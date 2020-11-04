В России отменяют бумажные ПТС. Что делать автовладельцам

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Чем ЭПТС отличается от ПТС?
Паспорт технического средства — это бумажный документ, в котором фиксировались регистрационные данные автомобиля, сведения о владельцах и масса другой информации. Его не нужно путать с СТС (свидетельством о регистрации), которое мы возим с собой — ПТС можно было хранить дома.
ЭПТС — это защищенная электронная запись в базе данных компании АО «Электронный паспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), содержащая значительно больше информации — примерно
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Какие документы получит на руки автовладелец при регистрации?
В управлении ГИБДД Челябинской области объяснили, что, во-первых, это свидетельство о регистрации (СТС), которое, как и прежде, необходимо возить с собой. Во-вторых, по желанию владельцу могут оформить выписку из ЭПТС, которая включает следующие данные: VIN, номера узлов и агрегатов, год выпуска, параметры силового агрегата, экологический класс, максимальную массу, территорию регистрации. Персональных данных владельца выписка не содержит, но они могут быть добавлены по желанию. Кроме того, они есть в свидетельстве о регистрации.
Выписку можно получить и самостоятельно, например через портал госуслуг или в МФЦ. Выписка выполняет роль памятки и особой юридической значимости не имеет. При всех регистрационных действиях используется ЭПТС, хотя на первых порах выписку могут использовать, например, страховые при оформлении ОСАГО.
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Сколько стоит ЭПТС?
Предельный тариф за его выдачу — 600 рублей. Стоимость бумажного ПТС —
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Сколько ЭПТС уже выдано?
К началу ноября 2020 года в России выдано 1,4 миллиона ЭПТС. К концу
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Кто имеет доступ к ЭПТС?
В первую очередь это автозаводы и таможенная служба, которые выпускают ЭПТС на конкретный автомобиль — проще говоря, делают в базе данных первую запись, копируя сведения из ОТТС (для новых машин) или СБКТС (для подержанных). Полный доступ к базе имеет также ГИБДД.
Поскольку ЭПТС содержит информацию практически о всех действиях с машиной, включая ее страхование, ремонты, обслуживание и так далее, ограниченный допуск к базе получили страховые компании, операторы техосмотра и официальные дилеры. Но они могут редактировать только поля, касающиеся оказываемых ими услуг. Например, страховщик может внести в ЭПТС данные о новом страховом полисе ОСАГО.
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Насколько защищен ЭПТС от взлома и манипуляций?
Это покажет лишь практика. Система представляет собой закрытую сеть серверов, сделанную по аналогии с банковскими базами данных. Вероятно, со временем обнаружатся те или иные бреши, с другой стороны, и подделка бумажных ПТС, равно как и VIN автомобиля, поставлена на поток. В целом причин считать ЭПТС более проблемными, чем бумажные, пока нет. Например, в случае, если кто-то попытается внести изменения в ЭПТС, владелец получит уведомление.
Часть данных, которые берутся из ОТТС или СБКТС, также будут некорректируемыми, то есть ошибки с названием модели, ее полной массой или мощностью должны быть сведены к минимуму.
Впрочем, определенные тревоги связаны с тем, что доступ к ЭПТС имеет достаточно большой круг ведомств и фирм. Например, к официальным дилерам со временем добавятся одобренные Минпромторгом автосервисы, которые также смогут вносить информацию о прохождении техобслуживания или кузовном ремонте после ДТП. Какие-то манипуляции в этой области вполне вероятны (как в интересах владельца, так и против него). Чтобы их исключить, Минпромторг будет следить за компаниями, допущенными к работе в системе. Любые изменения в ЭПТС будут подтверждаться электронной подписью сотрудника или организации, которые их производят.
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Можно ли узнать по электронному паспорту аварийную историю машины?
Один из самых ценных аспектов ЭПТС — он может хранить информацию практически обо всех проблемах автомобиля. Скажем, исключить тайную продажу машины, находящейся в залоге у банка, что сулит большие проблемы. В ЭПТС есть поля, отражающие историю ДТП и крупных ремонтов, плюс все записи отражают пробег автомобиля, что осложнит скрутку одометра.
Проблема в том, что расширенный функционал будет доступен только в перспективе. Так, в ГИБДД нам сообщили, что в настоящий момент информацию об авариях в ЭПТС инспекция не вносит.
Чтобы ЭПТС стал аналогом американской системы CarFax, помимо подключения к «Электронному паспорту» сотен компаний по ремонту и обслуживанию машин, необходимы юридические последствия за искажение (или игнорирование) информации о тех же ДТП. Кроме того, даже если эта информация начнет вноситься повсеместно, пройдет не один год, прежде чем наработается достаточный массив данных. Так что этот аспект ЭПТС — на вырост.