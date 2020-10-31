Тормозить или поворачивать? Что вы сделаете, если перед вами внезапно выскочит КАМАЗ, — разбираем аварию

На Кедровой в Новосибирске водитель легковушки протаранил ограждения
В рубрике «Куда ты рулишь?» мы вновь поднимаем вопрос, как вести себя водителю при возникновении аварийной ситуации. Мы разбирали уже множество ДТП, где попытка объехать препятствие вместо простого торможения приводила к еще более печальным последствиям. Вот очередная ситуация — выехавший на дорогу КАМАЗ и легковой автомобиль, который в итоге врезался в ограждения. Подробности — в нашем материале.
Пересечение улиц Кедровая и Кубовая, транспортный поток на Кедровой имеет приоритет. Вот с Кубовой на Кедровую с левым поворотом пытается выехать КАМАЗ. Фура в правом ряду оказывает медвежью услугу и пропускает грузовик, но по левой полосе мчится легковушка, водитель которой не видит внезапную помеху. Далее он совершает резкий маневр влево, вылетает на встречную полосу и в итоге врезается в ограждение — смотрите видео.
Автор: АСТ-54
И что же получается — касания с КАМАЗом не было, поэтому его водитель благополучно удалился с места происшествия. А в ДТП вроде как виновен водитель легковушки, он должен понести материальную ответственность за ущерб, нанесенный дорожному ограждению.
Мы не раз разбирали подобные ДТП, где водители делают выбор между торможением или маневром вправо/влево. В частности, обсуждали ДТП на Большевистской, где подобный маневр привел к столкновению 8 машин. Правила не дают четкого ответа, как маневрировать при возникновении аварийной ситуации, сказано только, что необходимо предпринять все меры для остановки.
Пункт 10.1 ПДД. <...> При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
— Если автомобиль выехал с прилегающей территории, а вы едете по главной, пытаетесь уйти от столкновения с этим балбесом и бьете при этом другую машину, то лучше бить балбеса. Вот это вот избегание столкновения, мы уже видели, сколько раз приводит к тому, что ущерб получается больше и виновником становится тот, кто хотел избежать столкновения. Поэтому нужно оценить степень риска, в большинстве случаев — бей. Тогда хотя бы виноватым не останешься, а так еще и виноват, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.