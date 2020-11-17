Уродец — любимец женщин. Топ-5 кроссоверов «Ниссан-Жук» за 700 тысяч рублей — стоит ли связываться

— ПТС оригинал, по факту один собственник. Кузов без ДТП, родной пробег 100%. Автомобиль прошел полную диагностику по 100 пунктам, нет ни единого нарекания. Салон как новый, по электрике работает всё, — рассказывает продавец.

В ПТС всё же две записи.

