В России отменяют бумажные ПТС. Что делать автовладельцам

В первую очередь это автозаводы и таможенная служба, которые выпускают ЭПТС на конкретный автомобиль — проще говоря, делают в базе данных первую запись, копируя сведения из ОТТС (для новых машин) или СБКТС (для подержанных). Полный доступ к базе имеет также ГИБДД.

Поскольку ЭПТС содержит информацию практически о всех действиях с машиной, включая ее страхование, ремонты, обслуживание и так далее, ограниченный допуск к базе получили страховые компании, операторы техосмотра и официальные дилеры. Но они могут редактировать только поля, касающиеся оказываемых ими услуг. Например, страховщик может внести в ЭПТС данные о новом страховом полисе ОСАГО.