруг вам кто-то приедет в зад или тот, кого вы пропускаете, попадет в аварийную ситуацию.