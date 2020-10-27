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Страшный, но надёжный. Топ-5 внедорожников «Рено-Дастер» за 600 тысяч рублей — связываться ли с ними

Выбираем кроссовер Renault Duster 2012–2014 годов выпуска

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Renault Duster, 2013 год

Renault Duster, 2013 год

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«Рено-Дастер» — один из самых доступных внедорожников с удачным сочетанием цены и качества, продажи этой модели на отечественном рынке до сих пор измеряются десятками тысяч. Новый «Дастер» стоит за миллион, но к нашим услугам вторичный рынок, где за годы выпуска модели сформировался обширный парк экземпляров с пробегом. Можно ли что-то приличное найти за 600 тысяч рублей из ранних годов выпуска — посмотрим вместе в нашем обзоре.

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

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Автомобиль всего за 505 000 рублей с пробегом 134 тысячи километров — в чем подвох? Базовые характеристики — 2-литровый 135-сильный двигатель, механика, полный привод, комплектация со штампованными дисками, рейлингами, тканевым салоном, аудиосистемой с подрулевым переключателем. «Машина без вложений. Сел и поехал. Ходовка обслужена, ничего не брякает. Мотор масло не ест, работает как часики. Коробка без хрустов и вылетов. Проезжает где угодно, очень комфортна и неприхотлива. Цена из-за срочности», — объясняет владелец. Но вот беда, согласно отчету «ПроАвто» автомобиль может находиться в залоге по данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Кроме того, на машину обнаружен один расчет ремонта — чинили две двери, крыло и бампер. В ПТС значатся четыре хозяина.

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

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Экземпляр за 570 000 рублей с совсем небольшим пробегом в 82 тысячи километров. 2-литровый двигатель, гидроавтомат, передний привод. Комплектация Expression с подогревом сидений, центральным подлокотником, аудиосистемой, литыми дисками, противотуманками. «Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Сервисная книжка. Не участвовала в ДТП», — пишет продавец. Отчет «ПроАвто» показывает нам, что ДТП-то как раз было — 5 октября 2016 года с повреждением заднего крыла и бампера. Кроме того, на момент проведения техосмотра в июле 2020 года пробег составлял 104 тысячи километров. В ПТС три владельца.

Renault Duster, 2014 год

Renault Duster, 2014 год

Renault Duster, 2014 год

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Этот автомобиль на два года свежее, стоит 595 000 рублей. Пробег — 149 тысяч километров, 1,6-литровый 102-сильный двигатель, механика, полный привод. «Автомобиль в одних руках, обслуживание у дилера "Рено". Все ТО строго по регламенту, новая летняя резина, комплект новой зимней резины. Проведено большое комплексное ТО с заменой всех жидкостей, сцепления. Аккумулятор, новые стойки. Любые проверки у официального дилера», — рассказывает хозяин. Согласно отчету «ПроАвто» машина побывала в двух ДТП с повреждением переднего крыла, бампера, передней двери. Пробег не скручивался, в ПТС три владельца.

Renault Duster, 2013 год

Renault Duster, 2013 год

Renault Duster, 2013 год

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Машина продается по трейд-ину официальным дилером «Рено» за 610 000 рублей, пробег — 107 тысяч километров. 1,6-литровый 102-сильный двигатель, механика, полный привод, красивый темно-синий цвет, симпатичные колесные диски, ухоженное состояние. «Преимущества этого автомобиля: один владелец, сервисная книга, подтвержденный пробег, ПТС оригинал, произведена предпродажная подготовка», — сообщается в объявлении. По отчету «ПроАвто» владелец действительно один, ДТП и скруток пробега не было.

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

Renault Duster, 2012 год

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А как вам дизельный вариант? Стоит он, правда, 650 000 рублей, но вдруг получится сторговаться. Итак, 1,5-литровый 90-сильный дизель, механика, полный привод, пробег — 99 тысяч километров, комплектация Expression, кожаные чехлы на сиденьях, кожаные вставки на дверях, интересные колесные диски, сенсорная мультимедиа, фаркоп. «Отличное состояние. Я второй владелец. Пользуюсь почти 3 года и горя не знаю. Неприхотливая, очень надежная машинка, двигатель один из самых надёжных не только среди дизелей, но и вообще. Своевременное обслуживание, масла свежие, замена каждые 7 тысяч километров», — рассказывает продавец. Отчет сообщает нам, что владельцев было трое, пробег не скручивался, в ДТП машина не участвовала.

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Авто с пробегом«Рено»
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