«Ниссан Кашкай» — как самый доступный паркетник: топ-5 «японцев» за 600 тысяч (там и кожа, и ксенон)

Продолжаем изучать предложения вторичного рынка для тех, кому на легковушках ездить уже надоело, а бюджет на кроссовер достаточно ограниченный. Nissan Qashqai первого поколения — фактически самый доступный вариант в категории «приличных» паркетников (все же «японец»), он компактен и достаточно популярен за счет соотношения цена/качество. Итак, что мы можем найти за 600 000 рублей и с чем столкнемся — подробности в материале.

Nissan Qashqai, 2007 год

