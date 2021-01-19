Авто недели: зачем продают Lexus RX с крохотным пробегом и сколько просят за «капсулу времени» — 30-летний ВАЗ-2105

В новом обзоре изучаем, что интересного и необычного появилось на автомобильной вторичке Новосибирска — вдруг вам даже кое-что понравится. Это свежий
Lexus RX, 2020 год
Свеженький кроссовер с пробегом
— Куплен у официального дилера в августе
Согласно отчету «ПроАвто», машина обрела первого владельца
Toyota Land Cruiser 100, 2005 год
Симпатичный Land Cruiser 100, весь блестящий и ровненький на вид, предлагается за
Toyota Camry, 2004 год
Только посмотрите, как сохранилась эта 17-летняя «Камри»-«стрекоза» в
— В исключительной сохранности! Состояние соответствует пробегу — цена соответствует состоянию. Железо, краска, пластик, стекла, оптика — всё заводское. Днище всё ровное, сухое. На ржавчину нет и намека. Исправно всё, — сообщает продавец.
Подробный отчет сообщает нам, что эта «стрекоза» в ДТП не участвовала, но один раз в обратную сторону менялся пробег — с 102 до
Toyota Camry, 2011 год
А это одна из последних «Камри» в
— Действительно отличное состояние. Два собственника, пробег родной. Салон велюр в отличном состоянии. Кто ищет живую «сороковку», вам именно ко мне, — пишет хозяин.
По отчету действительно 2 владельца по ПТС, но имеются
ВАЗ-2105, 1991 год
Автомобиль в идеальном состоянии с пробегом
— Вашему вниманию предлагается
Машина оснащена 1,2-литровым