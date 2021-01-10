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Что продают новосибирцы: «Ауди» как у Локтя, «Гелик» за 25 миллионов и 140-й «Мерс», на котором ездил Давидыч

Изучаем, какие авто выставили на продажу за новогодние дни

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Восстановленный Mercedes-Benz S-класс в <nobr class="_">140-м</nobr> кузове

Восстановленный Mercedes-Benz S-класс в 140-м кузове

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В Новосибирске выбрали автомобили недели

Что нового и интересного появилось на автомобильной вторичке Новосибирска? Давайте посмотрим объявления на Аuto.ru за последнюю неделю. В нашем сегодняшнем обзоре — «Гелендваген» за 25 миллионов рублей (примечательно, что он с пробегом), Audi A8 (на такой ездил мэр Локоть) и легендарный Mercedes-Benz S-класс в 140-м кузове в отличном состоянии (за приличные деньги, конечно же).

Mercedes-Benz G-класс AMG, 2020 год

«Гелендваген» с пробегом за 25 миллионов

«Гелендваген» с пробегом за 25 миллионов

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В нашем прошлом обзоре был представлен «Гелендваген» за 20 миллионов, а сегодня посмотрим на G-Класс аж за 25 000 000 рублей. Машина 2020 года выпуска, но с пробегом 3 тысячи километров — интересно, что заставило владельца продавать авто. Двигатель битурбо 4-литровый 585-сильный, автомат, полный привод, транспортный налог в год — 263 250 рублей. «Состояние нового, покрыт керамикой, оригинальный тюнинг Brabus», — пишет хозяин. По отчету «ПроАвто», в ПТС автомобиля один владелец, первичная регистрация 10 ноября 2020 года, ДТП и скруток пробега не зафиксировано.

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Audi A8, 2012 год

На такой же служебной Audi некоторое время ездил мэр Новосибирская Анатолий Локоть

На такой же служебной Audi некоторое время ездил мэр Новосибирская Анатолий Локоть

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Представительская Audi A8 в кузове D4 за 1 350 000 рублей, на такой же служебной Audi некоторое время ездил мэр Новосибирская Анатолий Локоть. Пробег у седана — 199 тысяч километров, двигатель 3-литровый 290-сильный, автомат, полный привод. «По технической части вложений не требует. ДВС, АКПП работают идеально, масло от замены до замены. По лакокрасочному покрытию все также отлично. Самая полная комплектация с панорамной крышей, есть всё, пневма, доводчики дверей, открывание багажника ногой, обдув и обогрев всех сидений и руля, потолок алькантара», — рассказывает владелец. Подробный отчет сообщает нам, что автомобиль побывал в 3 ДТП, имеется 6 расчетов ремонта на суммы от 10 до 300 тысяч рублей. В ПТС три владельца.

Mercedes-Benz S-класс W140, 1998 год

Восстановленный Mercedes-Benz S-класс в <nobr class="_">140-м</nobr> кузове

Восстановленный Mercedes-Benz S-класс в 140-м кузове

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Интересная находка для любителей легендарного S-класса в 140-м кузове (он же «Мерин», он же «Слон», он же «Кабан», он же «Шестисотый»). 22-летний автомобиль с пробегом 294 тысячи километров предлагается за 2 990 000 рублей. Двигатель 6-литровый 394-сильный, автомат, задний привод. В восстановление автомобиля до идеального состояния вложены огромные деньги. «В состоянии нового. Чеки и заказ-наряды от дилера на сумму свыше 3 млн руб. Именно его тестил Давидыч, посмотрите, сами всё поймете. Без преувеличения можно сказать, что это один из лучших W140 в стране. Кто ищет хороший S600 без вложений — это именно тот случай», — пишет владелец.

Ford Mustang, 2013 год

Ford Mustang 5-го поколения с пробегом 95 тысяч километров

Ford Mustang 5-го поколения с пробегом 95 тысяч километров

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Редкий в наших края американский Ford Mustang 5-го поколения с пробегом 95 тысяч километров за 1 600 000 рублей. Двигатель 3,7-литровый 309-сильный, автомат, задний привод. «Вторая машина в семье. Колеса разноширокие. Музыка доработана. Салон — ткань, не изношена т. к. под чехлом. В гонках не участвовала. Сигнализация с автозапуском, можно с телефона запускать», — сообщает продавец. По отчету, в ПТС у машины один владелец, ДТП и скруток пробега не зафиксировано.

УАЗ-31512, 1994 год

УАЗ 1994 года — уедет хоть куда

УАЗ 1994 года — уедет хоть куда

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И забавный 26-летний уазик за 40 000 рублей, владелец которого категорически не хочет торговаться. Пробег у машины 250 тысяч километров, двигатель 2,5-литровый 90-сильный, механика, полный привод. «Без торга вообще, не тратьте ни свое, ни мое время. Все разговоры о торге будут игнорироваться. На ходу, уедет хоть куда, вся электрика работает, всё моргает и светится, КПП и раздатка работают на ура, нужно только прокладочку поменять между ними. Мосты в норме, новые поворотные шрусы», — пишет хозяин. ПТС у машины утерян, но есть свидетельство о регистрации.

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Гелендвагенавто с пробегом
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