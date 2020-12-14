Группа разбора: как «назначают» виновника ДТП, если разметка исчезла под снегом

Но ведь разметки не видно в принципе (по крайней мере, на видеозаписи). Можно ли в данном случае говорить о перестроении, если границы полос «не читаются»?



— Невидимость разметки не означает, что на дороге исчезают полосы для движения, потому что есть пункт 9.1 ПДД: в случае невидимости или отсутствия разметки водители должны определять полосы для движения самостоятельно, — уточняет эксперт.



В данном случае даже по колейности видно, что на этой половине дороги есть три полосы для движения. Даже в отсутствие разметки инспекторы просто поделят ширину дороги на нужное количество частей и таким образом определят границы полос. Эти границы рисуются на схеме вместе с точкой удара, что позволяет установить, кто именно влез на чужую полосу.



Но ведь нельзя игнорировать и то обстоятельство, что Aveo маневрировал резко и непредсказуемо, фактически подрезав Qashqai. Раз он тоже перестраивался, нельзя ли при наличии видео переложить вину на него?



— Судя по всему, водитель Aveo хотел повернуть налево, поэтому и стал смещаться так круто, не заметив движущийся Qashqai, — комментирует Лев Воропаев. — Но подозреваю, что в объяснениях он написал примерно следующее: двигаясь в среднем ряду, я получил удар от автомобиля, который перестроился в мою полосу. И если схема это подтверждает, то, скорее всего, водитель Aveo будет избавлен от ответственности. Кстати, при одновременном перестроении нужно соблюдать пункт 8.4 ПДД, который обязывает уступать водителя, у которого помеха справа. В данном случае это Qashqai.

