Уродец — любимец женщин. Топ-5 кроссоверов «Ниссан-Жук» за 700 тысяч рублей — стоит ли связываться

Самый дешевый «Ниссан-Жук» в Новосибирске выставили за 680 тысяч рублей
Компактный кроссовер Nissan Juke первого поколения почти никого не оставлял равнодушным: кто-то на него плевался из-за специфической внешности, кто-то, наоборот, покупал за «милоту» и соотношение цена /качество (в значительной мере женская аудитория). Что сейчас представляет собой этот автомобиль на вторичном рынке, можно ли что-то нормальное купить за 700 000 рублей? Подробнее — в нашем обзоре.
Nissan Juke, 2013 год
Этот автомобиль с пробегом 140 тысяч километров предлагает официальный дилер за 680 000 рублей. Двигатель 1,6 литра, 117 сил, передний привод, вариатор. Салон тканевый, комплектация включает в себя 4 подушки безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений, литые диски, противотуманные фары, аудиосистему.
— Автомобиль полностью проверен по всем базам на предмет залога, ареста и угона, — уточняется в объявлении.
Согласно отчету «ПроАвто», кроссовер побывал в трех ДТП, в одном из которых была сильно повреждена задняя часть — смета на ремонт включает в себя замену большого количества деталей и окраску дверей и крыльев. В ПТС вписаны два владельца.
Nissan Juke, 2011 год
Еще один автомобиль из салона, его пробег 91 тысяча километров, а цена такая же — 680 000 рублей. Агрегаты и привод аналогичные, салон тканевый, но выглядит ухоженным. В комплектации 4 подушки безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений, литье. Подробный отчет говорит нам, что скруток пробега не было, но зарегистрировано одно ДТП — столкновение 6 февраля 2015 года в Нижегородской области с повреждением заднего бампера и заднего левого крыла. В ПТС три записи.
Nissan Juke, 2011 год
Этот красный «Жук» с нестандартным литьем предлагается тоже за 680 000 рублей, пробег у него 106 тысяч километров. Вариант гораздо мощнее предыдущих экземпляров: двигатель турбо 1,6 литра, 190 сил, полный привод, вариатор.
— Обслужили, во владении 1,5 года, собственница, на учете на мне, — уточняется в объявлении.
По отчету автомобиль чист: ни скруток пробега, ни аварий, ни юридических ограничений. В ПТС три владельца.
Nissan Juke, 2013 год
Год посвежее, но пробег внушительный — 170 тысяч километров. Просят за машину 695 000 рублей. Двигатель простой, 117-сильный, передний привод.
— Комплектация: омыватели передних фар, датчик света, кожаная оплетка рулевого колеса, управление аудиосистемой на руле, тканевая обивка салона, подогрев передних сидений, подушки безопасности (водительская, пассажира, шторки), круиз-контроль, кондиционер, — пишет продавец.
Согласно отчету «ПроАвто», машина побывала в столкновении 28 января 2015-го в Республике Татарстан. Есть смета на ремонт и окраску дверей. В ПТС указаны два владельца.
Nissan Juke, 2012 год
Этот вариант немного не укладывается в наш бюджет, но ведь можно поторговаться. Итак, 730 000 рублей и пробег 143 тысячи километров. Двигатель младший, 1,6-литровый 117-сильный, передний привод, вариатор.
— ПТС оригинал, по факту один собственник. Кузов без ДТП, родной пробег 100%. Автомобиль прошел полную диагностику по 100 пунктам, нет ни единого нарекания. Салон как новый, по электрике работает всё, — рассказывает продавец.
В ПТС всё же две записи.