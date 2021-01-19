Авто недели: зачем продают Lexus RX с крохотным пробегом и сколько просят за «капсулу времени» — 30-летний ВАЗ-2105

— В исключительной сохранности! Состояние соответствует пробегу — цена соответствует состоянию. Железо, краска, пластик, стекла, оптика — всё заводское. Днище всё ровное, сухое. На ржавчину нет и намека. Исправно всё, — сообщает продавец.

Подробный отчет сообщает нам, что эта «стрекоза» в ДТП не участвовала, но один раз в обратную сторону менялся пробег — с 102 до 100 тысяч километров. В ПТС — 4 собственника за всю историю.

Toyota Camry, 2011 год