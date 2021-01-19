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Авто недели: зачем продают Lexus RX с крохотным пробегом и сколько просят за «капсулу времени» — 30-летний ВАЗ-2105

Изучаем, что выставляли на продажу новосибирцы за последнюю неделю

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30-летний ВАЗ-2105. Купили бы себе такой?

30-летний ВАЗ-2105. Купили бы себе такой?

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В новом обзоре изучаем, что интересного и необычного появилось на автомобильной вторичке Новосибирска — вдруг вам даже кое-что понравится. Это свежий Lexus RX, проехавший всего 8000 километров, «Камри»-«стрекоза» в отличной сохранности и «капсула времени» — практически новый ВАЗ-2105, выпущенный в 1991 году.

Lexus RX, 2020 год

Lexus RX проехал всего <nobr class="_">8000 км</nobr>

Lexus RX проехал всего 8000 км

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Свеженький кроссовер с пробегом 8 тысяч километров выставлен за 4 390 000 рублей — неужели владельцу так быстро надоел? Или потребовались деньги? Двигатель у автомобиля 2-литровый турбо 238-сильный, привод полный, автомат, комплектация максимальная.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Куплен у официального дилера в августе 2020-го, последний рестайлинг, комплектация Premium, есть всё. Передняя часть в бронепленке, ковры 3D, — пишет продавец.

Согласно отчету «ПроАвто», машина обрела первого владельца 22 августа 2020 года, а 16 января этого года появилась запись о регистрации на второго владельца. ДТП и скруток пробега не замечено.

Toyota Land Cruiser 100, 2005 год

Toyota Land Cruiser 100 без скруток пробега

Toyota Land Cruiser 100 без скруток пробега

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Симпатичный Land Cruiser 100, весь блестящий и ровненький на вид, предлагается за 1 470 000 рублей. У него относительно небольшой пробег в 212 тысяч километров, 4,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 235 л. с., полный привод и автомат. Хорошее оснащение: биксеноновые фары, кожаный салон, круиз, парктроник, электросиденья с памятью, двухзонный климат, люк. Скруток пробега по отчету «ПроАвто» в истории машины не было, но зафиксированы одно ДТП и один расчет ремонта (чинились бампер, крыло и дверь). В ПТС 6 владельцев, из них два — юридические лица.

Toyota Camry, 2004 год

17-летняя «Камри»-«стрекоза»

17-летняя «Камри»-«стрекоза»

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Аккуратный салон «Камри»

Аккуратный салон «Камри»

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Только посмотрите, как сохранилась эта 17-летняя «Камри»-«стрекоза» в 30-м кузове, за которую просят 820 000 рублей! Кузов без изъянов, опрятный кожаный салон, везде чистенько — за машиной явно следили. Пробег всего 108 тысяч километров, мощный 3-литровый 186-сильный двигатель, передний привод, автомат.

— В исключительной сохранности! Состояние соответствует пробегу — цена соответствует состоянию. Железо, краска, пластик, стекла, оптика — всё заводское. Днище всё ровное, сухое. На ржавчину нет и намека. Исправно всё, — сообщает продавец.

Подробный отчет сообщает нам, что эта «стрекоза» в ДТП не участвовала, но один раз в обратную сторону менялся пробег — с 102 до 100 тысяч километров. В ПТС — 4 собственника за всю историю.

Toyota Camry, 2011 год

Одна из последних «Камри» в <nobr class="_">40-м</nobr> кузове

Одна из последних «Камри» в 40-м кузове

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А это одна из последних «Камри» в 40-м кузове, уже с 2012 года пойдет другая модель. За машину просят 855 000 рублей, чуть больше, чем за предыдущую «стрекозу». Пробег 175 тысяч километров, двигатель 2,4-литровый 167-сильный, привод передний, автомат.

— Действительно отличное состояние. Два собственника, пробег родной. Салон велюр в отличном состоянии. Кто ищет живую «сороковку», вам именно ко мне, — пишет хозяин.

По отчету действительно 2 владельца по ПТС, но имеются 2 ДТП и 4 расчета ремонта на суммы от 20 до 100 тысяч рублей. Кроме того, пробег менялся со 119 до 82 тысяч километров.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

ВАЗ-2105, 1991 год

ВАЗ-2105 выпушен в <nobr class="_">1991 году</nobr>

ВАЗ-2105 выпушен в 1991 году

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Кожаный салон автомобиля

Кожаный салон автомобиля

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Автомобиль в идеальном состоянии с пробегом 20 тысяч километров, стоит он 350 000 рублей. Целенький кузов, кожаный салон — смотрите сами, всё как будто только что из магазина.

— Вашему вниманию предлагается ВАЗ-2105 в экспортном исполнении. Автомобиль долгое время не эксплуатировался. После простоя была проведена проверка всех узлов и агрегатов с заменой резинотехнических изделий и спецжидкостей. Станет прекрасным украшением любой коллекции, — уточняет продавец.

Машина оснащена 1,2-литровым 59-сильным двигателем, механической КП, привод задний. По отчету в ПТС три владельца, один из них ездил на машине целых 20 лет. Зафиксировано одно ДТП с повреждениями переднего бампера и крыла.

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LexusToyotaавто с пробегом
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