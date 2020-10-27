Страшный, но надёжный. Топ-5 внедорожников «Рено-Дастер» за 600 тысяч рублей — связываться ли с ними

«Рено-Дастер» — один из самых доступных внедорожников с удачным сочетанием цены и качества, продажи этой модели на отечественном рынке до сих пор измеряются десятками тысяч. Новый «Дастер» стоит за миллион, но к нашим услугам вторичный рынок, где за годы выпуска модели сформировался обширный парк экземпляров с пробегом. Можно ли что-то приличное найти за
Renault Duster, 2012 год
Автомобиль всего за
Renault Duster, 2012 год
Экземпляр за
Renault Duster, 2014 год
Этот автомобиль на два года свежее, стоит
Renault Duster, 2013 год
Машина продается по трейд-ину официальным дилером «Рено» за
Renault Duster, 2012 год
А как вам дизельный вариант? Стоит он, правда,