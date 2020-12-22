Автомобили недели. «Прадик» — мини-танк, «Кайен» за 350 тысяч рублей и 20-летняя «Тойота» в редком состоянии

Не хотите тратить 300 тысяч впустую, потратьте их на хорошо сохранившуюся «японку». Эта «Тойота» с пробегом 270 тысяч километров предлагается за 310 000 рублей , двигатель 2-литровый 145-сильный, передний привод, автомат. «Машина в семье 10 лет , машина в достойном состоянии, без вложений, как на фото, хозяйка женщина. Машина проехала за 10 лет в наших руках 70 тысяч километров, хранилась в гараже, в морозы не ездила», — сообщается в объявлении. По отчету 5 владельцев , было одно ДТП с повреждением заднего крыла, пробег не скручивался.