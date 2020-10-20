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«Мерседес» за миллион. Топ-5 недорогих «мерсов» — если денег мало, а хочется пафоса и престижа

Выбираем на вторичке «Мерседесы» разных классов за 1 миллион рублей

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Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год

Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год

В Новосибирске составили топ-5 «Мерседесов» на продаже

Mercedes-Benz — первый в истории автомобильный бренд, и для многих это по-прежнему автомобиль номер один в мире. Обладать премиальной немецкой машиной — мечта тысяч автолюбителей, только вот позволить себе новый Mercedes могут только самые обеспеченные. Как всегда, выручает вторичка — цены на немецкий премиум падают довольно быстро, так что даже за миллион можно подобрать себе приличный и относительно свежий вариант этой марки в разных сегментах. Подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Mercedes-Benz C-Класс, 2012 год

Mercedes-Benz C-Класс, 2012 год

Mercedes-Benz C-Класс, 2012 год

Младший седан немецкой марки будет самым свежим, поскольку он стоит дешевле других моделей Mercedes. Наш вариант за 950 000 рублей — это седан в кузове W204 с 1,8-литровым 156-сильным двигателем, автоматом и задним приводом. Пробег — 119 тысяч километров. Красивый коричневый цвет, интересные колесные диски, хорошая комплектация, кожаный салон. «Машина в идеальном состоянии, в моих руках обслуживалась у дилера, все заказ-наряды присутствуют, гарантия на все запчасти и работы 2 года. В керамике 3 слоя, без вложений, вся в родной краске, любые проверки», — пишет продавец. Согласно ПТС, у седана было 4 владельца, последний ездит 1,5 года.

Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год

Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год

Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год

S-Класс — наоборот, флагман легковой линейки, и за 950 000 рублей машина, конечно, будет постарше — 2007 год. Кузов W221, пробег — 277 тысяч километров, 5,5-литровый 388-сильный двигатель, автомат, полный привод — с такой мощностью, конечно, придется потратиться на налоги и бензин. «Продам S500 long 4 matic в максимальной комплектации. Авто в отличном состоянии, продажа от собственника, владею 2 года. Кузов весь ровный, есть локальный окрас двух элементов, в остальном весь в родной краске. По технической части всё в порядке, обслуживался всегда вовремя», — рассказывает хозяин. По ПТС у седана было всего 3 владельца, первый ездил целых 9 лет.

Mercedes-Benz E-Класс, 2012 год

Mercedes-Benz E-Класс, 2012 год

Mercedes-Benz E-Класс, 2012 год

Оптимальным вариантом представляется E-Класс 2012 года выпуска за 1 050 000 рублей. Пробег — всего 99 тысяч километров, 1,8-литровый 204-сильный двигатель, автомат, задний привод. Топовое оснащение, сенсорная мультимедийная система, кожаный салон, панорамная крыша, биксеноновые фары. «AMG-пакет, особая серия. Отличное техническое состояние, только аккуратное вождение, прохождение всех ТО два раза в год», — пишет собственник. В ПТС автомобиля значатся 3 хозяина, последний ездит с 2018 года.

Mercedes-Benz M-Класс, 2008 год

Mercedes-Benz M-Класс, 2008 год

Mercedes-Benz M-Класс, 2008 год

В наш бюджет можно найти и внедорожник, например 12-летний ML за 1 041 000 рублей. Пробег — 128 тысяч километров, 3,5-литровый 272-сильный двигатель, автомат, полный привод. Кожаный салон, сенсорная мультимедиа, люк, сиденья с массажем, биксеноновые фары, система управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль, отделка под дерево — в общем, самый топ. «Идеальное техническое состояние. Готов к любым проверкам, есть всё», — краток владелец.

Mercedes-Benz CL-Класс, 2009 год

Mercedes-Benz CL-Класс, 2009 год

Mercedes-Benz CL-Класс, 2009 год

Шикарное скоростное купе CL за 989 000 рублей, машина для души. Пробег — 130 тысяч километров, 5,5-литровый 388-сильный двигатель, автомат, полный привод. «Продам свой автомобиль. Всё обслужено, вложения не нужны», — уточняет хозяин. Эх, хорошо на таком вдвоем выехать за город на природу в теплую летнюю погоду, да дать жару 5,5-литровому монстру под капотом. Вероятно, жару этому автомобили давали многие — машина часто перепродавалась, всего у нее в ПТС 6 владельцев. Кроме того, согласно отчету возможны ограничения на регистрационные действия.

Вы бы какой Mercedes купили за миллион?

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    Mercedesавто с пробегом
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