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«Ниссан Кашкай» — как самый доступный паркетник: топ-5 «японцев» за 600 тысяч (там и кожа, и ксенон)

Изучаем вторичный рынок Nissan Qashqai первого поколения

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Nissan Qashqai 2009 года с самым маленьким в обзоре пробегом 103 тысячи километров

Nissan Qashqai 2009 года с самым маленьким в обзоре пробегом 103 тысячи километров

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Продолжаем изучать предложения вторичного рынка для тех, кому на легковушках ездить уже надоело, а бюджет на кроссовер достаточно ограниченный. Nissan Qashqai первого поколения — фактически самый доступный вариант в категории «приличных» паркетников (все же «японец»), он компактен и достаточно популярен за счет соотношения цена/качество. Итак, что мы можем найти за 600 000 рублей и с чем столкнемся — подробности в материале.

Nissan Qashqai, 2007 год

Nissan Qashqai 2007 года в руках у продавца уже 7 лет

Nissan Qashqai 2007 года в руках у продавца уже 7 лет

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Этот 13-летний автомобиль с пробегом 131 тысяча километров предлагается за 590 000 рублей. Двигатель 2-литровый 141-сильный, привод передний, вариатор. Комплектация средненькая с литьем, тканевым салоном, климат-контролем, кожаным рулем, омывателями фар. «В отличном техническом состоянии. Все расходники менялись вовремя. Новые иридиевые свечи. Двигатель работает ровно. Масло от замены до замены. Ухоженный салон. Кузов в родной краске, кроме переднего левого крыла. Есть небольшие царапинки на переднем и заднем бампере», — пишет продавец, который ездит на машине уже 7 лет. Всего в ПТС 5 записей.

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Nissan Qashqai, 2007 год

Nissan Qashqai 2007 года с кожаным салоном в хорошей комплектации

Nissan Qashqai 2007 года с кожаным салоном в хорошей комплектации

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Вариант такого же возраста за 600 000 рублей, пробег больше — 170 тысяч километров, зато привод полный. И комплектация лучше — кожаный салон, сенсорная мультимедиа, камера заднего вида. «Кузов в родной краске, местами подкрашен без шпакли. ПТС дубликат, по факту 4-й владелец. Все жидкости заменены, по ходовке замена передних шаровых, передних втулок. Cостояние салона — 5», — сообщается в объявлении. В ПТС 5 владельцев, последний ездит на машине с 2018 года.

Nissan Qashqai, 2011 год

Nissan Qashqai 2011 года — единственное в подборке предложение на механике

Nissan Qashqai 2011 года — единственное в подборке предложение на механике

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А это уже рестайлинг, машине нет и 10 лет. Пробег 160 тысяч километров, цена 600 000 рублей. Двигатель 2-литровый, привод передний, коробка механическая — поэтому и такая цена за 2011 год. Кроме того, по всему правому борту идет внушительная царапина. В комплектации круиз-контроль, литье, климат, подогрев сидений, система стабилизации, аудиосистема, датчик дождя, омыватели фар. В ПТС всего два хозяина, последний ездит один год.

Nissan Qashqai, 2008 год

Nissan Qashqai 2008 года в интересном цвете в топовой комплектации

Nissan Qashqai 2008 года в интересном цвете в топовой комплектации

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Автомобиль с пробегом 151 тысяча километров за 615 000 рублей. Интересный фиолетовый цвет, 2-литровый мотор, передний привод, вариатор. Кожаный салон, ксеноновые фары, штатная мультимедийная система, отличное состояние кузова и салона. Меняться владелец не намерен, но к торгу готов. Согласно отчету, юридических ограничений на машину нет, в ДТП она не попадала. В ПТС 3 записи, последний владелец ездит с февраля 2020 года.

Nissan Qashqai, 2009 год

Nissan Qashqai 2009 года с самым маленьким в обзоре пробегом 103 тысячи километров

Nissan Qashqai 2009 года с самым маленьким в обзоре пробегом 103 тысячи километров

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Вот интересный, может быть, даже оптимальный вариант от автосалона. Пробег всего 103 тысячи километров, цена 625 000 рублей, 2-литровый двигатель, передний привод, вариатор. Машина прошла предпродажную подготовку, кузов выглядит отлично, салон тоже неплох, хоть и тканевый. «Один владелец по ПТС. Омыватели фар, подогрев сидений, климат-контроль, камера заднего хода, мультируль», — уточняется в объявлении. Есть и литье, и штатная мультимедиа. В ПТС, правда, 3 записи, а не один владелец, как утверждается продавцом.

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Nissan Qashqaiавто с пробегом
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