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Страна советов. Как погоня за прогрессом смазала впечатление от новой Skoda Octavia

Мы протестировали автомобиль четвертого поколения нижегородской сборки

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В новой модели безошибочно узнается&nbsp;SKODA Octavia, хотя дизайн поменялся изрядно

В новой модели безошибочно узнается SKODA Octavia, хотя дизайн поменялся изрядно

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Я всегда был поклонником SKODA Octavia за ее умение сочетать несовместимое. Octavia, особенно в топовых версиях, позволяла вступить в схватку хоть с горным серпантином, хоть с садовой утварью, и сделать это c одинаковой непринужденностью. Пожалуй, единственным слабым местом «Октавий» был невыразительный дизайн, но теперь и это позади. Казалось бы, тут полшага до полного катарсиса, но нет: тест-драйв нижегородской «Окташи» оставил смешанное впечатление, а всё потому, что слишком уж она общительная. Давать советы — это прямо ее кредо. Сейчас расскажу, о чем речь.

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Кузов по-прежнему лифтбэк. Задняя часть не выглядит тяжеловесной — можно принять за седан

Кузов по-прежнему лифтбэк. Задняя часть не выглядит тяжеловесной — можно принять за седан

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Octavia четвертого поколения использует ту же платформу MQB. Длина кузова возросла несущественно — на пару сантиметров

Octavia четвертого поколения использует ту же платформу MQB. Длина кузова возросла несущественно — на пару сантиметров

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Новая стилистика SKODA выглядела несколько спорно <a href="https://74.ru/text/auto/2020/05/28/69282940/" class="io-leave-page _" target="_blank">на обновленном Rapid</a>, но на «Октавию» села как родная

Новая стилистика SKODA выглядела несколько спорно на обновленном Rapid, но на «Октавию» села как родная

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Технически автомобиль изменился не так сильно: в основе та же платформа MQB сохранена, а два основных двигателя — 1,6 MPI (110 л. с.) и 1,4 TSI (150 л. с.) — знакомы по прошлой Octavia. Главные технические обновки — это восьмиступенчатый автомат для мотора 1.4 TSI (такой и был на тесте), а также новый мотор 2.0 TSI (190 л. с.) в паре с семиступенчатым роботом DSG. Но такие версии появятся лишь в следующем году.

Впечатление от интерьера усилено тем, что тестовая Octavia была в топовой версии Style Plus (от 1,757 миллиона)

Впечатление от интерьера усилено тем, что тестовая Octavia была в топовой версии Style Plus (от 1,757 миллиона)

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Кресла с комбинированной отделкой и не очень жесткой боковой поддержкой — тоже атрибут версии Style Plus. Можно добавить электропривод (37 тысяч рублей)

Кресла с комбинированной отделкой и не очень жесткой боковой поддержкой — тоже атрибут версии Style Plus. Можно добавить электропривод (37 тысяч рублей)

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Селектор автомата в виде небольшого рычажка — это уже стандартное исполнение. Кстати, вполне удобно: чтобы включить режим D, тянем на себя, задний ход — от себя, режим паркинга — отдельной кнопкой. Ручник только электрифицирован уже в базовой комплектации: классического рычага больше нет

Селектор автомата в виде небольшого рычажка — это уже стандартное исполнение. Кстати, вполне удобно: чтобы включить режим D, тянем на себя, задний ход — от себя, режим паркинга — отдельной кнопкой. Ручник только электрифицирован уже в базовой комплектации: классического рычага больше нет

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В салоне впечатление еще сильнее: поначалу кажется, что машина стала значительно крупнее, потому что передняя панель с четко выраженной горизонталью разливается вширь безбрежно. Место освободилось за счет центральной консоли, которая съежилась в рядок клавиш под огромным экраном системы Bolero, принявшим на себя большую часть функций, включая управление климатом. И вот здесь начинаются проблемы.

