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Новый Duster, «русский "Прадо"» и радикальная «Нива»: изучаем автомобильные новинки 2021 года

Наступивший год будет богат на премьеры в массовом сегменте

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Новые «Дастеры» появились в Европе давненько под маркой Dacia, но теперь добрались и до нас, правда, в измененном виде (фото ниже)

Новые «Дастеры» появились в Европе давненько под маркой Dacia, но теперь добрались и до нас, правда, в измененном виде (фото ниже)

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Прошлый год оказался для авторынка тяжелым, что, вероятно, сказалось и на количестве автопремьер. Бросается в глаза, что почти половина новинок непремиального сегмента так или иначе связана с российским автопромом — пока иностранцы осторожничают, местные заводы идут в наступление. Мы собрали для вас главные автопремьеры 2021 года.

Модель Niva сначала сменила бренд с Chevrolet на Lada, а теперь и внешность

Модель Niva сначала сменила бренд с Chevrolet на Lada, а теперь и внешность

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Главным ньюсмейкером 2021 года рискует стать АВТОВАЗ на пару с партнерской компанией Renault, которые готовят сразу несколько важных дебютов. В 2021 году начинаются продажи Lada Niva Travel — рестайлинговой версии автомобиля, который в течение 18 лет был известен как Chevrolet Niva. Технических революций не ожидается, но дизайн передней части изменили до неузнаваемости. В первом пресс-релизе АВТОВАЗ умолчал о силовом агрегате, но по всем признакам под капотом останется тот же 1,7-литровый бензиновый мотор, который из-за низкой тяговитости считается одним из главных минусов модели.

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Сзади Niva изменилась не так сильно

Сзади Niva изменилась не так сильно

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На подходе и новая Lada 4x4, прототип которой был показан два года назад. Тогда сроком выхода серийной модели называли 2021 год, но пока АВТОВАЗ не конкретизирует дату. Сменщица модели 4х4 перестанет быть полноценным внедорожником, поскольку в ее основу ляжет платформа CMF-B-LS, на которую АВТОВАЗ переводит большинство своих моделей, включая и Lada Granta.

Прототип 2018 года — намек на будущий полноприводник АВТОВАЗа

Прототип 2018 года — намек на будущий полноприводник АВТОВАЗа

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Из более приземленных моделей — обновленная Lada Largus, которая наконец получила дизайн в корпоративном стиле с X-образной решеткой радиатора. Обновился и интерьер, что важно именно для «Ларгуса»: из всех моделей на платформе В0 он сохранил больше всего черт от моделей первого поколения (скажем, кнопки стеклоподъемников на центральном тоннеле). Не исключено, что в следующем году мы увидим и рестайлинговую Lada Vesta — с момента выхода модели на рынок прошло уже более пяти лет.

Это первый серьезный рестайлинг Lada Largus за почти девять лет жизни

Это первый серьезный рестайлинг Lada Largus за почти девять лет жизни

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Главным событием для партнерского бренда Renault станет выход Duster второго поколения, хотя новинкой его можно назвать лишь условно — в Европе модель продается уже года три. Кстати, российский Renault Duster отличается по дизайну от Dacia Duster и ближе к бразильской версии автомобиля.

Российская версия Renault Duster напоминает вариант для Бразилии, который вышел чуть раньше

Российская версия Renault Duster напоминает вариант для Бразилии, который вышел чуть раньше

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Сравните с европейской Dacia Duster — ее внешность менее игрива

Сравните с европейской Dacia Duster — ее внешность менее игрива

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Дизайн новинки создает впечатление, что речь идет о рестайлинге, например, почти неизменной выглядит центральная часть машины. Однако Renault позиционирует новинку как следующее поколение Duster, хотя в ее основе — та же платформа. Автомобиль стал чуть крупнее, длина выросла на 26 мм, но объем багажника при этом сократился.

В интерьере нового Duster нет следов бюджетности, но мы уже привыкли к похожему оформлению на других моделях Renault

В интерьере нового Duster нет следов бюджетности, но мы уже привыкли к похожему оформлению на других моделях Renault

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«Дастер» получит полностью новый интерьер, выполненный, вероятно, в стиле европейских моделей. Изменится и линейка моторов, например, место 2-литрового атмосферника займет 1,3-литровый 150-сильный турбомотор, знакомый по модели Arkana. Особенной революции новый «Дастер» не совершит, в том числе потому, что у Renault уже есть схожая модель с улучшенным набором потребительских свойств — Kaptur. Тем не менее многие считают именно Duster самой честной моделью семейства, и новинка наверняка всколыхнет интерес к кроссоверу.

