Новый Duster, «русский "Прадо"» и радикальная «Нива»: изучаем автомобильные новинки 2021 года

Прошлый год оказался для авторынка тяжелым, что, вероятно, сказалось и на количестве автопремьер. Бросается в глаза, что почти половина новинок непремиального сегмента так или иначе связана с российским автопромом — пока иностранцы осторожничают, местные заводы идут в наступление. Мы собрали для вас главные автопремьеры
Главным ньюсмейкером
На подходе и новая Lada 4x4, прототип которой был показан два года назад. Тогда сроком выхода серийной модели называли
Из более приземленных моделей — обновленная Lada Largus, которая наконец получила дизайн в корпоративном стиле с X-образной решеткой радиатора. Обновился и интерьер, что важно именно для «Ларгуса»: из всех моделей на платформе В0 он сохранил больше всего черт от моделей первого поколения (скажем, кнопки стеклоподъемников на центральном тоннеле). Не исключено, что в следующем году мы увидим и рестайлинговую Lada Vesta — с момента выхода модели на рынок прошло уже более пяти лет.
Главным событием для партнерского бренда Renault станет выход Duster второго поколения, хотя новинкой его можно назвать лишь условно — в Европе модель продается уже года три. Кстати, российский Renault Duster отличается по дизайну от Dacia Duster и ближе к бразильской версии автомобиля.
Дизайн новинки создает впечатление, что речь идет о рестайлинге, например, почти неизменной выглядит центральная часть машины. Однако Renault позиционирует новинку как следующее поколение Duster, хотя в ее основе — та же платформа. Автомобиль стал чуть крупнее, длина выросла на
«Дастер» получит полностью новый интерьер, выполненный, вероятно, в стиле европейских моделей. Изменится и линейка моторов, например, место 2-литрового атмосферника займет 1,3-литровый 150-сильный турбомотор, знакомый по модели Arkana. Особенной революции новый «Дастер» не совершит, в том числе потому, что у Renault уже есть схожая модель с улучшенным набором потребительских свойств — Kaptur. Тем не менее многие считают именно Duster самой честной моделью семейства, и новинка наверняка всколыхнет интерес к кроссоверу.
Ожидаем и презентацию внедорожника УАЗ, прозванного в народе «русским "Прадо"» — первой новинки компании с
В 2021 году стартуют продажи обновленного Volkswagen Tiguan калужской сборки, получивший светодиодные фары от нового «Гольфа», посвежевшую внешность и обновленный интерьер, в котором доминируют цифровые технологии: например, управление трехзонным климат-контролем (он есть в базе) доверено сенсорному экрану. Мы уже пробовали подобную систему на новой SKODA Octavia — решение на любителя.
Стоимость нового Tiguan начинает от
В 2021 году расширится линейка моторов новой SKODA Octavia: если сейчас модель доступна только со средним двигателем
Mazda выводит на рынок модель CX-30, которая сменяет в модельном ряду «трешку» последнего поколения — она продавалась в России недолго и особого успеха не снискала. Модели близки технически, но концепция кроссовера сулит больше перспектив. Несмотря на унификацию с легковушкой и полузависимую заднюю подвеску, CX-30 предлагается и в полноприводной версии, правда, по цене без малого
Несколько новинок выкатит корейская компания Hyundai. В начале года на рынок выйдет Hyundai Palisade, а за ним — новый Santa Fe, переехавший на ту же платформу, что и седаны KIA K5 и Hyundai Sonata последних поколений. Технически Santa Fe близок к дебютировавшему недавно KIA Sorento четвертого поколения. Автомобиль стал просторнее и получил салон с новой архитектурой (например, селектора автомата больше нет — только кнопочный пульт), а панель приборов — только цифровая. Моторная линейка, скорее всего, будет повторять таковую у KIA Sorento: бензиновый атмосферник объемом
Еще более экстремально смотрится новый Hyundai Tucson, сменивший не только платформу, но и стилистику: он сделан по мотивам концепт-кара Vision T. Интересно, что Hyundai планирует заполнить им сразу две рыночные ниши, предлагая модель в укороченной версии (длина —
Не исключено, что в течение года на рынок выйдет и обновленный Hyundai Creta с внешностью в стиле старших моделей.
В 2021 году KIA вернет на российский рынок минивэн Carnival, который исчезал на добрые десять лет — мы помним еще модель предпредыдущего поколения. Новый Carnival играет в другой лиге хотя бы потому, что это — одна из самых крупных моделей на российском рынке (длина —
В 2021 году обновляется и модельный ряд Mitsubishi: начнется всё с выхода радикально нового Outlander, который переехал на платформу альянсa Renault-Nissan, к которому Mitsubishi присоединилась. Технически «Аут» будет близок к Nissan X-Trail. Изменится и позиционирование: если долгое время Outlander занимал нишу автомобиля большого, способного, но простоватого, то теперь ему доберут солидности, чтобы конкурировать, например, с корейскими кроссоверами.
Кроме того, Mitsubishi выведет на рынок обновлённый Pajero Sport и переосмысленный Eclipse Cross — сохранив платформу, последний стал на
Целую россыпь новинок представят китайские производители, например, ожидается расширение модельной гаммы Cheryexeed — суббренда Chery с претензией на премиальность. Во второй половине года дебютирует среднеразмерный кроссовер LX (конкурент KIA Sportage и компании), а также VX с длиной кузова без малого пять метров.
В 2020 году непрерывно росли цены на автомобили: ожидается, что эта тенденция продолжится и в 2021-м.
Подыскивая дешевый вариант, не нарвитесь на автосалоны серых дилеров, которые рекламируют низкие цены, а затем вынуждают покупать автомобиль по заоблачным прайсам. Мы уже рассказывали о технологии их работы.