Стоишь такой за грузовиком и ищешь, в какой вкладке у тебя рециркуляция

Стоишь такой за грузовиком и ищешь, в какой вкладке у тебя рециркуляция

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Вот реальная ситуация: я встаю за бетономешалкой, которая удовлетворяет экологическим стандартам середины XIX века. Рука тянется к несуществующей центральной консоли, чтобы включить рециркуляцию, но не тут-то было. Сначала нужно вызвать экран управления климатом, нажав кнопку внизу дисплея, а потом, прицелившись, попасть в нужное место с пиктограммой рециркуляции. Попробуйте исполнить это на ходу, не отрывая взгляд от дороги. Ну ладно, думаю, привыкнем. К Т9 на телефонах же привыкли.

Экран перегружен функционалом: разных окошек и менюшек здесь пара дюжин. И не все логичны: я, например, очень долго искал, как вывести данные об остаточном пробеге до заправки

Экран перегружен функционалом: разных окошек и менюшек здесь пара дюжин. И не все логичны: я, например, очень долго искал, как вывести данные об остаточном пробеге до заправки

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Аналогично регулируются потоки воздуха, а управление температурой в салоне хоть и выведено на экран постоянно (нижняя строка), тоже не допускает работы на ощупь: посмотри, прицелься, нажми, проверь... И главное — даже в более простых версиях с мультимедиасистемой Swing управление климатом — только с экрана. То же самое — с подогревом сидений, который тем более трехступенчатый и для отключения требует тройного тычка в экран. Радует одно: включение аварийки по-прежнему кнопкой. Этакий очаг надежды староверов. Красный лучик в цифровом мраке настоящего.

Навигация меняет масштаб в зависимости от скорости движения и на малом ходу выводит классную картинку, на которой видна конфигурация и высота строений. А было время, когда автомобильные навигации были примитивнее, чем даже в смартфонах

Навигация меняет масштаб в зависимости от скорости движения и на малом ходу выводит классную картинку, на которой видна конфигурация и высота строений. А было время, когда автомобильные навигации были примитивнее, чем даже в смартфонах

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Конечно, есть от хай-тека и плюсы, например, у SKODA очень наглядная система навигации, множество мелких настроек (например, подсветки салона) и разных экранов с полезной и не очень информацией. Но ущемление прав ретроградов всё равно на каждом шагу: как и новый Rapid, модель избавилась от классических USB-портов в пользу их малоразмерных USB-C. Так что выкидывайте флешки с музыкой — это теперь анахронизм.

Цифровая панель приборов стандартна для Style Plus, а для версии Ambition Plus доступна за 24 тысячи рублей. Кстати, на круиз-контроле установлена скорость 110 км/ч (светлая часть спидометра), но машина едет 89 км/ч, обнаружив автомобиль впереди: так работает адаптивный круиз-контроль

Цифровая панель приборов стандартна для Style Plus, а для версии Ambition Plus доступна за 24 тысячи рублей. Кстати, на круиз-контроле установлена скорость 110 км/ч (светлая часть спидометра), но машина едет 89 км/ч, обнаружив автомобиль впереди: так работает адаптивный круиз-контроль

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А вот нарядная цифровая панель приборов понравилась: она внятная, а главное — настраивается что ваш айфон. На нее можно вывести аналоговые спидометр и тахометр, а можно оставить минималистичной, где из информации — только скорость и кое-что по мелочи. Можно отдать всю панель под карту навигации, а можно нагромоздить на нее информации, чтобы чувствовать себя пилотом истребителя.

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В дизайне есть визуальная легкость: для автомобиля со столь объемистым багажником — это достижение

В дизайне есть визуальная легкость: для автомобиля со столь объемистым багажником — это достижение

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Пора бы уже перейти к ездовым впечатлениям, но цифровой след проник и сюда. Еду я, значит, и вдруг вспыхивает тревожная надпись: «Отпустите педаль газа». Первая мысль — проблема с двигателем. На самом деле нет: машина распознала знак ограничения скорости (40 км/ч), но не распознала перекресток, до которого он действовал, и теперь считает меня злостным нарушителем.

Потом я получаю еще два упрека: во-первых, еду не посреди полосы, во-вторых, плохо держусь за руль. Так работает система контроля полосности, которая не отличает разметку от белого наката, оставленного после уборки дорог, и потому считает мою манеру езды слегка пьяной. Эта система особенно раздражает, когда пытаешься обогнать большегруз в зоне плохой видимости: каждое приближение к разметке она отмечает тревожными надписями и растущим сопротивлением на руле. Отключить контроль полосности можно в меню, но он активируется вновь при очередном запуске двигателя. А вот адаптивный круиз-контроль, который автоматически снижает скорость, когда догоняешь другой автомобиль, — штука очень удобная и у Octavia работает предельно интуитивно (но опция дорогая — 44 тысячи).