На виде сзади заметно, что модель сохранила основные черты предка

На виде сзади заметно, что модель сохранила основные черты предка

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Ожидаем и презентацию внедорожника УАЗ, прозванного в народе «русским "Прадо"» — первой новинки компании с 2005 года, когда вышел «Патриот». Несколько лет назад ходили разговоры о радикальной модели с несущим кузовом, но теперь концепция стала консервативнее: автомобиль сохранит рамную конструкцию и часть деталей, унифицированных с «Патриотом» и другими моделями (двери, фрагменты рамы, блок двигателя). Тем не менее переработке подверглась каждая часть автомобиля, поэтому вполне уместно говорить о новой модели. Какой она будет, мы увидим в 2021 году — руководство УАЗ называло этот срок крайним для ее дебюта.

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Растиражированный несколько лет назад дизайн нового кроссовера УАЗ-3170 пока отложен на полку: УАЗ сосредоточился на проекте внедорожника, во многом похожего на Patriot&nbsp;

Растиражированный несколько лет назад дизайн нового кроссовера УАЗ-3170 пока отложен на полку: УАЗ сосредоточился на проекте внедорожника, во многом похожего на Patriot 

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В 2021 году стартуют продажи обновленного Volkswagen Tiguan калужской сборки, получивший светодиодные фары от нового «Гольфа», посвежевшую внешность и обновленный интерьер, в котором доминируют цифровые технологии: например, управление трехзонным климат-контролем (он есть в базе) доверено сенсорному экрану. Мы уже пробовали подобную систему на новой SKODA Octavia — решение на любителя.

Обновленный Volkswagen Tiguan получил игривый разрез «глаз»

Обновленный Volkswagen Tiguan получил игривый разрез «глаз»

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Стоимость нового Tiguan начинает от 1,75 миллиона рублей за хорошо оснащенную версию Respect, но со 125-сильным мотором 1.4 TSI, безальтернативным передним приводом и механической коробкой. Шестиступенчатый робот появляется в паре с 150-сильным мотором и стоит на 110 тысяч дороже. А вот полноприводные машины идут только с двигателями 2.0 TSI (180 или 220 л. с.) и стоят минимум 2,34 миллиона. Версии с мотором 1.4 TSI и полным приводом ожидаются позже.

Интерьер&nbsp;Volkswagen Tiguan

Интерьер Volkswagen Tiguan

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В 2021 году расширится линейка моторов новой SKODA Octavia: если сейчас модель доступна только со средним двигателем 1.4 TSI в паре с восьмиступенчатым автоматом, то скоро к ней добавится базовый мотор 1.6 MPI c механикой или шестиступенчатым автоматом, а также 190-сильный турбодвигатель 2.0 TSI — для него сохранили семиступенчатый робот DSG.

Новая SKODA Octavia в 2021-м получит расширенную линейку моторов

Новая SKODA Octavia в 2021-м получит расширенную линейку моторов

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Mazda выводит на рынок модель CX-30, которая сменяет в модельном ряду «трешку» последнего поколения — она продавалась в России недолго и особого успеха не снискала. Модели близки технически, но концепция кроссовера сулит больше перспектив. Несмотря на унификацию с легковушкой и полузависимую заднюю подвеску, CX-30 предлагается и в полноприводной версии, правда, по цене без малого 2 миллиона рублей. В остальном прайс-лист стартует от 1,62 миллиона рублей за версию с механикой и от 1,869 миллиона рублей за лучше оснащенный вариант с автоматом.

Mazda CX-30 чуть крупнее модели CX-3, которая на российском рынке не представлена

Mazda CX-30 чуть крупнее модели CX-3, которая на российском рынке не представлена

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Интерьер очень похож на салон Mazda3

Интерьер очень похож на салон Mazda3

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Несколько новинок выкатит корейская компания Hyundai. В начале года на рынок выйдет Hyundai Palisade, а за ним — новый Santa Fe, переехавший на ту же платформу, что и седаны KIA K5 и Hyundai Sonata последних поколений. Технически Santa Fe близок к дебютировавшему недавно KIA Sorento четвертого поколения. Автомобиль стал просторнее и получил салон с новой архитектурой (например, селектора автомата больше нет — только кнопочный пульт), а панель приборов — только цифровая. Моторная линейка, скорее всего, будет повторять таковую у KIA Sorento: бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра (180 л. с.) в паре с шестиступенчатым автоматом или 2,2-литровый дизель (199 л. с.) и восьмиступенчатый робот.

