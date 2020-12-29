Автообъявления недели: навороченный «Лексус» с холодильником и машина, которую погрызли бобры

В Новосибирске выбрали топ-5 автомобилей недели
Вновь изучаем автомобильный рынок в Новосибирске — что интересного и удивительного появилось в объявлениях на Аuto.ru за последние 7 дней. Это дорогущий «Гелендваген» за 20 миллионов рублей, Mercedes-Benz S-класса с небольшим пробегом за 5 лет и 33-летняя «японка», пострадавшая от зубастых бобров.
Mercedes-Benz G-класса, 2020 год
Самый дорогой автомобиль в нашей подборке — целых 20 499 000 рублей. Новенький «Гелендваген» AMG 63 2020 года выпуска с 4-литровым битурбированным 585-сильным двигателем V8, автоматом и полным приводом, разумеется. Белый красавец на низкопрофильной резине, с красным кожаным салоном и красными суппортами. Ради такого можно взять и ипотеку на миллиард лет. Не забываем про транспортный налог на такое авто — 263 250 рублей в год.
Mercedes-Benz G-класса, 2001 год
Этот «Гелендваген» годится предыдущему в отцы, но выглядит отлично. Его цена 1 549 000 рублей, пробег 265 тысяч километров. Судя по описанию и фото, 19-летний автомобиль сохранился в неплохом состоянии. 5-литровый 296-сильный двигатель, автомат, полный привод.
— Давно ищете живой «Гелик» в родной краске без ржавчины? Поздравляю! Вы его нашли. Безупречное внешнее состояние, вообще без ржавчины. По технике всё ОТС. Все блокировки работают, вибраций никаких нет ни на какой скорости. ДВС масло не жрет вообще, совсем. Машина обслуживалась как положено, денег не жалели, — пишет владелец.
По отчету «ПроАвто» за машиной числятся два ДТП, есть одна коррекция пробега — с 225 до 220 тысяч километров. В ПТС 13 записей, но часть из них — перерегистрации со сроком владения 1–5 дней.
Mercedes-Benz S-класса, 2015 год
Еще один «Мерседес» примечателен тем, что за 5 лет наездил всего 27 тысяч километров. За слегка постаревший S-класс просят 3 999 000 рублей (для сравнения: новый S-класс уходит далеко за 10 миллионов). 3-литровый 333-сильный двигатель, полный привод, автомат, черный кожаный салон.
— Автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии. Салон в черном исполнении не требует ремонта или химчистки. Кузов в заводском окрасе. Оригинальный ПТС, один собственник, — уточняется в объявлении.
Согласно подробному отчету, владелец у машины действительно один, ДТП и скруток пробега не зафиксировано.
Lexus LX, 2017 год
Оснащению этого «Лексуса» за 5 650 000 рублей могут позавидовать даже премиальные немецкие авто. Чего тут только нет: бронепленка, проекция на лобовое стекло, люк, четырехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод рулевой колонки, вентиляция сидений, камера кругового обзора, розетка на 220 вольт и, конечно, самая важная вещь в автомобиле — холодильник. Пробег 97 тысяч километров, 5,7-литровый 367-сильный двигатель, автомат, полный привод.
— Цена самая лучшая на сегодняшний день. ПТС оригинал, 1000% юридической чистоты. Пробег не скручен. Цвет синий металлик, вживую на солнце очень красивый. Отличное состояние, любые проверки, — сообщает продавец.
По отчету внедорожник пережил одно ДТП с повреждением задней двери, заднего крыла и заднего бампера. Скруток пробега не обнаружено, в ПТС 2 владельца.
Honda Accord, 1987 год
И немного забавного — 33-летний «Аккорд» за 70 000 рублей с пробегом 235 тысяч километров. 1,8-литровый 130-сильный мотор, автомат, передний привод, правый руль. Всё бы ничего, машина даже на ходу, правда, вот её маленько погрызли животные.
— Продам «Аккорда» в хорошем состоянии, на ходу. Двигатель не дымит не троит, не гнилая (пороги мальца погрызли бобры). В одних руках 6 лет. Недавно было небольшое ДТП, где купить фару, покажу, материалы для покраски отдам в подарок, — рассказывает хозяин.
Отчет сообщает нам, что у машины были 4 владельца, ДТП и скруток пробега не зафиксировано.