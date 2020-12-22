Автомобили недели. «Прадик» — мини-танк, «Кайен» за 350 тысяч рублей и 20-летняя «Тойота» в редком состоянии

Продолжаем исследовать вторичный рынок автомобилей и смотрим, чего интересного и забавного выставили новосибирцы на продажу за последнюю неделю. Сегодня у нас коротыш Land Cruiser Prado, кардинально дешевый Porsche Cayenne и старенькая Toyota Vista, которая была в одних руках целое десятилетие.
Toyota Land Cruiser Prado, 2010 год
Редкий «Прадик» в трехдверном исполнении предлагается за
Porsche Cayenne, 2003 год
Porsche Cayenne за 350 000 рублей? Да, и такое бывает. 17-летний кроссовер предлагается с пробегом
Toyota Vista, 1999 год
Не хотите тратить
Lincoln Aviator, 2020 год
Редкий в наших краях огромный американский Lincoln Aviator. Пробег у авто —
Nissan Cefiro, 1999 год
Ну и немного забавного, седан Nissan Cefiro с веселым продавцом. Машина выставлена за