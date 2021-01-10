Что продают новосибирцы: «Ауди» как у Локтя, «Гелик» за 25 миллионов и 140-й «Мерс», на котором ездил Давидыч

В Новосибирске выбрали автомобили недели
Что нового и интересного появилось на автомобильной вторичке Новосибирска? Давайте посмотрим объявления на Аuto.ru за последнюю неделю. В нашем сегодняшнем обзоре — «Гелендваген» за 25 миллионов рублей (примечательно, что он с пробегом), Audi A8 (на такой ездил мэр Локоть) и легендарный Mercedes-Benz S-класс в 140-м кузове в отличном состоянии (за приличные деньги, конечно же).
Mercedes-Benz G-класс AMG, 2020 год
В нашем прошлом обзоре был представлен «Гелендваген» за 20 миллионов, а сегодня посмотрим на G-Класс аж за
Audi A8, 2012 год
Представительская Audi A8 в кузове D4 за
Mercedes-Benz S-класс W140, 1998 год
Интересная находка для любителей легендарного S-класса в 140-м кузове (он же «Мерин», он же «Слон», он же «Кабан», он же «Шестисотый»). 22-летний автомобиль с пробегом 294 тысячи километров предлагается за
Ford Mustang, 2013 год
Редкий в наших края американский Ford Mustang 5-го поколения с пробегом 95 тысяч километров за
УАЗ-31512, 1994 год
И забавный 26-летний уазик за