И это не все курьезы. Заскучав, я начинаю подпевать магнитоле: «Ты... с высоты... красоты своей меня не замечаешь». Внезапно музыка гаснет, и Octavia просит напеть последний фрагмент еще раз, потому что система распознавания голоса не совсем его поняла. Что? Я вроде не просил ничего распознавать, но машина, видимо, слишком близко восприняла упрек в том, что она, дескать, меня не замечает. Ладно хоть оценку за пение не выставила (там в любом случае три с минусом).

Колесная база осталась прежней (<nobr class="_">2686 мм</nobr>), а длина возросла на <nobr class="_">19 мм</nobr> (<nobr class="_">4689 мм</nobr>)

Колесная база осталась прежней (2686 мм), а длина возросла на 19 мм (4689 мм)

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Навороченная электроника требует как минимум привычки и тонкой настройки под себя. Я понимаю, что, поездив месяц, я бы освоил все менюшки и нашел бы в них свою прелесть (чего вам от души желаю). Но сходу чрезмерно умная Octavia напоминает строгого автоинструктора, который пеняет тебе за каждую мелочь и тем самым всё больше сбивает с толку. Контроль полос, например, опция не для России, так что переплачивать 27 тысяч я бы точно не стал. Как сказал бы Матроскин, чтобы контролировать полосы, их сначала надо нарисовать и почистить.

Дизайн Octavia создает завышенные ожидания относительно ее динамики, которая, наоборот, смягчилась и стала более обывательской

Дизайн Octavia создает завышенные ожидания относительно ее динамики, которая, наоборот, смягчилась и стала более обывательской

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Я понимаю, почему SKODA села на эту цифровую иглу. Octavia предыдущего, третьего, поколения была так хороша, что простор для чисто технического прогресса оказался невелик. SKODA тут не одинока: сегодня большинство марок (особенно премиум) лакирует недостаток технических прорывов цифровой шпаклевкой. Но всё-таки как едет новая Octavia?

Главное впечатление — она стала более расслабленной. Более мясистой ощущается подвеска, и машина чуть больше раскачивается на неровностях и здорово пролетает плохие участки. Более задумчив восьмиступенчатый автомат, который занял место робота DSG. С точки зрения надежности он, вероятно, принесет только плюсы, но вот той бритвенной остроты разгона, которой отличались турбированные «Шкоды» с DSG, теперь нет. Автомат работает мягко, тихо, иногда с небольшими паузами. За счет сближенных передач он хорош на обгонах, но, например, при активной езде задора на выходе из поворотов нет: даже в спортивном режиме ты не лупишь из винтовки с четким затвором, а, скорее, натягиваешь тетиву лука.

Двигатель <nobr class="_">1,4 TSI</nobr> сам по себе довольно бодр: мощность в <nobr class="_">150 л. с</nobr>. воображения не поражает, но главное — это хороший крутящий момент на средних оборотах. Это очень помогает на обгонах

Двигатель 1,4 TSI сам по себе довольно бодр: мощность в 150 л. с. воображения не поражает, но главное — это хороший крутящий момент на средних оборотах. Это очень помогает на обгонах

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То же касается управляемости. Правда, нужно вычесть из уравнения зимние шины (фрикционные), которые даже на сухом асфальте скользят раньше ожидаемого, но тестовая Octavia по управляемости примерно как Toyota Camry последнего поколения. Нет, это не ругательство, потому что Camry совершила большой скачок с точки зрения чувства руля. Просто Octavia изначально была машиной более интуитивной и дерзкой, а теперь...

