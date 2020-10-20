«Мерседес» за миллион. Топ-5 недорогих «мерсов» — если денег мало, а хочется пафоса и престижа

S-Класс — наоборот, флагман легковой линейки, и за 950 000 рублей машина, конечно, будет постарше — 2007 год. Кузов W221, пробег — 277 тысяч километров, 5,5-литровый 388-сильный двигатель, автомат, полный привод — с такой мощностью, конечно, придется потратиться на налоги и бензин. «Продам S500 long 4 matic в максимальной комплектации. Авто в отличном состоянии, продажа от собственника, владею 2 года . Кузов весь ровный, есть локальный окрас двух элементов, в остальном весь в родной краске. По технической части всё в порядке, обслуживался всегда вовремя», — рассказывает хозяин. По ПТС у седана было всего 3 владельца , первый ездил целых 9 лет .

