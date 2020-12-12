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Коварная зеленая стрелка. Изучаем столкновение двух встречных авто: виноват светофор?

Разбираем ДТП на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова

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Через мгновение встречный автомобиль врежется

Через мгновение встречный автомобиль врежется

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Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня вновь поднимает вопрос очередности проезда перекрестка и проблему с мигающим зеленым сигналом светофора. В ситуации на Бориса Богаткова водитель въехал на перекресток на мигающий зеленый и получил удар от другого автомобилиста. Кто виноват и как избежать подобного — в материале НГС.

Перекресток улиц Бориса Богаткова и Кошурникова, водитель машины с видеорегистратором выезжает со двора на Богаткова и перестраивается во второй ряд с намерением проехать перекресток прямо в сторону Молодежной. К моменту въезда на пересечение проезжих частей он уже почти во втором ряду, светофор начинает мигать зеленым — таймер обратного отсчета показывает 2 секунды. В этот момент встречный автомобиль, стоящий на перекрестке с левым поворотом, начинает движение — происходит ДТП, смотрите видео.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Два правых ряда в этом месте в обычных условиях предназначены исключительно для движения направо по сигналу дополнительной секции светофора. Судя по видео, знак над вторым рядом сейчас завешен пакетом, идут дорожные работы, стоит знак сужения полос. И не совсем понятно, насколько законно ехать прямо по второму ряду.

К водителю встречного автомобиля тоже есть вопросы — обзор ему ничего не загораживало, машину с регистратором он прекрасно видел, тем не менее начал движение и врезался в нее будто специально. Может, хотел проучить, думая, что оппонент обязан подчиняться правилам езды под зеленую стрелку (то есть уступать машинам со всех направлений). Или похоже на очередную автоподставу?

В любом случае на перекрестках с дополнительными светофорными секциями нужно проявлять особую бдительность, внимательно смотреть на знаки движения по полосам и помнить, что при движении под зеленую стрелку вы обязаны уступать встречным поворачивающим машинам.

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ДТПКуда ты рулишь?
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