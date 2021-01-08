Долларовая лихорадка: как 2020 год переформатировал автомобильный рынок России

Автопроизводители привыкли к превратности российского рынка, но столь суматошного года у них, вероятно, не было никогда. Его последствия будут ощущаться еще долго, и о главных из них — в нашем материале.



Год как на качелях



Пандемия стала не возмутителем спокойствия, точнее — не первым. Еще в марте цены на нефть обвалились ниже нуля, и рубль устремился в очередное пике, после чего тревожные россияне кинулись скупать автомобили — тогда был установлен первый локальный рекорд продаж. А вот уже потом вмешалась пандемия, и наступил худший для автопрома апрель с начала века.