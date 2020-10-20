«Мерседес» за миллион. Топ-5 недорогих «мерсов» — если денег мало, а хочется пафоса и престижа

В Новосибирске составили топ-5 «Мерседесов» на продаже
Mercedes-Benz — первый в истории автомобильный бренд, и для многих это по-прежнему автомобиль номер один в мире. Обладать премиальной немецкой машиной — мечта тысяч автолюбителей, только вот позволить себе новый Mercedes могут только самые обеспеченные. Как всегда, выручает вторичка — цены на немецкий премиум падают довольно быстро, так что даже за миллион можно подобрать себе приличный и относительно свежий вариант этой марки в разных сегментах. Подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Mercedes-Benz C-Класс, 2012 год
Младший седан немецкой марки будет самым свежим, поскольку он стоит дешевле других моделей Mercedes. Наш вариант за
Mercedes-Benz S-Класс, 2007 год
S-Класс — наоборот, флагман легковой линейки, и за
Mercedes-Benz E-Класс, 2012 год
Оптимальным вариантом представляется E-Класс
Mercedes-Benz M-Класс, 2008 год
В наш бюджет можно найти и внедорожник, например
Mercedes-Benz CL-Класс, 2009 год
Шикарное скоростное купе CL за