В России выпускают только лифтбэки: судя по всему, универсалов не будет вовсе

В России выпускают только лифтбэки: судя по всему, универсалов не будет вовсе

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А теперь я выезжаю на пустую извилистую дорогу между двух озер, включаю спортивный режим, жарю километра четыре и... и не испытываю эйфории, на которую настраивался. Руль в режиме «Спорт» тяжелеет, но кажется искусственно затертым, а его реакции как будто острее, чем нужно для такого шасси: машина вроде и рвется в бой, но по факту реагирует плавно, даже с ленцой (из-за шин?). К этому добавляется задумчивость автомата на выходе из поворотов, отчего в целом складывается впечатление, что агрессивная езда — не ее стихия. А раньше именно это и поражало: будучи машиной насквозь семейной, «Октавия» умела и зажечь.

Как и раньше, платформа MQB допускает два типа задней повдески: у двигателей до <nobr class="_">150 л. с</nobr>. включительно это полузависимая скручивающая балка, у более мощных — независимая

Как и раньше, платформа MQB допускает два типа задней повдески: у двигателей до 150 л. с. включительно это полузависимая скручивающая балка, у более мощных — независимая

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На вид не сразу и поймешь, какая тут подвеска: всё в аэродинамических щитках

На вид не сразу и поймешь, какая тут подвеска: всё в аэродинамических щитках

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Впрочем, нужно сделать оговорку: помимо зимних шин, Octavia в средней версии с мотором 1.4 TSI оснащается полузависимой задней подвеской (так было и в прошлом поколении). К тому же подвеска адаптирована для России, и клиренс составляет 160 мм. А потому о потенциале шасси лучше судить по топовым версиям хотя бы с 2-литровым турбомотором, коробкой DSG7 (DQ381) и независимой задней подвеской — такие Octavia появятся в будущем году. Пока скажем лишь, что управляемость ничем не раздражает, но и воображения не поражает.

Отстрелявшись на трассе, машина снова возвращает мои мысли к вопросам семьи и быта. Мол, погляди на багажник: красота же! Красота.

Да тут целых шесть соток. Точнее, 578 литров и огромная погрузочная площадь

Да тут целых шесть соток. Точнее, 578 литров и огромная погрузочная площадь

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Будучи и без того рекордным для класса, багажник стал еще больше, сохранил удобство погрузки и все приятные мелочи вроде обширных карманов по бокам, петель, сеточек. И это при наличии подпольной ниши, способной вместить полноразмерное запасное колесо. Спинки сидений можно сложить, дернув за пару рычагов (правда, пол получается со ступенькой), а главное новшество — электропривод тяжеленькой крышки багажника. Впрочем, эта опция идет в пакете с матричными фарами и камерой заднего вида, поэтому стоит от 91 тысячи рублей.

Задние сиденья у Octavia и были достаточно просторные: скорее конкуренты догоняли ее, чем наоборот. Правда, в новой версии особенной прибавки я не заметил, да ей и неоткуда взяться — колесная база не изменилась

Задние сиденья у Octavia и были достаточно просторные: скорее конкуренты догоняли ее, чем наоборот. Правда, в новой версии особенной прибавки я не заметил, да ей и неоткуда взяться — колесная база не изменилась

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Блок индивидуального климат-контроля для задних пассажиров. Можно добавить розетку под нормальную вилку и пользоваться, например, ноутбуком. Есть и подогрев задних сидений (всего за 9400 рублей)

Блок индивидуального климат-контроля для задних пассажиров. Можно добавить розетку под нормальную вилку и пользоваться, например, ноутбуком. Есть и подогрев задних сидений (всего за 9400 рублей)

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Один из примеров решений Simply Clever: щеточка (летом — зонтик) в торце передней двери

Один из примеров решений Simply Clever: щеточка (летом — зонтик) в торце передней двери

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Шторки на боковых окнах защищают от солнца и взглядов

Шторки на боковых окнах защищают от солнца и взглядов

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Просторность задних сидений осталась плюс-минус прежней, то есть на уровне лучших образцов класса С+. А домочадцы наверняка оценят возможность заказать трехзонный климат-контроль (16,5 тысячи рублей), при этом настройка температуры для задних пассажиров становится независимой.

Новая Octavia сделала еще один шажок к другому классу — не столько по размеру, сколько по субъективным ощущениям. Она всё больше уходит от молодежных ценностей в пользу солидности: это касается и внешности, и набора опций, и самих ощущений от езды — такие сглаженные повадки чаще встретишь у машин сегмента D и E, на которые Octavia полупрозрачно намекает. Octavia — это окомпакченный Superb? Да, примерно так.

