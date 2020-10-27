Страшный, но надёжный. Топ-5 внедорожников «Рено-Дастер» за 600 тысяч рублей — связываться ли с ними

Автомобиль всего за 505 000 рублей с пробегом 134 тысячи километров — в чем подвох? Базовые характеристики — 2-литровый 135-сильный двигатель, механика, полный привод, комплектация со штампованными дисками, рейлингами, тканевым салоном, аудиосистемой с подрулевым переключателем. «Машина без вложений. Сел и поехал. Ходовка обслужена, ничего не брякает. Мотор масло не ест, работает как часики. Коробка без хрустов и вылетов. Проезжает где угодно, очень комфортна и неприхотлива. Цена из-за срочности», — объясняет владелец. Но вот беда, согласно отчету «ПроАвто» автомобиль может находиться в залоге по данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Кроме того, на машину обнаружен один расчет ремонта — чинили две двери, крыло и бампер. В ПТС значатся четыре хозяина.

