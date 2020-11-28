Дорожные войны. На трассе водитель легковушки врезался в стоящую посреди дороги машину без аварийного знака

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираемся с ДТП на загородной трассе, по которой новосибирцы ездят на горнолыжный курорт Шерегеш, — это шоссе 32К-25 Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. Водитель легковушки врезался в стоящую на проезжей части машину, которая не была обозначена знаком аварийной остановки — разбираемся, кто виноват и как нужно использовать аварийный знак.



Ночное шоссе в Кемеровской области, дорога эта скоростная — по две полосы в каждую сторону плюс разделитель встречных потоков. Видеорегистратор, установленный на машине, которая едет в правом ряду, запечатлел, как по левой полосе на высокой скорости движется легковушка. Ее водитель в последний момент замечает на пути преграду, пытается тормозить, начинает скользить и в итоге врезается в автомобиль, стоящий в левой полосе, — смотрите видео.