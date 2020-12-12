Коварная зеленая стрелка. Изучаем столкновение двух встречных авто: виноват светофор?

Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня вновь поднимает вопрос очередности проезда перекрестка и проблему с мигающим зеленым сигналом светофора. В ситуации на Бориса Богаткова водитель въехал на перекресток на мигающий зеленый и получил удар от другого автомобилиста. Кто виноват и как избежать подобного — в материале НГС.



Перекресток улиц Бориса Богаткова и Кошурникова, водитель машины с видеорегистратором выезжает со двора на Богаткова и перестраивается во второй ряд с намерением проехать перекресток прямо в сторону Молодежной. К моменту въезда на пересечение проезжих частей он уже почти во втором ряду, светофор начинает мигать зеленым — таймер обратного отсчета показывает 2 секунды. В этот момент встречный автомобиль, стоящий на перекрестке с левым поворотом, начинает движение — происходит ДТП, смотрите видео.