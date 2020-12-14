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Группа разбора: как «назначают» виновника ДТП, если разметка исчезла под снегом

Оба автомобилиста перестраивались, но крайним стал один. И не самый очевидный

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Даже если разметки не видно, от водителей требуют соблюдения полос для движения

Даже если разметки не видно, от водителей требуют соблюдения полос для движения

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Эта авария произошла в Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской в день после снегопада, когда вместо разметки на дорогах — снежные полосы да колеи. Кто, по-вашему, больше виноват: водитель темного Nissan Qashqai или красного Chevrolet Aveo?

Оба автомобиля изначально стояли в левой полосе за машиной, поворачивающей налево. Qashqai, двигаясь прямо, попытался обогнуть его, сместившись чуть правее. Aveo маневрировал размашисто: он сначала перестроился в среднюю полосу, а затем попытался вернуться в левую.

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СЮЖЕТ

Группа разбора

Если судить ДТП чисто по-человечески, более безрассудным кажется маневр Aveo: имея перед собой пустую дорогу, он резко сместился влево, хотя не мог не видеть движущийся бок о бок Qashqai. Но инспекторы ГИБДД при разборе таких ДТП обращают внимание на другие факторы.

По словам владельца Qashqai Сергея, приехавшие на место сотрудники ДПС отказались принимать во внимание запись с камер и посчитали его виновным.

— Свое решение они обосновали тем, что мой автомобиль якобы находился в 30–40 см вне моей полосы движения, — рассказывает Сергей. — А схему предоставили только через час после того, как автомобили убрали с дороги.

Автоюрист Лев Воропаев говорит, что подобное отношение сотрудников ГИБДД в целом типично и что в этом случае нужно было отражать свое несогласие со схемой прямо на ней. Схема — один из ключевых документов при разборе подобных аварий. И главный вопрос даже не то, кто и насколько резко маневрировал, а точное место удара.

— Если по схеме получается, что удар был на средней полосе, где двигался Chevrolet Aveo, то с большой вероятностью виновным признают водителя Nissan Qashqai, — объясняет Лев Воропаев.

Но ведь разметки не видно в принципе (по крайней мере, на видеозаписи). Можно ли в данном случае говорить о перестроении, если границы полос «не читаются»?

— Невидимость разметки не означает, что на дороге исчезают полосы для движения, потому что есть пункт 9.1 ПДД: в случае невидимости или отсутствия разметки водители должны определять полосы для движения самостоятельно, — уточняет эксперт.

В данном случае даже по колейности видно, что на этой половине дороги есть три полосы для движения. Даже в отсутствие разметки инспекторы просто поделят ширину дороги на нужное количество частей и таким образом определят границы полос. Эти границы рисуются на схеме вместе с точкой удара, что позволяет установить, кто именно влез на чужую полосу.

Но ведь нельзя игнорировать и то обстоятельство, что Aveo маневрировал резко и непредсказуемо, фактически подрезав Qashqai. Раз он тоже перестраивался, нельзя ли при наличии видео переложить вину на него?

— Судя по всему, водитель Aveo хотел повернуть налево, поэтому и стал смещаться так круто, не заметив движущийся Qashqai, — комментирует Лев Воропаев. — Но подозреваю, что в объяснениях он написал примерно следующее: двигаясь в среднем ряду, я получил удар от автомобиля, который перестроился в мою полосу. И если схема это подтверждает, то, скорее всего, водитель Aveo будет избавлен от ответственности. Кстати, при одновременном перестроении нужно соблюдать пункт 8.4 ПДД, который обязывает уступать водителя, у которого помеха справа. В данном случае это Qashqai.

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То есть дерзость маневра Aveo может быть выведена за скобки, если из схемы следует, что авария произошла в пределах его полосы для движения. Учитывайте это при оформлении схем, а в случае несогласия с ними требуйте от инспекторов переделать чертеж. При отказе сделать это отражайте на схеме собственную точку зрения или, если сотрудники ДПС препятствуют этому, указываете на свое несогласие со схемой.

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