Долларовая лихорадка: как 2020 год переформатировал автомобильный рынок России

Автопроизводители привыкли к превратности российского рынка, но столь суматошного года у них, вероятно, не было никогда. Его последствия будут ощущаться еще долго, и о главных из них — в нашем материале.
Год как на качелях
Пандемия стала не возмутителем спокойствия, точнее — не первым. Еще в марте цены на нефть обвалились ниже нуля, и рубль устремился в очередное пике, после чего тревожные россияне кинулись скупать автомобили — тогда был установлен первый локальный рекорд продаж. А вот уже потом вмешалась пандемия, и наступил худший для автопрома апрель с начала века.
Настроение у всех было мрачное: дилеры прогнозировали затаривание складов до конца года и падение продаж на уровне 30–50%. Но год снова удивил нас, потому что к июлю-августу спрос превысил предложение, и дилеры столкнулись с дефицитом машин. Несколько месяцев подряд продажи были выше, чем в относительно спокойном 2019 году, а на итог упали в пределах 10%, что с учетом потерянного апреля можно считать впечатляющим результатом. Но все понимают — эти продажи перегреты негативными ожиданиями людей, которые спешили купить автомобиль «по старым ценам», поэтому от 2021 года высоких продаж не ждут.
Кстати, о ценах...
Они обновляли рекорды каждый месяц 2020 года. Их рост можно продемонстрировать на примере Lada Vesta, которая год назад стоила от 607 тысяч рублей, а теперь — от 677 тысяч (+11,5%). Hyundai Solaris 1,6 Comfort подорожал за год с 879 тысяч рублей до 941 тысячи (+7%). Skoda Octavia, сменив поколение, и вовсе добавила к цене некоторых комплектаций аж 200 тысяч рублей. В целом дорожали все модели, А стратегия «раньше купил — дешевле вышло» работала весь год.
Но даже сейчас цены не отыграли роста курсов валют, которые были главной причиной эскалации. Относительно доллара рубль за год обесценился без малого на 20%, а значит, ползучее удорожание машин продолжится и в 2021 году.
Кто ушел с рынка
В апреле казалось, что рынок ждет большая чистка: нечто подобное мы видели в 2015 году, когда из России внезапно ушли концерн GM (марки Chevrolet, Opel, Cadillac) и ряд брендов помельче.
Но «мора» не случилось, и в течение года с рынка вымывались лишь откровенно невостребованные у россиян модели: Renault Koleos, Jeep Cherokee, Mazda3, Volkswagen Arteon, Chevrolet Camaro. Из марок сломался только Datsun, прекративший выпуск автомобилей на мощностях АВТОВАЗа в декабре. Но потеря не слишком заметна: продавая перелицованную Lada Granta по завышенной цене, за 7 лет японский бренд так и не продвинулся дальше выпуска двух заимствованных моделей. Нишу Datsun без труда заполняет родственный АВТОВАЗ.
В конце года Honda объявила об уходе с российского автомобильного рынка, но только в 2022 году. В любом случае продажи у марки в 2020-м не превысили 1500 автомобилей, и она занимает лишь 33-е место в общем рейтинге.
Тренд на укрупнение
Усиливают влияние крупные игроки рынка, в числе которых альянс Renault — Nissan — АВТОВАЗ — Mitsubishi, корейский дуэт Hyundai и KIA, а также группа Volkswagen. На троих они уже сейчас контролируют 77% рынка, и за год эта доля только возросла.
При этом все три концерна как будто не замечают кризиса. АВТОВАЗ в ближайшие два года готовит пять новых моделей и два рестайлинга: это и освеженная Lada Niva, и «Гранта» на новой платформе, и кроссовер с вызывающим дизайном.
Компания Hyundai тем временем купила питерский завод GM: тот самый, что американский концерн бросил после внезапного ухода в 2015 году. В следующем году Hyundai выкатит на рынок сразу несколько новинок, в числе которых новые кроссоверы Santa Fe и Tucson.
Не спит и концерн Volkswagen, осенью запустивший выпуск новой Skoda Octavia и обновленного Volkswagen Tiguan, а до этого обновивший Rapid и Polo.
В общем, кризис идет по привычному сценарию: богатые богатеют, бедные беднеют.
Выбора нет
Еще одно последствие тяжелого года: сокращение ассортимента машин и их видового разнообразия. Тенденция началась еще в 2015 году, а теперь набрала силу, потому что нишевые модели наиболее уязвимы к рыночным проблемам. В России почти не осталось ситикаров А-класса, обеднел выбор седанов среднего класса, почти исчезли минивэны, пикапы превращаются в роскошь, а о изысках вроде горячих хетчей мы уже и забыли. Российский авторынок стянулся к трем большим категориям: «народные» машины от Lada Granta до Hyundai Solaris, ниша кроссоверов для людей среднего класса и премиум-сегмент для элит всех калибров.
Китайцы наступают
Пандемия началась с Китая, и страна первой закрыла производства: казалось, год окончательно добьет чайнакары в России. На деле же вышло наоборот, и на фоне падающего рынка именно китайские марки показали максимальный рост. Так, Haval прибавил в полтора раза и вошел в топ-15 самых популярных брендов, не имея при этом дешевых и массовых моделей. Geely и Chery увеличили продажи на 70% каждая, а Changan вырос почти втрое.
Откуда вдруг у россиян такая любовь к чайнакарам? Они прибавляют в качестве, активно выводят на рынок новые модели и держат ценовой зазор до именитых конкурентов. В условиях, когда «нормальные» машины резко подорожали или их просто нет в наличии, китайцы услужливо подставляют плечо. Возможно, этот год станет переломным, и в 20-х годах марки из Поднебесной займут примерно ту же нишу, что двадцать лет назад занимали корейцы.
В России тем временем развиваются сервисы подписки на автомобиль, и мы посчитали, выгодно ли это.
Подыскивая дешевый вариант, не нарвитесь на автосалоны серых дилеров, которые рекламируют низкие цены, а затем вынуждают покупать автомобиль по заоблачным прайсам. Мы уже рассказывали о технологии их работы.