Страна советов. Как погоня за прогрессом смазала впечатление от новой Skoda Octavia

Пора бы уже перейти к ездовым впечатлениям, но цифровой след проник и сюда. Еду я, значит, и вдруг вспыхивает тревожная надпись: «Отпустите педаль газа». Первая мысль — проблема с двигателем. На самом деле нет: машина распознала знак ограничения скорости (40 км/ч), но не распознала перекресток, до которого он действовал, и теперь считает меня злостным нарушителем.



Потом я получаю еще два упрека: во-первых, еду не посреди полосы, во-вторых, плохо держусь за руль. Так работает система контроля полосности, которая не отличает разметку от белого наката, оставленного после уборки дорог, и потому считает мою манеру езды слегка пьяной. Эта система особенно раздражает, когда пытаешься обогнать большегруз в зоне плохой видимости: каждое приближение к разметке она отмечает тревожными надписями и растущим сопротивлением на руле. Отключить контроль полосности можно в меню, но он активируется вновь при очередном запуске двигателя. А вот адаптивный круиз-контроль, который автоматически снижает скорость, когда догоняешь другой автомобиль, — штука очень удобная и у Octavia работает предельно интуитивно (но опция дорогая — 44 тысячи).