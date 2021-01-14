Развели сопли: сравниваем магазинную и паленую незамерзайки на морозе — результат оказался парадоксален

Этот материал не претендует на статус научного исследования: мы лишь воспользовались морозами и сравнили визуально две незамерзающие жидкости с идентичными этикетками. Разница лишь в том, что одна куплена на обочине, другая — в магазине автомобильных товаров. Результат сравнения — на видео. Кстати, напишите в комментариях о вашем опыте использования разных омываек.
Магазинная незамерзайка превратилась в нечто желеобразное и в такой мороз почти бесполезна, хотя этикетка обещает работу до -30 градусов. Жидкость, купленная на обочине за 150 рублей, тоже пошла хлопьями, но осталась текучей. Этот вывод, кстати, подтверждается опытом использования: «официальные» незамерзайки даже в несильные морозы становятся вязкими и плохо разбрызгиваются форсунками. Впрочем, вывод не универсален, и среди магазинных жидкостей есть весьма морозоустойчивые, но они, как правило, дороги.
Мы не проводили экспертиз, но причины парадокса известны: в основе легальных незамерзаек чаще всего изопропиловый спирт (это отмечено на этикетке), «обочинные» жидкости делаются с применением метилового спирта, оборот которого в России запрещен. Но этот спирт и дешевле, и лучше пахнет, а главное — его смеси более текучи при низких температурах.
Обобщать такой вывод нельзя, потому что торговцы «левой» жидкостью могут продать что угодно, но в целом опыт показывает, что их продукция по цене-качеству превосходит официальную.
Почему запрещен метиловый спирт? Он токсичен при употреблении внутрь и при вдыхании паров, но то же относится и к его конкуренту — изопропилу. Главное — метиловый спирт на вкус и запах не отличается от этилового, а в России, где иные граждане готовы пить всё, что пахнет водкой, это риск. Чтобы исключить отравления и выпуск ядовитого спиртного, оборот метанола в стране регламентирован, что сказывается и на производителях омывайки. Производство и продажа такой жидкости запрещены, а продавцам грозят реальные сроки. Поэтому крупные торговые сети и автомагазины предпочитают пусть менее эффективную и дорогую, но легальную жидкость на основе изопропила.
Вне зависимости от типа жидкости старайтесь не дышать ее парами: омывая стекло, включайте режим рециркуляции. Если жидкость разлилась или попала на руки, тщательно соберите ее, проветрите салон и вымойте руки.
Мы уже разбирали, с чем связана «метиловая» проблема в России. «Официальные» незамерзайки порой доводят людей до головной боли. А вот несколько советов, как выбирать незамерзающую жидкость.