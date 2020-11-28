Дорожные войны. На трассе водитель легковушки врезался в стоящую посреди дороги машину без аварийного знака

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираемся с ДТП на загородной трассе, по которой новосибирцы ездят на горнолыжный курорт Шерегеш, — это шоссе 32К-25 Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. Водитель легковушки врезался в стоящую на проезжей части машину, которая не была обозначена знаком аварийной остановки — разбираемся, кто виноват и как нужно использовать аварийный знак.
Ночное шоссе в Кемеровской области, дорога эта скоростная — по две полосы в каждую сторону плюс разделитель встречных потоков. Видеорегистратор, установленный на машине, которая едет в правом ряду, запечатлел, как по левой полосе на высокой скорости движется легковушка. Ее водитель в последний момент замечает на пути преграду, пытается тормозить, начинает скользить и в итоге врезается в автомобиль, стоящий в левой полосе, — смотрите видео.
Машина, которая стояла на аварийке в левой полосе, незадолго до этого попала в другую аварию. На записи виден еще один автомобиль, сошедший с трассы. По правилам после ДТП водители обязаны оставить авто на месте и не перемещать его, также они обязаны включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Вот этого знака-то и не было на проезжей части. Учитывая, что скорости на этой трассе приличные, водитель любой машины физически не в состоянии успеть остановиться, поздно заметив преграду.
— Автомобиль у края проезжей части уже какое-то время стоял. При этом знак аварийной остановки не был выставлен. А согласно п. 7.2 ПДД РФ при неисправности транспортного средства знак аварийной остановки должен быть выставлен немедленно. Поскольку речь идет о трассе, то знак должен был быть выставлен не менее чем за
Между тем правильно пользоваться аварийными знаками у нас умеют далеко не все. Не говоря уже о том, что у некоторых этого знака в машине просто нет. Вот и выставляют на дорогу всякие канистры и другие предметы, причем в непосредственной близости от машины — думают, что другие водители успеют затормозить. А ведь знак необходимо выставлять на приличном расстоянии от автомобиля, чтобы было время заметить его, оценить обстановку и остановиться.
Пункт 7.2 ПДД. При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:
• при дорожно-транспортном происшествии;
• при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.
Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее
То есть на скоростной трассе, если вы попали в неприятную ситуацию, нужно первым делом хватать знак и бежать назад, чтобы успеть предупредить других водителей. Иначе через несколько минут, особенно в условиях плохой видимости, неминуемо произойдет столкновение.