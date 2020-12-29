Автообъявления недели: навороченный «Лексус» с холодильником и машина, которую погрызли бобры

Этот «Гелендваген» годится предыдущему в отцы, но выглядит отлично. Его цена 1 549 000 рублей, пробег 265 тысяч километров. Судя по описанию и фото, 19-летний автомобиль сохранился в неплохом состоянии. 5-литровый 296-сильный двигатель, автомат, полный привод.

— Давно ищете живой «Гелик» в родной краске без ржавчины? Поздравляю! Вы его нашли. Безупречное внешнее состояние, вообще без ржавчины. По технике всё ОТС. Все блокировки работают, вибраций никаких нет ни на какой скорости. ДВС масло не жрет вообще, совсем. Машина обслуживалась как положено, денег не жалели, — пишет владелец.

По отчету «ПроАвто» за машиной числятся два ДТП, есть одна коррекция пробега — с 225 до 220 тысяч километров. В ПТС 13 записей, но часть из них — перерегистрации со сроком владения 1–5 дней.

Mercedes-Benz S-класса, 2015 год

