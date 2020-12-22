24 декабря четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 75.46
eur 91.98
Тема дняГород завалило снегом. Люди едут на лыжах

Все новости

Все новости

Автомобили недели. «Прадик» — мини-танк, «Кайен» за 350 тысяч рублей и 20-летняя «Тойота» в редком состоянии

Смотрим, что нового появилось на вторичном рынке Новосибирска за последнюю неделю

13 147
78Обсудить

Поделиться

Porsche Cayenne всего за 350 тысяч рублей

Porsche Cayenne всего за 350 тысяч рублей

Поделиться

Продолжаем исследовать вторичный рынок автомобилей и смотрим, чего интересного и забавного выставили новосибирцы на продажу за последнюю неделю. Сегодня у нас коротыш Land Cruiser Prado, кардинально дешевый Porsche Cayenne и старенькая Toyota Vista, которая была в одних руках целое десятилетие.

Toyota Land Cruiser Prado, 2010 год

Toyota Land Cruiser Prado 2010 года в трехдверном исполнении<br>

Toyota Land Cruiser Prado 2010 года в трехдверном исполнении

Поделиться

Редкий «Прадик» в трехдверном исполнении предлагается за 1 959 000 рублей. Пробег у внедорожника — 150 тысяч километров, двигатель дизельный 3-литровый 173-сильный, полный привод, автомат. «Продам мини-танк, быстрый, маневренный, экономичный авто с высокой посадкой, с возможностью запарковаться практически на любом свободном пятачке и не бояться поребриков, грязи и сугробов. Идеальное авто для большого города. Второго такого нет», — нахваливает продавец. ПТС у машины оригинал, один владелец.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Porsche Cayenne, 2003 год

Porsche Cayenne всего за 350 тысяч рублей

Porsche Cayenne всего за 350 тысяч рублей

Поделиться

Porsche Cayenne за 350 000 рублей? Да, и такое бывает. 17-летний кроссовер предлагается с пробегом 111 тысяч километров, двигатель 4,5-литровый 450-сильный, полный привод, автомат. Внешне машина выглядит неплохо, но есть проблемы. «На ходу. Движок под ремонт, пропуски по цилиндрам. Доедет хоть куда. По кузову целый, без шпаклевки. Пневма держит, салон в отличном состоянии», — рассказывает хозяин. Согласно отчету «ПроАвто» у машины было 6 владельцев, зарегистрированы 3 ДТП, есть крупный расчет ремонта на 800 000 рублей. Пробег в 2016 году достигал 230 тысяч километров.

Toyota Vista, 1999 год

Хорошо сохранившаяся&nbsp;Toyota Vista

Хорошо сохранившаяся Toyota Vista

Поделиться

Не хотите тратить 300 тысяч впустую, потратьте их на хорошо сохранившуюся «японку». Эта «Тойота» с пробегом 270 тысяч километров предлагается за 310 000 рублей, двигатель 2-литровый 145-сильный, передний привод, автомат. «Машина в семье 10 лет, машина в достойном состоянии, без вложений, как на фото, хозяйка женщина. Машина проехала за 10 лет в наших руках 70 тысяч километров, хранилась в гараже, в морозы не ездила», — сообщается в объявлении. По отчету 5 владельцев, было одно ДТП с повреждением заднего крыла, пробег не скручивался.

Lincoln Aviator, 2020 год

Редкий американский&nbsp;Lincoln Aviator с пробегом <nobr class="_">2 тысячи</nobr> километров

Редкий американский Lincoln Aviator с пробегом 2 тысячи километров

Поделиться

Редкий в наших краях огромный американский Lincoln Aviator. Пробег у авто — 2 тысячи километров, гибридная силовая установка общей мощностью 494 л. с., полный привод, автомат. Цена — 9 999 999 рублей. «Состояние нового автомобиля, ПТС — оригинал, один собственник, максимальная комплектация, PHEV — подключаемый гибридный электромобиль», — уточняет продавец. Интересно всё же, почему на машине немного поездили и выставили на продажу. По отчету первая запись в ПТС датируется 3 сентября — это была регистрация на физическое лицо.

Nissan Cefiro, 1999 год

Nissan Cefiro, который «едет как надо» и в котором «всё светится и горит»

Nissan Cefiro, который «едет как надо» и в котором «всё светится и горит»

Поделиться

Ну и немного забавного, седан Nissan Cefiro с веселым продавцом. Машина выставлена за 185 000 рублей, пробег у нее 400 тысяч километров, двигатель 2-литровый 160-сильный, передний привод, автомат. «Продам бодрого «Цефирика», едет как надо. Салон просторный, много кармашков, бардачков, всё светится и горит. Ручник не работает, нужно натянуть тросик — да он тут и не нужен, в принципе. По расходу очень радует, 10–12 л на 100 км, смотря как ездить, для «Цыфиры» это очень хороший расход топлива», — рассказывает хозяин. В истории хранится одно ДТП с повреждением переднего крыла и двери. Скруток пробега нет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ToyotaАвто с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...