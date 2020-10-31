Тормозить или поворачивать? Что вы сделаете, если перед вами внезапно выскочит КАМАЗ, — разбираем аварию

В рубрике «Куда ты рулишь?» мы вновь поднимаем вопрос, как вести себя водителю при возникновении аварийной ситуации. Мы разбирали уже множество ДТП, где попытка объехать препятствие вместо простого торможения приводила к еще более печальным последствиям. Вот очередная ситуация — выехавший на дорогу КАМАЗ и легковой автомобиль, который в итоге врезался в ограждения. Подробности — в нашем материале.



Пересечение улиц Кедровая и Кубовая, транспортный поток на Кедровой имеет приоритет. Вот с Кубовой на Кедровую с левым поворотом пытается выехать КАМАЗ. Фура в правом ряду оказывает медвежью услугу и пропускает грузовик, но по левой полосе мчится легковушка, водитель которой не видит внезапную помеху. Далее он совершает резкий маневр влево, вылетает на встречную полосу и в итоге врезается в ограждение — смотрите видео.