Что продают новосибирцы: «Ауди» как у Локтя, «Гелик» за 25 миллионов и 140-й «Мерс», на котором ездил Давидыч

Интересная находка для любителей легендарного S-класса в 140-м кузове (он же «Мерин», он же «Слон», он же «Кабан», он же «Шестисотый»). 22-летний автомобиль с пробегом 294 тысячи километров предлагается за 2 990 000 рублей. Двигатель 6-литровый 394-сильный, автомат, задний привод. В восстановление автомобиля до идеального состояния вложены огромные деньги. «В состоянии нового. Чеки и заказ-наряды от дилера на сумму свыше 3 млн руб. Именно его тестил Давидыч, посмотрите, сами всё поймете. Без преувеличения можно сказать, что это один из лучших W140 в стране. Кто ищет хороший S600 без вложений — это именно тот случай», — пишет владелец.