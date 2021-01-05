Новый Duster, «русский "Прадо"» и радикальная «Нива»: изучаем автомобильные новинки 2021 года

Несколько новинок выкатит корейская компания Hyundai. В начале года на рынок выйдет Hyundai Palisade, а за ним — новый Santa Fe, переехавший на ту же платформу, что и седаны KIA K5 и Hyundai Sonata последних поколений. Технически Santa Fe близок к дебютировавшему недавно KIA Sorento четвертого поколения. Автомобиль стал просторнее и получил салон с новой архитектурой (например, селектора автомата больше нет — только кнопочный пульт), а панель приборов — только цифровая. Моторная линейка, скорее всего, будет повторять таковую у KIA Sorento: бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра ( 180 л. с. ) в паре с шестиступенчатым автоматом или 2,2-литровый дизель ( 199 л. с. ) и восьмиступенчатый робот.