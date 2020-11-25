«Ниссан Кашкай» — как самый доступный паркетник: топ-5 «японцев» за 600 тысяч (там и кожа, и ксенон)

Продолжаем изучать предложения вторичного рынка для тех, кому на легковушках ездить уже надоело, а бюджет на кроссовер достаточно ограниченный. Nissan Qashqai первого поколения — фактически самый доступный вариант в категории «приличных» паркетников (все же «японец»), он компактен и достаточно популярен за счет соотношения цена/качество. Итак, что мы можем найти за 600 000 рублей и с чем столкнемся — подробности в материале.
Nissan Qashqai, 2007 год
Этот 13-летний автомобиль с пробегом 131 тысяча километров предлагается за 590 000 рублей. Двигатель 2-литровый
Nissan Qashqai, 2007 год
Вариант такого же возраста за 600 000 рублей, пробег больше — 170 тысяч километров, зато привод полный. И комплектация лучше — кожаный салон, сенсорная мультимедиа, камера заднего вида. «Кузов в родной краске, местами подкрашен без шпакли. ПТС дубликат, по факту 4-й владелец. Все жидкости заменены, по ходовке замена передних шаровых, передних втулок. Cостояние салона — 5», — сообщается в объявлении. В ПТС 5 владельцев, последний ездит на машине с 2018 года.
Nissan Qashqai, 2011 год
А это уже рестайлинг, машине нет и 10 лет. Пробег 160 тысяч километров, цена 600 000 рублей. Двигатель 2-литровый, привод передний, коробка механическая — поэтому и такая цена за 2011 год. Кроме того, по всему правому борту идет внушительная царапина. В комплектации круиз-контроль, литье, климат, подогрев сидений, система стабилизации, аудиосистема, датчик дождя, омыватели фар. В ПТС всего два хозяина, последний ездит один год.
Nissan Qashqai, 2008 год
Автомобиль с пробегом 151 тысяча километров за 615 000 рублей. Интересный фиолетовый цвет, 2-литровый мотор, передний привод, вариатор. Кожаный салон, ксеноновые фары, штатная мультимедийная система, отличное состояние кузова и салона. Меняться владелец не намерен, но к торгу готов. Согласно отчету, юридических ограничений на машину нет, в ДТП она не попадала. В ПТС 3 записи, последний владелец ездит с февраля 2020 года.
Nissan Qashqai, 2009 год
Вот интересный, может быть, даже оптимальный вариант от автосалона. Пробег всего 103 тысячи километров, цена 625 000 рублей, 2-литровый двигатель, передний привод, вариатор. Машина прошла предпродажную подготовку, кузов выглядит отлично, салон тоже неплох, хоть и тканевый. «Один владелец по ПТС. Омыватели фар, подогрев сидений, климат-контроль, камера заднего хода, мультируль», — уточняется в объявлении. Есть и литье, и штатная мультимедиа. В ПТС, правда, 3 записи, а не один владелец, как утверждается продавцом.