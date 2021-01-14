Развели сопли: сравниваем магазинную и паленую незамерзайки на морозе — результат оказался парадоксален

Магазинная незамерзайка превратилась в нечто желеобразное и в такой мороз почти бесполезна, хотя этикетка обещает работу до -30 градусов. Жидкость, купленная на обочине за 150 рублей, тоже пошла хлопьями, но осталась текучей. Этот вывод, кстати, подтверждается опытом использования: «официальные» незамерзайки даже в несильные морозы становятся вязкими и плохо разбрызгиваются форсунками. Впрочем, вывод не универсален, и среди магазинных жидкостей есть весьма морозоустойчивые, но они, как правило, дороги.