Новый Santa Fe выглядит импозантно, если не сказать устрашающе

Новый Santa Fe выглядит импозантно, если не сказать устрашающе

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Полностью переосмыслен интерьер

Полностью переосмыслен интерьер

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Еще более экстремально смотрится новый Hyundai Tucson, сменивший не только платформу, но и стилистику: он сделан по мотивам концепт-кара Vision T. Интересно, что Hyundai планирует заполнить им сразу две рыночные ниши, предлагая модель в укороченной версии (длина — 4,5 метра) или удлиненной (4,63 метра). В любом случае обе версии превосходят нынешний Tuscon по габаритам, чтобы новинка могла бороться с конкурентами вплоть до Nissan X-Trail. Доступны как версии с передним, так и полным приводом, но о наборе моторов для России сообщат позже. На остальных рынках основным является 1,6-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 150 л. с. Кстати, весной ожидается и дебют родственной модели — нового KIA Sportage.

Hyundai Tucson получился не таким экстремальным, как предшествовавший ему концепт, но по меркам Hyundai выглядит весьма дерзко

Hyundai Tucson получился не таким экстремальным, как предшествовавший ему концепт, но по меркам Hyundai выглядит весьма дерзко

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Под стать и интерьер с непривычно отвесной передней панелью

Под стать и интерьер с непривычно отвесной передней панелью

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Не исключено, что в течение года на рынок выйдет и обновленный Hyundai Creta с внешностью в стиле старших моделей.

Новый Hyundai Creta обещали в 2021 году, но ясности с датой дебюта нет

Новый Hyundai Creta обещали в 2021 году, но ясности с датой дебюта нет

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Интерьер Hyundai Creta II

Интерьер Hyundai Creta II

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В 2021 году KIA вернет на российский рынок минивэн Carnival, который исчезал на добрые десять лет — мы помним еще модель предпредыдущего поколения. Новый Carnival играет в другой лиге хотя бы потому, что это — одна из самых крупных моделей на российском рынке (длина — 5155 мм), а теперь еще и с оттенком премиальности. Например, основным для него является 249-сильный бензиновый V6, альтернатива — 199-сильный дизель. В 2021-м появится и другой корейский минивэн — рестайлинговый Hyundai H-1.

KIA Carnival явно метит в нишу полупремиальных чиновничьих минивэнов, купленных за бюджетные деньги: богатая комплектация, огромный салон, мощные двигатели и скромный бренд. Идеально

KIA Carnival явно метит в нишу полупремиальных чиновничьих минивэнов, купленных за бюджетные деньги: богатая комплектация, огромный салон, мощные двигатели и скромный бренд. Идеально

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Интерьер KIA Carnival

Интерьер KIA Carnival

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В 2021 году обновляется и модельный ряд Mitsubishi: начнется всё с выхода радикально нового Outlander, который переехал на платформу альянсa Renault-Nissan, к которому Mitsubishi присоединилась. Технически «Аут» будет близок к Nissan X-Trail. Изменится и позиционирование: если долгое время Outlander занимал нишу автомобиля большого, способного, но простоватого, то теперь ему доберут солидности, чтобы конкурировать, например, с корейскими кроссоверами.

Mitsubishi Outlander сменит и платформу, и позиционирование. Пока компания показала лишь тизер модели, но в интернете уже полно шпионских снимков

Mitsubishi Outlander сменит и платформу, и позиционирование. Пока компания показала лишь тизер модели, но в интернете уже полно шпионских снимков

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Кроме того, Mitsubishi выведет на рынок обновлённый Pajero Sport и переосмысленный Eclipse Cross — сохранив платформу, последний стал на 140 мм длиннее.

Mitsubishi Eclipse Cross хорошо скрывает ощутимую прибавку в длине

Mitsubishi Eclipse Cross хорошо скрывает ощутимую прибавку в длине

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Целую россыпь новинок представят китайские производители, например, ожидается расширение модельной гаммы Cheryexeed — суббренда Chery с претензией на премиальность. Во второй половине года дебютирует среднеразмерный кроссовер LX (конкурент KIA Sportage и компании), а также VX с длиной кузова без малого пять метров.

Cheryexeed LX — еще одна попытка китайцев сыграть на поле, где властвуют корейцы и японцы

Cheryexeed LX — еще одна попытка китайцев сыграть на поле, где властвуют корейцы и японцы

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Cheryexeed VX огромен — почти 5 метров

Cheryexeed VX огромен — почти 5 метров

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В 2020 году непрерывно росли цены на автомобили: ожидается, что эта тенденция продолжится и в 2021-м.

Подыскивая дешевый вариант, не нарвитесь на автосалоны серых дилеров, которые рекламируют низкие цены, а затем вынуждают покупать автомобиль по заоблачным прайсам. Мы уже рассказывали о технологии их работы.

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