Сейчас прайс стартует от 1,4 миллиона рублей. У многих от таких цен подгорает

Сейчас прайс стартует от 1,4 миллиона рублей. У многих от таких цен подгорает

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В том числе и по цене. Осенью, в момент запуска Octavia производства в Нижнем Новгороде, на российском рынке шла нескончаемая ценовая эскалация — машины дорожали каждый месяц. Поэтому и Octavia прибавила в цене при прочих равных почти на 200 тысяч в сравнении с предыдущим поколением. Тогда анонсировали цену от 1,338 миллиона рублей, но к старту продаж базовых версий с мотором 1.6 MPI в следующем году она наверняка подрастет.

Пока клиентам доступны исключительно автомобили с двигателем 1.4 TSI с механикой (от 1,409 миллиона) или автоматом (от 1,466 миллиона). В базовой комплектации есть кондиционер, подогрев сидений, светодиодные фары, система стабилизации, шесть подушек безопасности, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым экраном, запуск двигателя с кнопки и так далее. В следующих версиях появляется климат-контроль (двух- или трехзонный), матричные фары, мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым экраном, помощники водителя и множество других опций, включая характерные для SKODA инструменты Simply Clever (розетки, шторки, механизмы крепления груза и так далее). Но стоимость топовых версий составляет до 1,757 миллиона, что можно усугубить заказом дополнительных пакетов оборудования.

Позиционирование SKODA Octavia не изменилось: это по-прежнему выбор семейных людей, которые ездят больше по асфальту, но хотят максимум практичности

Позиционирование SKODA Octavia не изменилось: это по-прежнему выбор семейных людей, которые ездят больше по асфальту, но хотят максимум практичности

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Дорого? Конечно, но это не «Октавия» стала дорогой, это сам авторынок никак не оправится от валютного шока. Например, сравнимая по комплектации Toyota Corolla, проигрывая Octavia по динамике, стоит даже чуть больше. С другой стороны, есть «корейцы», и тот же KIA Cerato с двухлитровым атмосферником и автоматом стоит от 1,245 миллиона рублей, то есть на 200 тысяч дешевле Octavia. Зато «Окташа» выигрышна на фоне родственного Volkswagen Jetta, который даже с двигателем 1.6 MPI и автоматом стоит более 1,5 миллиона рублей.

Кстати, за последний год у Octavia появился еще один конкурент, внутренний — кроссовер Karoq. Вроде бы сравнивать их неправильно, потому что «Карок» ощутимо компактнее и уступает по объему багажника, хотя и не так сильно. Но он в любом случае практичен, отличается живым характером и подкупает всем тем, что мы любим в «Шкодах». Если раньше, после ухода Roomster и Yeti, именно Octavia я чаще называл на роль возможного следующего автомобиля, то теперь скорее задумался бы о «Кароке».

Рост цен и отсутствие на первом этапе двигателя <nobr class="_">1.6 MPI</nobr> делает рыночный путь Octavia несколько ухабистым

Рост цен и отсутствие на первом этапе двигателя 1.6 MPI делает рыночный путь Octavia несколько ухабистым

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Что до Octavia, то ее стремление в зону комфорта вполне оправданно, ибо покупали ее всё же не для гонок, а ради тех минут обывательского триумфа, когда ты не глядя закидываешь в нее этажерку, которую тесть не мог увезти на своей «Камри». И потому некая расслабленность ей к лицу. Но вот увлечение электронными гаджетами показалось мне чрезмерным, так что, выбирая комплектацию, убедитесь, что помощники вам действительно нужны. Я бы вообще предпочел версию попроще и на механике: с ней, должно быть, и живости побольше.

Продажи автомобиля в Европе начались еще год назад, но в России ждали локализации модели в Нижнем Новгороде

Продажи автомобиля в Европе начались еще год назад, но в России ждали локализации модели в Нижнем Новгороде

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Менять физические кнопки на сенсорные панели несколько лет назад начали премиум-производители, например Volvo. Но нам это решение показалось сомнительным.

Конкуренцию SKODA Octavia составит Toyota Corolla, которая теперь делит платформу с Camry.

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